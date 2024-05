-No serán senadores, serán dos candidatos (as) a gobernador (a)

-A este paso, inaugurará Claudia el hospital

-A pedazos colapsa carretera federal

-Va el 16% de Migración a pagar tragedia

Los cuatro candidatos (as) a senadores (as) que andan trenzados en una frenética campaña electoral no andan únicamente tras los tres escaños disponibles para ellos en el Senado de la República el próximo 2 de junio, sus miras están puestas en la gubernatura que dejará libre en el 2027, María Eugenia “Maru” Campos.

No contemos a la candidata y al candidato del Movimiento Ciudadano, como dijo una agrupación delictiva en una narcomanta, no se les ven ganas. Han hecho cero campaña más allá de algunos espectaculares. No llegan al cuatro por ciento en la intención de voto. No pintan a amarillo desteñido, menos a naranja.

Los resultados de encuestas extremas dan hasta 10 y 20 puntos de diferencia a las fórmulas integradas por Mario Vázquez y Daniela Álvarez, del frente PAN-PRI-PRD; y Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, de Morena-PT-PV. Según la conveniencia de la encuestadora es el resultado.

De los cuatro quedará solo uno o una fuera del Senado, o Juan Carlos o Daniela. No hay más.

Las encuestadoras consideradas más serias, objetivas, incluidas las de ambos equipos, mantienen los números en empate técnico; esto es, dos, tres y hasta cuatro puntos de diferencia en favor de unos o de otros.

Por eso andan tatemados los cuatros candidatos. Recorren bajo sendos calorones casi todo el estado juntando votos para el 2 de junio porque, teniendo la fórmula ganadora, serán dos candidatos al 2027. Así es la tirada.

Andrea Chávez y Loera sueñan más en aquella fecha que en el próximo junio. Si pierden ella disfrutará el peor es nada escaño en el Senado y ni pensar en la gubernatura. Menos Loera, sería su segunda derrota estatal al hilo.

Igual Mario Vázquez y Daniela. No quedaría reputación salvable de ambos porque han recibido todo el hombro, todo el respaldo, de su jefa política la gobernadora. No perderían por falta de apoyo de su partido y de todo el sistema estatal blanquiazul, priista y perredista, sino porque les faltó algo más de enjundia o de plano resulten superiores las siglas guindas...y/o los programas sociales de la 4T.

Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla los esperarán como punteros hacia el mismo objetivo 2027... Punteros hasta el momento.

***

Por enésima ocasión, volvió a retrasarse la construcción del hospital general de especialidades que el Gobierno federal retomó hace dos años en el Ex Hipódromo.

Con un avance estancado del 62 por ciento hasta hace dos semanas, la edificación del hospital se ha desarrollado entre mucho hermetismo y hasta falta de obreros para continuar la construcción.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, tocó el tema ayer en la mañanera y dijo que ahora la operación se pospone para agosto.

El 38 por ciento que falta para la conclusión es mucho todavía, considerando que el resto, poco más de la mitad, avanzó en dos años. Necesitarían trabajar día y noche para completarlo.

De lo contrario se correría el riesgo de que no sea AMLO el que lo inaugure, sino Claudia Sheinbaum… si es que gana el 2 de junio.

El Gobierno federal presume una inversión de dos mil 643 millones de pesos un hospital que tendrá 260 camas, además de que atenderá diversas especialidades. La construcción original estuvo a cargo del duartismo, que lo dejó a medias en el año 2016.

***

Más o menos fueron contemplados cerca de cinco mil millones de pesos –aunque también se habló del doble- los necesarios para rehabilitar los tramos federales que a lo largo de la carretera Panamericana, en el estado de Chihuahua, requieren urgente rehabilitación.

Nada menos acaba de ocurrir un accidente que pudo ser de fatales consecuencias, cuando el candidato panista Manuel Dick viajaba de Ascensión a Juárez, por esos tramos federales que no han tenido mantenimiento suficiente en los últimos años.

El problema es que ya no solamente se requiere una conservación superficial, para tapar algunos baches, sino que las auténticas grietas existentes en las carreteras están afectando la base de las mismas, con lo cual será necesario darles una atención mayor.

Todo por la desidia y desinterés del actual Gobierno federal en la atención mínima indispensable para estas vías de comunicación. No lo decimos nosotros, lo dice la Cámara de la Industria de la Construcción en la capital del estado.

Podría ser que no serán suficientes siquiera hasta los 10 mil millones de pesos, sino que cuando menos se va a requerir otro tanto; y más valdría ponerle atención lo más rápido posible antes que haya que reconstruir desde la base los 15 tramos carreteros dañados.

Ahí es donde deberían incidir los legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, por el Estado de Chihuahua, si realmente quieren granjearse el voto de los chihuahuenses, porque de manera sorprendente este año hay casi cero pesos para reparaciones.

Hay unas migajas que está atendiendo la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Ttransportes, pero son eso migajas, menos de 500 millones de pesos para dos mil 625 kilómetros de carretera. Nada.

***

En las organizaciones sociales dicen que el prietito en el arroz en el pasado debate de las candidatas y el candidato presidenciales es el triste papel de los tres, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, en uno de los grandes problemas que le duelen a México, especialmente a sus fronteras, el del fenómeno migratorio.

Los aspirantes dieron vergüenza al mostrar desconocimiento absoluto de la crisis migratoria, dado que hablaron de puras generalidades, presentaron propuestas huecas y cero "cómos" sobre lo que harían para atender la crisis migratoria y humanitaria que vive México junto con los países de América del Sur.

La ausencia de una política migratoria es una razón de fondo en múltiples problemas sociales, económicos y de seguridad, pero en este renglón específico los tres dieron lástima y exhibieron su lejana realidad en la que viven, pese a tener casi un año en campaña.

El tema se torna más grave por datos recién conocidos de lo que le costará al Instituto Nacional de Migración la indemnización de las familias de los 40 migrantes muertos en la estación de Juárez, tema por el que siguen bajo proceso penal algunos funcionarios, incluso el director, Francisco Garduño Yáñez.

El INM está en proceso de erogación de 300 millones de pesos para responder por esa tragedia, en puras indemnizaciones a familiares de las personas fallecidas, sin contar reparaciones o mejoramiento de la infraestructura migratoria.

Este gasto representa el 16 por ciento del presupuesto anual de la dependencia, que en números redondos es de mil 900 millones de pesos.

Gastar ese monto para enfrentar la negligencia, desatención, corrupción e impunidad es poco en comparación con la pérdida de vidas humanas, pero es, más que nada, reflejo del grave problema que no quieren ver la 4T en la actualidad ni los que quieren encabezar el Ejecutivo Federal.