No son pocos, solo caminan lento

Esta es la tercera entrega que comparto de un tema que representa uno de los mayores desafíos de las ciudades: el envejecimiento de la población. No he quitado el dedo del renglón porque atender a las personas de edad avanzada es un reto mayor y no está suficientemente visibilizado. Más aún cuando en nuestro país es frecuente que los adultos de edad avanzada asuman dos condiciones de vulnerabilidad, la condición que el paso de los años les obsequia, y aquellos que, además, enfrentan situación de pobreza. El resultado: inminente marginación.

Hoy día habitan en Juárez poco más de 180,000 personas mayores y van en aumento. Cuando deambulamos por la ciudad escasamente vemos unos cuantos ancianos caminando por la calle que hasta cabría preguntase ¿será necesario pensar en adaptar la ciudad para tan poquita gente? De hecho, para mi misma, esta situación estuvo ausente de mi conciencia por mucho tiempo cuando en realidad debí preguntarme si los ancianos que no veía estaban sumidos en alguna habitación de sus casas, con alas de libertad en su mente.

Sabiendo que es muy probable que ni Usted que me lee ni yo que escribo estas líneas estaremos en esa condición de doble vulnerabilidad, pero también que a su vez somos parte de un universo pequeño, quise estimar aunque sea de una manera superficial cuántas personas adultas mayores están en condiciones tales que además de su vejez, luchan día tras día por sobrellevar su situación de pobreza. Por ello tome ciertos indicadores que me parecieron útiles: de acuerdo a Coneval, en 2020 el 43.9 por ciento de los mexicanos vive en condición de pobreza y de ellos el 8.5 por ciento padecen pobreza extrema, es decir. En relación a lo anterior, según Inegi en ese mismo año la población adulta representa el 12 por ciento de la población total; cabe mencionar que para 2010 ese indicador registró 6.3 por ciento, lo cual confirma que la premisa de que el envejecimiento de la población crece a ritmo acelerado a grado tal que en el 2030 una de cada cuatro personas tendrá más de 60 años.

Siendo así y trasladando tales indicadores para el municipio de Juárez con 1,512,450 habitantes serían 663,966 personas las que estaban en situación de pobreza y de éstas 55,437 enfrentan pobreza extrema. Más ¿cuántos de ellos son adultos mayores? Si aplicamos ese mismo 12 por ciento que impera a nivel nacional, tendríamos que cerca de 80,000 adultos mayores viven en doble situación de vulnerabilidad a causa de la pobreza y que, de éstos, casi 7,000 viven en pobreza extrema, es decir, su ingreso no les permite ni siquiera comprar lo alimentos necesarios para tener un nivel de nutrición aceptable. Desde este punto de vista 80,000 personas marginadas a causa de su edad y de su pobreza no es poca cosa porque, además, el 16 por ciento de este grupo de población es analfabeta, más aún las mujeres.

La deuda es mucha: ¿Será mucho pedir avanzar para tener una ciudad amigable con la edad? finalmente llegará el día en que todos lo vamos a agradecer? Por lo pronto procuremos que salgan de casa, pongamos rampas en los edificios, pasillos y entradas anchas ¡Que les den la bienvenida! hagamos escaleras adecuadas, con barandales, y cuidamos de que no vayan a tener un accidente colocando pisos antiderrapantes, señalización adecuada ¡con letra grande para que puedan leerla! y baños aptos para ellos. ¿Y qué pasa con los edificios públicos? ¡Pongamos ascensores en ellos! Pongamos a su disposición sillas de ruedas en comercios y plazas. Démosles trato preferencial al brindarles algún servicio.

Si de transporte público se trata, que lleguen a destinos clave como son hospitales y lugares de abasto, que sea un servicio regular tanto de día como de noche, que las unidades, y los choferes, sean amigables con ellos y que tengan asientos preferenciales para ellos y. por favor, ¡respetemos sus asientos!

Hay también quienes viven solos sorteando las necesidades y temiendo no poder satisfacerlas por ellos mismos; quienes sufren de condiciones sociales adversas, el abandono y violencia familiar, incertidumbre laboral y miedo de perder su salud. Hay tanto por decir y más por hacer… y vienen a mi mente las palabras de Don Jaime, padre de una querida amiga que un día instruía a uno de sus hijos: “Como te ves, me vi; como me ves, te verás”.