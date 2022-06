No podemos salir de una…

La numeralia, una quinta ola de contagios Covid-19 inminente: 81, el número de casos nuevos reportados en nuestro estado en las últimas 24 horas, 88, los casos en Ciudad Juárez en la primera semana de junio, 51 mil 627 el total de confirmados en esta frontera hasta la primera semana de junio. Cuatro mil 648 la cifra de muertos acumulados en la localidad a causa de esta enfermedad; 316 mil, la meta de terceras dosis de vacuna Covid-19 para nuestra ciudad y solo un 44 por ciento de aprobación por parte de los padres, para autorizar en caso necesario aplicar vacuna Covid-19 en las escuelas.

¿Más números? 25 mil 510, las dosis meta de aplicación para nuestra ciudad de vacuna BCG que previene tuberculosis, 56 mil 606 aquellas a aplicar de una de las principales en población infantil, la vacuna hexavalente; 211 mil 140 dosis de vacuna influenza para aplicar en Juárez por una de las máximas instituciones de salud, y apenas un 79.6 por ciento de avance al cierre de campaña. Semáforos rojos en esquemas de vacunación completos a menores de cinco años. 47 casos confirmados de rickettsiosis en Chihuahua este año, 22 de ellos en Juárez, seis defunciones locales por esta enfermedad, el doble de lo reportado a la misma fecha hace un año, principalmente en niños.

PUBLICIDAD

Cuidarnos de enfermedades infecciosas, virales en su mayoría, de fácil trasmisión y difícil control, se ha vuelto una constante para todos. Después de que durante los últimos años considerábamos que las enfermedades no trasmisibles, como obesidad, diabetes, hipertensión arterial y el cáncer eran nuestros peores enemigos, han sido episodios sin fin, encontrar mejores herramientas para afrontar una serie de lo que asemejan plagas apocalípticas, enemigos invisibles, pero certeros. Covid-19, influenza, chikungunya, rickettsiosis, hepatitis aguda de origen desconocido, viruela del mono, son por lo menos, las recientes amenazas de salud pública. Conocer brotes en países como China o África, dejan de parecernos realidades ajenas, pues vemos que es cuestión de semanas en el mejor escenario, empezar a encontrar reportes de casos en las regiones nacionales. La globalización alcanzó a las enfermedades, tal vez.

La vigilancia epidemiológica se considera la serie de acciones que recolectan información de modo sistemático acerca de problemas específicos de salud en las poblaciones, y permite tomar decisiones para prevenir y controlar riesgos, y se ha convertido en un elemento fundamental de noticieros, y del coloquio, toda vez que veíamos cada tarde, y durante casi dos años, a nuestro subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López Gatell, entre otros, explicar desde el lavado de manos, uso de cubrebocas, cifras diarias de casos, camas de hospital, semáforos y las nefastas cifras de muertes de una de las peores pandemias que ha azotado a la humanidad.

Vacunarse o no es uno de los dilemas que durante décadas dejamos de tener, pues la humanidad ha encontrado histórica y científicamente en esta estrategia, el combate de grandes males. Hoy afrontamos una de las peores crisis de vacunación para los niños, 23 millones a nivel mundial no recibieron vacunas sistemáticamente en el último año. No es excepción que la comunidad científica tratáse de encontrar a marchas forzadas vacuna para Covid-19 y aun cuando no hay una sola que esté libre de eventos adversos y cubra a todas las variantes que van surgiendo, tenemos al menos un respiro en la ocupación hospitalaria y unidades de cuidados intensivos, por ende en las muertes.

En los últimos años, México presenta dificultad al asegurar vacunas, los problemas de la administración pública y globales por desabasto han generado caídas importantes en algunos programas primordiales como el de vacuna para tuberculosis o el de virus de papiloma en niñas, que previene el desarrollo de cáncer cervicouterino, mismo que cayó en su aplicación hasta más de un 95 por ciento. Recordemos, el mismo día que iniciaba la pandemia Covid-19 en nuestro país, en febrero del 2020, enfrentábamos brote de sarampión en la Ciudad de México, donde se registraron 196 casos, algo no registrado desde 1993. Encontrar la vacuna para el dengue en otro contexto, ha sufrido también tropiezos con apenas intentos de una vacuna eficaz surgida en el 2021.

No es tarea menor encontrar pruebas que sean accesibles para detectar oportunamente estas enfermedades, los medicamentos o las conductas que hacen desaparecer aquello que nos acecha o vacunas que modifiquen y fortalezcan nuestro sistema inmune, pero sin duda la voluntad es colectiva, desde los corporativos que fabrican estos insumos, hasta los gobiernos que hacen lo posible o son omisos en darle la importancia a la formación y contratación de médicos epidemiólogos, sanitaristas o en la compra, cadena de frío, distribución y aplicación de vacunas. Regresar esos elementos de confianza a la población para hacer eficaz el registro de las enfermedades, evitar automedicación, el mal uso de antibióticos o fortalecer acciones en las familias, que prevengan o mitiguen cualquiera de estos males, deben ser importantes para cualquier sistema de salud.

La encomienda es de todos pues no salimos de una cuando ya estamos en otra.