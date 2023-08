No olvidemos la Covid-19

El año 2020 nos enseñó la importancia de colaborar. Ante la pandemia Covid-19, hubo que velar por el equipo de protección personal para todos, después para las pruebas diagnósticas, los medicamentos y finalmente, las vacunas. En un mundo tan desigual, seguimos al frente del cuidado de la salud y esas brechas, que nos agotan, no nos detienen. Hasta junio de este año Ciudad Juárez reportó 58 mil 233 casos, cuatro mil 727 defunciones, 20 casos activos diarios y más del 85 por ciento tratados de manera ambulatoria.

Hace algunos años, los médicos en nuestra práctica hospitalaria metíamos nuestras narices donde fuera, con el ansia de “hacer manos” y nos queríamos comer el mundo, descubriendo enfermedades raras, o experiencias nuevas. Hoy, aunque resulte incomprensible, amamos más lo que hacemos y la pandemia de Covid-19, que no es la única que hemos enfrentado, en nuestro ejercicio profesional, si bien, nos puso cansados, enfermos, angustiados, nos ha hecho fuertes y por qué no, un poco sabios.

Sin duda hubo un cambio radical en la manera de atender consultas a la distancia, con mucho equipo de protección, mucha agua y jabón, ventanillas, en la sana distancia y la no tan sana, que al abrir una telemedicina, también separó la relación médico-paciente.

Fueron tiempos muy duros para ser un médico, de dolor, de ser repudiados, y tal vez hasta maltratados, por no tener los suficientes recursos para ayudar a tanta gente. Si sonreíamos pensaban que fuimos insensibles. Al llorar, hipócritas. Con miedo, cobardes. Con arrojo, osados. Y sí, es posible que nos hubiésemos abrazado al estar a punto de quiebre, rompiendo la sana distancia... incongruentes.

Tomamos litros y litros de café, se descamaron las manos de tanto gel-alcohol utilizado, el rostro por el uso de cubrebocas, leímos mucho, fumamos, y a veces el vino nos reconfortó, después de ver tanta enfermedad y muerte. Hicimos teorías y esquemas de tratamiento, una y otra vez.

Cuando todo parece haber pasado, como con nuestros antecesores en otras pandemias, quienes hemos sobrevivido, ya alistamos armas para la siguiente afrenta, escribiremos de lo aprendido para quienes nos siguen los pasos y seguiremos brindando nuestra vocación y conocimiento, porque para el médico, no hay belleza más grande que ver un paciente sanar, ni agradecimiento más sincero que verlos cuidar su salud.

¿Habrá otra ola de Covid-19?... Es posible.

¿Por qué? Las variantes de coronavirus pueden tener capacidad contagiosa muy elevada, como el Omicrón. Además, con otras variantes y un buen número de virus respiratorios estacionales circulando.

¿Pudimos evitar la pandemia?... No creo y ya no importa.

¿Podemos evitar en un futuro?... Difícilmente.

¿Podemos aminorar el impacto?... Sí, si seguimos vacunándonos, evitando grupos grandes de personas en espacios cerrados y con poca ventilación. Mejorando los sistemas de vigilancia epidemiológica locales.

¿Sirve usar correctamente un cubrebocas?... Sí, ante las enfermedades respiratorias y los avisos de las autoridades sanitarias. De enfermar habría estado expuesto a una menor carga viral.

¿Sirve lavarse las manos?... Sí, y también su celular ya que pasa tanto tiempo en sus manos.

¿Cuáles son los síntomas ahora?... Los de un resfriado, dolor de cabeza, fatiga, estornudos, dolor de garganta.

¿Si hoy tengo estos síntomas, es Covid? No necesariamente, ya que son síntomas de muchas enfermedades respiratorias agudas, debemos estar atento al panorama epidemiológico de cada región. Escuché a sus autoridades sanitarias.

¿Debemos hacernos pruebas siempre? No, estaríamos gastando un recurso.

¿Me sirve la prueba de antígeno, si soy asintomático?... No recomendable, podría dar falsos negativos, porque disminuye su sensibilidad con cargas virales bajas. Además, es la foto del día. Usted puede estar negativo y al día siguiente contraer la enfermedad, no le previene la enfermedad, ni le da permiso de romper medidas preventivas. Pueden hacerse entre recomendaciones de vigilancia epidemiológica. (Viajes o en monitoreo de cuidadores).

¿La prueba de sangre, me detecta Covid-19? No, detecta inmunoglobulinas, es decir, una de sus respuestas inmunológicas. Pero si orienta en el tiempo de exposición. Existen otros criterios diagnósticos, que van desde pruebas como el PCR, prueba antígeno en primeros cinco días de infección en pacientes con síntomas. Aspectos clínicos de sospecha, estudios de imagen como rayos x o la tomografía.

¿Tendremos un aumento de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave? Al momento, lo esperado estacionalmente y en los grupos que siguen siendo vulnerables, los grupos etarios extremos y los enfermos crónicos, los inmunocomprometidos.

¿Me protege la vacuna para Covid-19? Sí.

¿Cuál? Cualquiera que en su momento se aplicó.

¿Debo usar refuerzo?... Sí.

¿Cuándo?... Hasta hoy sabemos de la recomendación para la mayoría de las vacunas a partir de seis meses de última dosis.

¿Afecta ponerme refuerzo distinto a mi esquema completo de vacuna? Los estudios sugieren que mezclar esquemas de vacunas RNAm y vectorizadas, con refuerzos aprobados, no afectan e incluso potencian la respuesta inmunológica. Pregunte siempre antes de aplicarse la vacuna.

¿Estamos listos en hospitales? Depende del número de contagios graves que lleguen a solicitar servicio. El Covid-19 ha mermado en número de casos graves.

¿Me incapacitarán por Covid-19?... Sí, con tiempos acortados, podría ser de cinco días, en el supuesto que la mayoría serán casos leves de pronta recuperación. Siga las instrucciones de su médico.

¿Qué hacer? Cuidar a los más vulnerables, los no vacunados, menores de cinco años, pacientes con enfermedad crónica, mujeres embarazadas. En casa, limpie, haga lo posible por llegar a su peso ideal, no olvide sus medicamentos, lave sus manos, sus dientes, ingiera frutas de temporada, tome líquidos con frecuencia, abríguese en temporada invernal, no fume.

¿Y en el trabajo? Lavar nuestras manos, evitar grupos de 10 o más personas en espacios reducidos, ventilar áreas, mantener limpieza.

¿Será está la última oleada de contagios?... Ojalá.