No se lo quite

Ciudad de México.- El cubrebocas. Porque esto no se termina. Y ni la vacunación es una salida absoluta. No lo olvidemos. No se acaba porque tampoco nos hemos comprometido a ello. A pesar del desconocimiento, nos aventamos al riesgo y este comienza a cobrarnos factura. Cada vez son más los jóvenes, esos que más se han resistido al confinamiento desde el inicio de la pandemia, quienes se enferman. En la CDMX, el número de menores contagiados de coronavirus aumentó 25%. En una semana, 125 niños entre 5 y 12 años dieron positivo a la enfermedad. En el Estado de México también suben los casos ante el relajamiento de las medidas sanitarias. Sabíamos que sería el riesgo ante el avance en el semáforo epidemiológico, pero tendríamos que estar listos para ello. Entendemos que las autoridades de salud habrán contemplado estos escenarios. Eso quisiéramos, sin embargo la realidad parece decirnos lo contrario.

Y no extrañamos las conferencias de las 7 de la noche. Dejaron de ser una plataforma de información para convertirse en un escenario de juego político en donde lo último que importó fue salvar la vida de las personas (o no seríamos el cuarto país con más muertes), pero ante la disminución de casos positivos de Covid-19 todo fue relajándose: “No, la gente no ha tomado medidas, todavía se siguen descuidando mucho, se ha dicho que ha estado aumentando mucho esa enfermedad y pues, veo que mucha gente anda sin cubrebocas...”, afirma un habitante del Estado de México para las cámaras de Imagen Noticias. En esta entidad, según la Secretaría de Salud estatal, en los últimos nueve días se han reportado 302 nuevos contagios, principalmente en Ecatepec y Nezahualcóyotl, dos de los municipios más poblados de este territorio, imaginemos el espectro de exposición del virus.

“Sí, llevaba su vida normal, es contratista, él hace trabajo en obras, se fue a trabajar a Cuernavaca y regresando se sintió mal, empezó con gripe, fueron 15 días de gripe hasta que nos dimos cuenta que era Covid, era el Covid que lo estaba atacando”, narró también Efrén, quien tiene un paciente internado en el Hospital Gustavo Baz también en el Estado de México. Y es que en esta entidad, como en las otras 18 que se encuentran en el semáforo verde, las medidas y los cuidados para prevenir la enfermedad han ido quedando en el olvido con la aceleración de la actividad económica. Idea equivocada que la pandemia ha terminado.

En la CDMX, con el reporte de la disminución de casos hace unas semanas, comenzó la reconversión hospitalaria. Centros de salud que por meses se dedicaron únicamente a la atención de pacientes de coronavirus, regresaron a su operación habitual; hospitales emergentes, nacidos ante la necesidad y la saturación de los servicios sanitarios, han sido desmantelados. La jefa de Gobierno declaró hace unos días que las actividades económicas ya no pueden parar otra vez, eso implica que la movilidad, a pesar del aumento de casos, no encontrará restricciones, lo que es un riesgo altísimo ante la llegada de variantes de Covid-19 que se anuncian como altamente contagiosas y de rápida propagación. Ya varios países con avanzado plan de vacunación se han puesto en alerta.

Las vacunas, aun cuando se llegue al 70% de los mayores de 18 años, no son una barrera que frene en su totalidad a la pandemia, son solo un escudo que nos ayudan a que el golpe, si nos toca, se sienta con menos fuerza. Que no nos extrañe cuando escuchemos que personas con el esquema completo de vacunación han contraído el virus; las fórmulas, finalmente, aún son analizadas. Es por ello que debemos entender que esta emergencia sanitaria será larga, que el único momento en que podremos decir que ha terminado será cuando ya no haya variantes que estudiar ni fármacos que ameriten largos estudios y pruebas. Este es un llamado que apela a nuestro compromiso humano: debemos seguir cuidándonos.

La salud individual, hoy más que nunca, incide en la pública.