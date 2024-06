No sirvieron ni como espanta pájaros

Entre varios convocados por Javier González Mocken a un desayuno en el hotel Real Inn tras la derrota por la alcaldía en el 2021 estuvo Leonardo “Nayo” del Villar, el exusufructuario de muchos negocios con el finado alcalde, Héctor “Teto” Murguía.

Los invitados desconocían el tema que abordaría con ellos el ahora presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Creyeron que solo se trataría de la mera convivencia postcampaña. Seguro el agradecimiento de rigor.

Sí desayunaron, pero antes de los estrellados y los chilaquiles, Mocken levantó del suelo su maletín, lo colocó en la mesa y sacó tantos folders como presentes en la reunión. Cinco o seis cuando mucho. Sus operadores más próximos.

Entregó el material a cada uno, abrieron sus carpetas y solo observaron un par de hojas con algunas gráficas de resultados electorales. No tenían nada escrito, solo las barras correspondientes a varios distritos perdidos, todos.

-“¿Qué pasó con eso?”, preguntó Mocken con la severidad que le caracteriza cuando está molesto. No siempre es pan de Dios, o del Arquitecto.

“Fue una hecatombe electoral”, atinó a responder el “Nayo” tetista sin lograr más que risotadas en silencio de los presentes. González Mocken no dio pauta para bromas ni chistes, pero la definición superlativa y real quedó grabada en todos.

Insólito y quizá increíble, pero aquel engañador, vividor de la política, Del Villar, logró colarse de nuevo esta vez a la campaña del PRIAN como “jefe operativo” en el distrito 10.

No lo hizo gratis porque nada hace gratis. Cobró 60 mil pesos mensuales a lo largo de la contienda. De hecho, tiene casi un año cobrando esa cantidad más otras cantidades obtenidas durante la campaña quesque para “aceitar” la maquinaria que al final del día presentó no descompuesta, sino desvielada.

El encargado del distrito 10 logró solo mil 581 miserables votos para la alianza Prianista contra 15 mil 801 alcanzados por los aliados de Morena-PT. Y eso que la candidata por estos últimos partidos, María Antonieta Pérez, ni campaña hizo.

Desconocemos ahora quién lo convocará a un desayuno, le sacará un folder con las barras del fracaso y le preguntará ¿qué pasó con eso?; responderá lo mismo que en 2021: “fue una hecatombe electoral”.

“Nayo” no fue el único simulador y/o falto de eficacia en la campaña del PRI-PAN-PRD en esta frontera. No fue el único ni el de mayor jerarquía entre los responsables del tremendo fracaso sufrido el domingo pasado.

Hubo otros con rangos de auténticos generales, pero que a la hora de la guerra, a la hora de la necesidad de buscar votos colonia por colonia, casa por casa, prefirieron hacerlo desde “war rooms”, o desde sus teléfonos, o desde sus confortables residencias.

Uno de ellos, responsable del cuarto distrito, Sergio Nevárez Rodríguez, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), prometió renunciar al cargo si perdía esa demarcación.

No ha cumplido. No se ha ido. Ahora espera que se lo pidan. No fue una exagerada hecatombe el resultado en el cuarto, 23 mil votos contra 28 mil de Morena-PT, pero se suponía uno de los distritos más Prianistas y terminó en dolorosa derrota para los que sí hicieron su trabajo por allá en Palacio de Gobierno.

Desde el escritorio, desde los desayunaderos, comederos o de la sala de la casa es imposible ganar elecciones, aunque cuente con una superestructura como la de la Junta que tiene Nevárez.

Ese funcionario estatal compartió jerarquía con los integrantes del grupo que se autodenominó “grupo coordinador de la campaña madre” que tenía bajo su encargo todo el municipio de Juárez para ganar los nueve distritos locales, la alcaldía, la sindicatura, los distritos federales; y por supuesto, la Presidencia de la República.

Salvo el distrito quinto local, único ganado por una nariz, todos los demás espacios fueron literalmente arrasados. Morena-PT se echaron todas las canicas a la bolsa por diferencias hasta de casi tres a uno, como los 350 mil votos logrados por el alcalde reelecto, Cruz Pérez Cuéllar contra los, cuando mucho, 100 mil del panista Rogelio Loya Luna.

La “hecatombe” electoral fue jefaturada por el general chimuelo, desdentado, carente de total autoridad moral y política, el exgobernador, Francisco Barrio Terrazas, quien se autodenominó nada menos que jefe del mentado “grupo coordinador madre”.

A esa inclusión la hace más sospechosa la incorporación de sus otros generales en la misma unidad pseudomilitarizada en rangos. Gustavo Elizondo Aguilar, exalcalde de Juárez y exsecretario de Obras Públicas durante el régimen de Javier Corral Jurado; Ramón Galindo Noriega, también exalcalde panista, pero exrepresentante del Gobierno estatal durante la administración corralista; y qué creen, estimados lectores, también Sergio Madero Villanueva, jefe del Fideicomiso de Puentes Fronterizos con Javier Corral Jurado; y como pequeña podrida ciruela en el pastel de halloween, Carlos Angulo Parra, también exfuncionario estatal al inicio del corralato. Junto a ellos también hizo como que operó el priista, José Luis “El Cura” Canales.

Todos ellos estuvieron involucrados directamente en la coordinación general de las campañas; de forma paralela y junto con ellos, lideraron el trabajo de “compromiso político”, el representante del Gobierno estatal en Juárez, Óscar Fidencio Ibáñez (expresidente de la Junta Central de Agua con Javier Corral) y el subsecretario de Desarrollo Humano, Rafael Loera.

Es evidente ahí el denominador común apellidado Corral, llamado “asesino” por una diputada federal de Morena y motejado como “traidor” por los panistas ahora que privilegió la cobardía para salir corriendo del blanquiazul hacia Morena bajo la completa mentira de un disque grupo “plural”.

Si no estuviéramos convencidos de que existe pleito irreconciliable entre Corral Jurado y Pérez Cuéllar y que el primero está convertido en un apestado entre los juarenses por la corrupción y el tiradero de obras que dejó, diríamos que el PRIAN en Juárez fue saboteado desde la Cuarta Transformación.

En realidad fue una pésima decisión la tomada por parte de la dirigencia estatal del PAN, a cargo de Gabriel Díaz Negrete, esa de dejar no solo en manos de corralistas-Dhiac la campaña electoral en Ciudad Juárez, sino de corralistas que en algún momento tuvieron importantes espacios de poder público gracias a las siglas de Acción Nacional.

Si antes no tenían como característica el conocimiento operativo del territorio electoral menos ahora cuando ya están descolmillados por la edad y tan gordos sus bolsillos del dinero público recopilado durante décadas de gobierno que no necesitan andar bajo el sol de 40 grados y el polvo recorriendo calles para hacer méritos hacia presentes o futuros negocios.

Desde hace muchos años ni como espanta pájaros sirven. Díaz Negrete e Ibáñez integraron ese equipo de quinta solo para preservar los intereses del Dhiac, algunas posiciones en gobierno y hasta ahí. No les interesó ni la marca PAN ni PRIAN.