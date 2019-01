No son accidentes fortuitos

Según las estadísticas de la Dirección General de Tránsito Municipal en esta ciudad, este primer mes del año han muerto nueve personas en atropellos en distintas avenidas, la cantidad es significativa toda vez que en el 2018 no fue sino hasta finalizado el mes de abril que había fallecido tal cantidad de personas por esa causa. Vale la pena hacer mención de tan lamentables sucesos, pues sería fácil decir que el motivo principal de estos sucesos es la falta de pericia de quien conduce un vehículo automotor, negando las demás responsabilidades que acarrea el entorno hostil en que una ciudad está construida en su infraestructura o en su normativa y organización vial.

Es decir, estas muertes evidencian una ciudad desordenada, sin control ni ley que prevenga la muerte de inocentes en ninguno de los sentidos, incluso cuando eres un peatón en esta ciudad, que prácticamente equivale a estar esquivando coches sin permiso legal para circular, con conductores que muchas veces ni con licencia de conducir cuentan. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser seguro caminar por Juárez si ni siquiera tenemos banquetas en buenas condiciones que nos garanticen un espacio seguro para trasladarnos de un lado a otro? Las autoridades municipales son indirectamente responsables de estas muertes y de todas las que surjan en este sentido, pues son omisas al atender una problemática a la que no le dan la menor de las importancias pues lo más fácil es culpar de toda responsabilidad al conductor, que tampoco quiso nunca matar a nadie y sin embargo lo hizo, entonces si el conductor debe pagar por su delito culposo, el Gobierno municipal también debería hacerlo, también debería hacerse cargo de las consecuencias de desatender las causas originarias de estos hechos que todos y todas lamentamos.

Por otro lado, no es un secreto para nadie que existen oscuras intenciones de quienes tienen interés en no prender las luminarias de la ciudad, teniendo a los ciudadanos como rehenes viviendo en una ciudad a oscuras donde ni siquiera las avenidas principales cuentan con la iluminación correcta para que una persona pueda conducir o cruzar una calle con la confianza de tener visibilidad al 100 por ciento, los juarenses seguimos exigiendo que nos prendan las luces de la ciudad, no cederemos a sus chantajes, están causando muertes de inocentes en las calles, y si esto no los lleva a reflexionar en las consecuencias de su ambición y terquedad, yo no sé qué pudiera hacerlo. Además, existe el problema de los vehículos que circulan con permisos falsos o placas de cartón, auténticas chatarras automotoras la grande mayoría de ellas, que no pasarían ni el más básico de los exámenes mecánicos y que con la garantía de tener impunidad por una autoridad solapadora de la ilegalidad, es que circulan a toda velocidad y sin ningún miramiento porque nadie les va a exigir lo contrario, los tránsitos simplemente “se hacen de la vista gorda” por seguir instrucciones, y al momento de cometer un ilícito o un accidente vial no hay manera de identificarlos por su matrícula vehicular si se dan a la fuga.

Ya ni que decir de los baches, los tractocamiones de quinta rueda, la falta de pasos peatonales, la nula infraestructura en la ciudad para el ciclista, los pedigüeños y vendedores de dulces en los cruceros, la falta de señalética, los semáforos descompuestos, los tránsitos corruptos, en fin, no son accidentes fortuitos los que estamos lamentando, es el resultado del abandono en el que se encuentran las calles de esta ciudad y que está cobrando vidas inocentes.

De acuerdo con datos recabados por LA Network, en cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Juárez aparece en el ranking de las ciudades de América Latina con más víctimas fatales por accidentes viales ocupando el lugar 77 de la clasificación con 4.9 muertes por cada 100 mil habitantes. ¿Casualidad? No lo creo.

Urge que el papel que desempeñan las autoridades municipales vaya más allá de poner retenes en las calles y con eso justificarse que le interesa la seguridad de conductores y peatones, exigimos que tomen el reto de ser verdaderos agentes de cambio y no se conformen con la comodidad del puesto que ostentan, porque además les recuerdo que es temporal. Aquí estará la ciudadanía vigilando. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.