No son iguales

“Todos los partidos y todos los candidatos son iguales”, dice un joven en una vieja peluquería, de las pocas que quedaron en Ciudad Juárez antes de que llegara la explosión de los “estilistas” y mucho antes también de que irrumpieran las “Barber Shop”. No, este pequeño espacio parece que encapsuló el aroma de la brillantina y la loción para afeitar que solía coexistir con los cortes del “natural alto” o el “natural oscuro”.

El señor barbero es al mismo tiempo el dueño del negocio. Y es figura que encaja perfectamente en esa atmósfera cargada de nostalgia. Frunce el cejo y parece no estar de acuerdo con la afirmación tan tajante que emite su interlocutor. Es, tal vez, de los últimos representantes de lo que podríamos denominar, a falta de mejor nomenclatura, la corriente del “barbero enciclopedista”. Esos artistas de la navaja que mientras realizaban el corte le hacían al cliente un recorrido breve por los entresijos del mundo. Parecía que nada les era ajeno. Muchos de ellos, eran, sobre todo, grandes psicólogos que no necesitaban conocer los pormenores de la terapia cognitiva conductual para generar en el cliente en turno, un efecto de sedación con sus relatos.

El cliente estresado salía de la peluquería como si se hubiera quitado de los hombros varios kilos de su angustia. Una parte de esos señores de bata blanca, los que se ubicaban en las zonas más céntricas y turísticas de la ciudad conocían a medio mundo. “Aquí se cortó el pelo Frank Sinatra en los tiempos de los divorcios express en Ciudad Juárez” “Yo le corté la barba a Anthony Quinn”. Para construir la narrativa echaban, por supuesto, de su cosecha, pero solían mantener la médula de la significación de los hechos.

Buena parte de su clientela se preguntaba, cómo le hacían aquellos hombres para mantener el pulso incólume, sobre todo, en el clímax de la historia contada. Y más cuando activaban el modo “politólogos”, faceta que, daba la impresión, los hacía casi saltar tenebrosamente de una oreja del cliente a otra. Convertida la barbería en campo dialéctico, empezaban a sondear hacía dónde se dirigían las afinidades partidistas del cliente. Regularmente amables, comenzaban entonces a partir de lo sutil e iban estirando la liga hasta que llegaban al señalamiento concreto: ¡Ese candidato es un ladrón, es un corrupto!

Algo similar pasó con los personajes de esta pieza. Cuando el joven le dijo al peluquero que todos los candidatos y los partidos eran iguales, el decano de esa barbería de Ciudad Juárez interrumpió el corte, se acomodó el cubrebocas y le espetó al jovencito que no le hiciera caso a los programas baratos de la televisión. Que pensara bien las cosas antes de votar por quienes históricamente han saqueado a la nación. Que una transformación radical en el país se lleva su tiempo y que, en todo cambio que busca ser de raíz, los que perdieron sus indecentes canonjías iban a poner el grito en el cielo.

También le dijo que sí hay diferencias básicas entre candidatos, partidos e ideologías. La derecha no se va a fijar en los marginados, tampoco en las denominadas minorías –salvo en la minoría de la casta empresarial-, poco le importan los derechos humanos. Le deslizó la idea de que el plan de gobierno de la izquierda en Chihuahua no es perfecto pero evidencia una preocupación por los más débiles, un genuino interés por los derechos humanos a los que le da el tratamiento de un eje que atraviesa todo su programa, una propuesta integral de reforma administrativa en donde el combate a la corrupción es una de sus claves. Es un plan de gobierno, añadió, en el que siendo el pueblo prioridad, no fue diseñado desde la falsa pureza del demagogo que medra desde su escritorio de burócrata empedernido, sino que incluyó la participación de muchas voces del estado de Chihuahua.

Y la cabeza visible de ese plan, dijo el peluquero, se llama Juan Carlos Loera.