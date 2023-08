No nos desboquemos ante el nearshoring: Un futuro sin mirar atrás… es un futuro incierto

Las circunstancias que estamos viviendo en la ciudad frente al inminente crecimiento que ya se está gestando ante lo que se considera una oportunidad, el nearshoring, da pauta a hacer algunas reflexiones que ciertamente no se abordan de manera exhaustiva pues son muchas las vertientes a las que se deben poner atención porque si hoy día se ha bautizado de esa manera al hecho de que las fábricas, o maquilas, procedentes de diversos países, principalmente de Estados Unidos se establezcan en nuestra ciudad por así convenirles dado lo barato que les resulta el salario de los obreros, el suministro de diversos insumos, electricidad y las facilidades que todavía se les obsequia como estímulos fiscales y aún el agua, de la que carecemos y, lamentablemente, no estamos conscientes sobre el nivel tan crítico en el que nos encontramos.

Ciertamente, su ubicación coloca a México como el receptor “natural” de tales inversiones y no se diga las ciudades fronterizas que, como la nuestra, tienen esa vocación casi ineludiblemente, tan es así que llevamos viviendo por más de sesenta años lo que hoy novedosamente ya se le ha puesto nombre y que el resto del país está ávido de experimentar. Nosotros ya somos expertos en ello, aunque para ser sincera, la palabra “expertos” nos queda grande, porque estamos celebrando lo que se nos quiere presentar como nuevo y próspero, una puerta para el desarrollo, cuando solo es una versión de la apuesta económica por la que han optado ciertos círculos económicos que ha dejado huellas profundas en el aspecto social, económico y territorial que solo han significado problemáticas, cada vez más complejas que no hemos sido capaces de resolver y que vendrán a enredarse más si no tomamos medidas a tiempo… y las señales son que quienes tienen el sartén por el mango de nueva cuenta han dejado atrás la cautela y entender los por qués de la ciudad que tenemos, en otras palabras, con el riesgo de volver a ceder, en todo, enredando más aún los complejos escenarios que nos han hecho pasar de ser una ciudad próspera, a una de las que lidia con muy pocos recursos de todo tipo con problemas de ligas mayores.

Dicen que el nearshoring promete generar empleos, infraestructura y desarrollo. Los juarenses sabemos la verdad. En este momento, realmente, no necesitamos de empleo en la ciudad, es más, generar empleo, como ya lo reconocen quienes manejan el tema, requiere otra vez de echar mano de trabajadores foráneos que en cualquier momento, o cuando la maquila en la que trabaje “vuele” por ya no convenirle su presencia aquí, volverán a su lugar de origen porque su apego está en otro lugar: no les importa ni retiene dejar casa ni la deuda que adquirieron para obtenerla. En cuanto a infraestructura, ¿quién la paga? Estamos deshechos porque se deben construir más subestaciones eléctricas para abastecer a la industria que está por llegar, mientras que los apagones se vuelven el pan de cada día en las zonas habitacionales: sacrificio de los juarenses para agradar a los dioses extranjeros. Es solo un ejemplo. ¿Desarrollo? En otras entregas se ha compartido información de que los indicadores de competitividad, calidad de vida urbana, y los que usted desee agregar, han ido a la baja.

El tema es que hoy es el tiempo de preguntarnos qué tan justo, y racional, es poner alfombra roja a las nuevas inversiones sin preguntarnos: Y nosotros, ¿con qué nos vamos a quedar? Se puede hablar de que de manera exagerada se está tratando de satisfacer a los capitales que buscan establecerse, con un buen nivel de servilismo, aunque no desinteresado, algunos tienen su corazón e intereses puestos en ello.

Ya plantados en la realidad, no se puede detener lo que ya está aquí. Pero lo que sí se puede decir es que las decisiones se están tomado de manera muy rápida, y se comprende que así debe ser porque las oportunidades son momentos… más están dejando a un lado a los ciudadanos no solo porque no se han abierto espacios para hablar del tema, sino porque ante las evidencias de que ya se está actuando sin la cautela debida, no hay a la vista la intención de crear instrumentos que eviten, en definitiva, repetir la historia en la que pocos ganan mucho a costa muchos que tienen poco… cuando la vida de unos y otros vale igual.

Hay algo que se llama Justicia social, que debería prevalecer ante toda decisión y no se trata más que considerar la dignidad humana, dar valor al trabajo humano, y privilegiar la equidad cuando se trate del destino de los bienes, es decir, procurar el bien común en toda decisión. En ocasiones es necesario voltear hacia atrás para aprender: en estos casos no hay de otra para dar certeza al futuro.