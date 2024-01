-‘No se asusten culebras’, gritan tras librar el Cereso

-‘Adelanta’ jubilaciones jueza provisional

-Ahora Adriana le pega a Cuauhtémoc con el IEE

-Colgadas de un hilo las multas aduaneras

El exsecretario de Salud en el régimen anterior, Eduardo Fernández Herrera, “El Higadito” es un hombre valiente, a su manera, pero valiente. El 15 de mayo del 2023 negoció con la Fiscalía Anticorrupción del Estado –de colorcito político azul- no pisar el Cereso, pero acaba de pronunciarse por la 4T en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

“Ágarrense que nos juntamos otra vez. Esta es la 4T, emporda (sic) en la que estaré con el Lic Fdz. Mi mentor. Y no se asusten culebras, que no las vengo a matar...vengo a sacarlas del agua...no se me vayan a ahogar”.

Ese texto fue adjuntado a una foto que publicó Mario Sánchez en el perfil de Face de “El Higadito”. En la imagen aparece Mario en la conducción de un vehículo con Fernández Herrera de copiloto, allá por Tamaulipas.

Hasta donde sabemos, el grano lleno de pus que sufren ambos personajes no ha sido reventado y curadito como para andar por ahí con semejantes irreverencias hacia quienes creyeron en su “regeneración” mediante la cooperación con ministerios públicos y jueces.

Fernández fue apresado el 14 de mayo del año pasado, acusado por uso ilegal de atribuciones en la contratación de un crédito bancario cuando fue funcionario de la Secretaría de Hacienda. Sánchez fue su mano derecha y sabemos que tiene abiertas varias carpetas de investigación.

El 15 de mayo, el mejor conocido como “Higadito”, fue imputado y semanas más tarde fue vinculado a proceso aunque en libertad porque, ahí sí no tan valiente, pidió regurgitar lo que traía en la garganta; es decir, “cantar” o confesar todos los detalles del delito cometido durante el régimen de Javier Corral, y ser beneficiado con un criterio de oportunidad.

Entendemos que la Fiscalía Anticorrupción sigue en la etapa de valoración sobre la información que el susodicho entrega para decidir si sigue libre o pide irse hasta el juicio final.

Hace meses había trascendido que Fernández fue presionado por el equipo de Corral para que no siguiera soltando la sopa a cambio de ser admitido en el equipo para el cual trabaja ahora el exgobernador, la morena Cuarta Transformación.

Es obvio que el “mentor” y el “discípulo” ya brincaron a ese proyecto político, sin temor alguno a las consecuencias en Chihuahua por los compromisos incumplidos.

***

La jueza provisional en materia familiar, Cristina Borunda, ha optado por las formas clásicas para deshacerse de personal incómodo; incómodo para ella particularmente, desde luego.

Desde su arribo al cargo lo hizo chicotito en mano para dejar claro que esa pequeña ínsula dentro de Ciudad Judicial tiene nombre y apellido, y ese es Cristina Borunda.

No asumió conducta distinta a la de la gran mayoría de jueces y funcionarios judiciales que manejan sus áreas como si fueran sociedades anónimas.

A la jueza no le agradó la “lentitud” de dos colaboradoras escribientes de más de 60 años de edad y les dio lo que se llama en términos conocidos café cargado hasta que ellas mismas decidieron poner tierra de por medio.

Cortaron por lo sano. Andaban ya en etapa de jubilables e iniciaron los procesos correspondientes.

Prefirieron eso que chocar con la jueza de manera definitiva y colocar en riesgo su retirada en buenos términos del mundo laboral que fue para ellas el Poder Judicial. Para su fortuna el despotismo de la jueza provisional llegó cuando ambas podían optar por la jubilación.

***

Ahora fue la diputada morenista, Adriana Terrazas Porras, la que respondió tanta cortesía de sus compañeros legisladores del mismo partido, que tienen dos años marginándola del grupo parlamentario por el atrevimiento de aceptar la presidencia del Congreso del Estado con el consenso de las demás fuerzas políticas.

