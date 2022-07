No sólo maquiladoras, Juárez también tiene potencial turístico

Es innegable el potencial turístico que esta frontera posee y que no ha sido debidamente capitalizado ni aprovechado.

Teniendo una ubicación privilegiada y una serie de atributos y características que la hacen atractiva para muchos, esta ciudad sigue careciendo de un plan que detone la actividad turística en la región. Y no se habla solo de una ciudad, sino de una región, porque se tiene que promocionar esta zona en su conjunto. No aprovechar las ventajas que ofrece la cercanía con los Estados Unidos, sería un error. Al contrario, un gran número de visitantes a esta urbe tienen entre sus planes una visita a El Paso, Texas y sus alrededores. Los centros comerciales y la oferta gastronómica de la ciudad paseña sigue siendo un imán que no debe desdeñarse a la hora de trazar un proyecto que busque detonar la actividad turística de esta zona.

Tampoco debe pasar de largo el poblado de Samalayuca y las Dunas que en su conjunto ofrecen un interesante atractivo a los visitantes. A pesar de que este lugar ha sido catalogado como de los más atractivos a nivel mundial por varios organismos que analizan el turismo, no se ha buscado establecer un ambicioso proyecto que detone la actividad comercial y turística en la zona de Samalayuca. Los proyectos que se han emprendido a lo largo de estos años no han podido fructificar en parte porque han sido acciones aisladas. Pero esto ya no puede seguir así, y los actuales esfuerzos que realiza la dirección de Turismo municipal y las autoridades de Samalayuca deben ir acompañadas del apoyo y de los recursos estatales y federales.

Para que esto funcione se requiere la coordinación de los tres niveles de gobierno. Pocas veces puesta en práctica, por cierto.

Para impulsar una agenda para el desarrollo turístico de Ciudad Juárez es importante que Federación, Estado y Municipio estén conscientes de que ya se le ha puesto demasiada voluntad al tema del sector industrial maquilador. Y no ha sido una decisión incorrecta, ya que la maquiladoras generan la mayor cantidad de empleos en esta ciudad. Sin embargo, se debe recordar que antes de ser un polo de desarrollo industrial, Juárez era una comunidad dedicada al turismo y al comercio. Siempre ha existido una vocación en esta ciudad por el turismo. La combinación de ambas actividades no está fuera del alcance de los juarenses.

Se puede seguir el ejemplo de la ciudad de Monterrey que ha sabido combinar exitosamente la intensa actividad industrial, donde son líderes, con la actividad turística. El desarrollo de una oferta turística le ha permitido a Monterrey consolidar el pujante turismo de negocios con el lucrativo turismo de ocio y de aventura.

Desde luego que se requiere todo un plan a corto y mediano plazo, que incluya el mejoramiento de la seguridad, de vialidades y de la actitud de los elementos de tránsito para evitar la cacería de turistas. Incluye también revitalizar la oferta turística y eso incluye a la avenida Juárez, que en estos momentos carece de atractivos turísticos. Farmacias y casas de cambios es lo que mayormente encuentran los escasos turistas que despistados por ahí deambulan.

La limpieza de la ciudad, sobre todo del Centro Histórico es imprescindible. Sin dejar de mencionar la urgencia de una policía bilingüe por lo menos en el primer cuadro de la ciudad. Y una caseta de información turística donde se brinde orientación a los visitantes.

La promoción es necesaria, ya que rara vez se hace publicidad de esta frontera en las revistas de las líneas aéreas o en las revistas a circulación nacional. Toda la promoción se concentra en la sierra de Chihuahua, y a Juárez como siempre lo dejan rezagado y fuera de la promoción turística oficial.

El interestatal 10 de la Unión Americana ofrece un escaparate desaprovechado donde se pudiera promocionar la ciudad. Invitar a los que transitan por este importante carretera interestatal sería una excelente estrategia para que se desvíen unas horas, una o un par de noches por esta región.

Hay muchas alternativas de cómo lograr promocionar con éxito la zona de Ciudad Juárez, pero sin verdadero interés y voluntad política será poco lo que se pueda lograr.