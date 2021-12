'No miren arriba' y la inseguridad

El fin de semana navideño, Netflix estrenó una película que lleva por título “No miren arriba”. Al principio, la historia parecía el clásico thriller para salvar al mundo, que se resume en el descubrimiento de un meteorito que amenaza la vida del planeta. Pero es mucho más que eso.

En esta ocasión, la trama no gira en torno al heroísmo nacionalista gringo de otros filmes hollywodenses como “El Día Después de Mañana” o “El Día de la Independencia”.

Como muchas historias de ciencia ficción, el largometraje muestra también las miserias humanas cuando hay una situación extrema de desastres naturales. Pero, en este caso, también expone una mirada novedosa que narra cómo se acumulan los horrores del egoísmo en los sedimentos del poder.

Los dilemas que se plantean en la película no giran en torno a lo que podría hacer la gente en una situación de sobrevivencia, sino en una versión cruda de lo que harían las élites desde el sistema político.

De nueva cuenta, intentaré no hacer ningún spoiler, pero la lectura de esta película logra tocar las fibras más delgadas de los gobiernos actuales. El entramado de historias que se cruzan, nos muestra los sólidos canales de comunicación que existen entre la política, los medios de comunicación, las empresas y la ciencia.

La premisa principal es que el Estado es un sistema donde se unen como tentáculos todas las expresiones sociales, lo que Max Weber llamaba la representación del poder formal e informal. En la película, todas esas formas de poder participan de una discusión que tiene como epicentro un pseudoproblema que es artificiosamente impuesto a través de la manipulación mediática.

Así, un problema científico de astronomía se convierte en una estrategia ideológica para obtener ganancias, tanto en las empresas vinculadas al conflicto, como para una élite política en el contexto de un proceso electoral.

El resultado de esa manipulación, es la polarización de la sociedad. Así, se forman dos grupos extremistas, pero ninguno resuelve el problema real, lo que es peor, ni siquiera lo ven. Pero las consecuencias del absurdo dilema son el botín de una guerra político-electoral fraguada en la inmediatez de una elección presidencial, no en la urgencia de una situación de vida o muerte.

Perfectamente, la trama podría ser ubicada en la administración de la pandemia por el Covid-19 en cualquier país del mundo, porque, en la mayoría de las decisiones que se tomaron durante estos dos años, privó la banalidad y la irracionalidad, pero gracias a eso hubo ganancias en otros ámbitos.

Sin embargo, esto no solo se puede observar en crisis globales. En México, existe un problema grave de violencia. Los gobiernos de los tres órdenes no han podido disminuir los delitos. En Ciudad Juárez, estamos a cinco días de terminar el año 2021 y, según los datos de Ficosec, llevamos 1,377 homicidios dolosos. Si bien es cierto que la cifra tendrá un ligero descenso en comparación con el año 2020, también es cierto que esto es fortuito, no existe evidencia científica de que se deba a una estrategia del Estado. La realidad es que estamos a la deriva en el tema de seguridad.

No dudo que existan esfuerzos, pero son aislados, desarticulados e insuficientes. El promedio en Juárez sigue en más de 100 homicidios dolosos por mes, lo que mantiene el foco rojo de las autoridades en esta frontera. Esa terrible realidad se ha expandido por una gran parte del territorio nacional. Los datos ahí están para quien los quiera ver. Lamentablemente, las autoridades han decidido voltear a otro lado para evadir esa realidad.

Es absurdo, pero el debate político a nivel nacional se encuentra anclado a un pseudoproblema que ha polarizado a la opinión pública y no, no se trata de la discusión de alguna estrategia para disminuir los índices delictivos, no, el debate no es sobre problema que mata a más de cien personas al mes en Juárez, ese dato es invisible; los políticos han decidido pelearse para organizar o no organizar un proceso de revocación de mandato para AMLO.

Los que dicen que sí a la revocación, piensan que es una gran bandera democrática y que vale la pena invertirle lo que sea, con el fin de demostrarle a la oposición que el pueblo quiere la 4T y acusan a los contras de que son antidemocráticos.

Los que dicen que no, argumentan que el país no está para tirar el dinero, ni para desperdiciar el tiempo en una consulta que perfectamente puede ser manipulada por los operadores de la 4T.

Ambos bandos saben los resultados. Saben que la aceptación de AMLO está por las nubes. Por eso, un proceso electoral como este, único y atípico en México, tendría resultados altamente predecibles. Nadie racionalmente competiría a sabiendas de que va a perder.

La cuestión es esta, los dos bandos están mirando al lado equivocado. Se han envuelto en una espiral que no lleva a ningún lado, puesto que no resuelve nada. La verdad es que el problema de la inseguridad sigue intacto y eso sí nos afecta todos los días.

Ahora que veo la película “No miren arriba”, veo el mismo caso; tanto los que defienden al sistema, como quienes están en contra, son dos pilares de la misma irracionalidad. Son socios, participan del juego y, por lo tanto, aceptan las reglas. Saben que un día ganan y otro día pierden. Más aún, los perdedores saben que nunca se pierde todo y los ganadores que nunca se gana todo. Siempre hay negociación.

Tan pobre y anémica la oposición, como ayuna y decadente la 4T. En realidad, pase lo que pase, gane quien gane en ese falso dilema, la gran perdedora es la sociedad mexicana y, en particular, Ciudad Juárez que sigue abandonada.