Resulta que el Instituto Estatal Electoral (IEE) dictó medidas cautelares en contra del coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, porque, aunque reportó lo contrario, no entregó a Terrazas el dinero que la coordinación a su cargo debe repartir a cada legislador del grupo.

Por eso, Terrazas fue a presentar su queja ante el órgano electoral que apenas dictó fallo a su favor, lo que ahora sí le dolió mucho a Estrada, pese a que le ha recetado peores a su compañera juarense, igual que el resto de la bancada.

Además, dentro de la misma resolución, quedó establecido que en su cuenta de Facebook, el grupo parlamentario de Morena puso una fotografía en la que están todos los legisladores guindas, menos Adriana, lo que la invisibiliza y discrimina como mujer legisladora.

Ante ello, ayer Estrada defendió que la legisladora pudo pedir sus subvenciones directamente a la Secretaría de Administración, no esperar a que él diligentemente se las mandara, como lo hace con los demás integrantes de su bancada.

También dijo que no aparece en la red social la foto de la bancada con Terrazas incluida porque esa la cambian de vez en cuando, pero sí la tienen en otra foto oficial ahí escondida en las oficinas de los morenistas que están en la torre legislativa.

En fin, así el tiro permanente en la bancada Morena. En versión digital de La Columna dejamos las dos fotos de la polémica, nomás para que cualquiera juzgue quién tiene la razón.

***

Acaba de resolver el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con domicilio en la ciudad de México, el juicio de amparo directo DA-411/2023 relativo a unas multas impuestas por la aduana de Manzanillo, Colima, y confirmadas por la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del TFJA en el juicio de nulidad 18/23-EC1-01-6.

¿Qué tiene que ver ese asunto jurídico con Juárez?, bueno pues que su resolución, aún y cuando no tiene efectos generales, sí da pie a que se presenten más recursos para echar abajo multas impuestas por la Aduana juarense, o de cualquier otra oficina aduanal del estado y del país.

Y esto es así porque la ponencia a cargo de la magistrada Ileana Moreno Ramírez, propuso al pleno y así le fue aprobado por unanimidad, que el Reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, expedido en la actual administración y que fundamenta las multas, es inconstitucional, porque va más allá de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

Dice textual en sus conclusiones la resolución, que, en el caso concreto, “como se anticipó, ninguno de los preceptos de la Ley del Servicio de Administración Tributaria en que se sustenta el decreto por el que se expide el mencionado reglamento, y en particular el artículo 4 de dicha legislación, puede asumirse como fuente legítima para su emisión”.

“… el Servicio de Administración Tributaria es el órgano desconcentrado que por mandato del órgano legislativo fue creado especialmente con el propósito deliberado de que ejerza en exclusiva la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera…”.

“…se reitera que el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en cuanto otorga a ese órgano desconcentrado las atribuciones que la Ley del Servicio de Administración Tributaria confirió a éste de manera exclusiva, contraviene el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley”.

Por lo anterior, el mencionado tribunal colegiado concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso, “cuya consecuencia directa e inmediata es la ineficacia jurídica de la sentencia reclamada, debiendo la sala responsable emitir otra en que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones administrativas impugnadas”.

Así es que los actos jurídicos, entre ellos las multas, aplicadas por las aduanas en el país están colgadas de un hilo, literal.

***

Ayer abordamos en La Columna la multa “insuperable” que pudo sufrir la diputada local morenista Rossana Díaz, por entregar útiles escolares con el logo del partido en algunos municipios del estado.

Dijimos que el demandante cometió un error inicial, pues “la queja fue interpuesta directamente ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE”, cuando en realidad, la interpuso ante la Unidad de Fiscalización del mismo INE, razón por la cual el Consejo General desechó la carpeta al considerar que no tenía jurisdicción en el asunto.

Debemos explicar que, si efectivamente la hubiera colocado ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el instituto se hubiera declarado competente para conocer los planteamientos del quejoso, y así hubiera podido consignar la hipótesis de actos anticipados de precampaña.

Pedimos una disculpa a nuestros lectores por la confusión.