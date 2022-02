-‘No me verán por un buen tiempo....’

-Sigue incertidumbre en la súper Aduana

-Quieren tumbar la dirigencia de Morena

-Cayó exrector como policía en el Cereso

El domingo casi a las diez y media de la noche subió Cinthia Chavira a su Face un textito que puede interpretarse como una despedida temporal de las actividades públicas.

El dato es de sumo interés público porque ella fue del 2016 al 2021 presidenta del DIF en el estado. Es esposa del exgobernador, Javier Corral Jurado. Antes de ello no había desempeñado actividad alguna de gobierno.

“Mis queridas amigas y amigos… no me han leído y ciertamente no me verán, al menos en eventos y/o expresiones públicas por un buen tiempo. Pero es mi derecho y el de ustedes que nos leamos siempre que lo consideremos oportuno o necesario”, así dice nomás para abrir boca.

Luego añade unas líneas que representan un insulto para Chihuahua y sus habitantes porque asegura que tendrá “respeto para otros tiempos” que “debieran” dar seguimiento a “las cosas buenas que en materia social se persiguieron y se lograron”.

Presentamos hoy una foto en versión digital de la señora Chavira brindando con una copa de vino tinto sepa Dios por qué motivo con Javier Corral y su temporal coordinador de Gabinete, Ismael “El Chacho” Rodríguez.

Hubiera merecido el trío no solo una copa, sino la botella entera; de hecho hoy presentamos una sola foto, pero son muchas las que hay de Corral brindando con más tinto, Carta Blancas, tequila, etc., pero se fueron más con abucheos que con aplausos del respetable. Las rechiflas no son por resultados, sino por todo lo contrario.

Fue una sola borrachera los cinco años. Los chihuahuenses tienen derecho a saber, porque Corral y compañía fueron sus representantes en el gobierno, que esa, la del alcohol, fue una de las grandes razones por las que no hay nada que los sucesores en la administración estatal “debieran dar seguimiento”.

No deben continuar los asesinatos, no debe seguir la flojera, no debe haber más golf, no debe continuar el tiradero de obras, no debe continuar el inmovilismo ni la pereza en el DIF estatal. Eso es lo que no debe haber nunca más.

La exjefa del DIF y el entonces gobernador salieron por la puerta de atrás. Su presente debe ser público para que expliquen y respondan por todas las tropelías cometidas; su futuro dependerá no de ellos, sino de las explicaciones generales y/o en particular que den a los órganos jurisdiccionales sobre esos cinco años durante los que mangonearon a los tres poderes del Gobierno estatal como si fuera su empresa privada.

No es nada más: hay se ven y se quedan con el cochinero que les dejamos en la casa que nos prestaron por cinco años. No es admisible.

***

Siguen sin aquietarse las aguas en la administración de la Aduana en esta frontera, la segunda aduana más grande del país.

Finalmente, se confirmó que fue sacado el coronel del Ejército, Sabino Reducindo Ramírez, pero han transcurrido 15 días del cambio y no ha llegado el relevo.

Mientras continúa la indefinición sigue también la incertidumbre, las murmuraciones, señalamientos y francas denuncias sobre la corrupción imperante en esa zona.

Para el coronel Sabino cayó el cambio en inmejorable momento. Fue llevado a la Ciudad de México en momentos que se acrecentaba la presión en su contra por parte de los distintos grupos que se agolpan buscando el control de la institución.

Todo indica que el militar estará siendo preparado para dirigir nada más y nada menos que la aduana del nuevo aeropuerto allá, el Felipe Ángeles.

***

Todo parece indicar que en Morena, al menos hasta que se realice la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, no habrá cambios en la dirigencia partidista, al menos no formales, oficiales ni calendarizados.

El partido guinda que a nivel nacional dirige Mario Delgado está cómodo sin tener que enfrentarse a los relevos, los cuales han sido pospuestos casi mes a mes desde el año pasado, como si patear el bote fuera una decisión política de altura.

Pero, en fin, por esa previsión de que no habrá cambios, quienes ocupan una consejería y secretarías en el partido permanecerán ahí hasta nuevo aviso, dado que toda la estructura del Comité Estatal de Morena debe mantenerse sin alteraciones ni movimientos, de acuerdo a sus estatutos.

Pese a ello, varios consejeros morenistas están buscando darle una salida nada decorosa al dirigente estatal, el profesor Martín Chaparro, a la sazón presidente municipal suplente de Juárez.

Buscan tumbarlo con el argumento de que sus resultados no han superado el tono grisáceo que históricamente ha logrado la izquierda local, pues más allá de la frontera el morenismo no existe en el resto de la entidad.

Con ese propósito, informan del interior del partido, incluso se pretende convocar para la semana entrante a los consejeros, con el único fin de revisar y sancionar la actuación de Chaparro Payán, para que eso derive en la decisión de correrlo.

Obviamente las miras de quienes van por la cabeza del profesor no reparan en las repercusiones inmediatas de un movimiento de esa naturaleza, sino que van más allá, se enfilan hacia las siguientes elecciones.

El peso que tienen los consejeros en la toma de decisiones partidistas es mucho. Desde una remoción como la que se planea tras bambalinas hasta la definición de las siguientes candidaturas, forman parte del catálogo de facultades.

Eso justifica que los actuales consejeros, los pro y los contras del dirigente, sean buscados como si fueran la última gota de agua en el desierto, como si el 2024 estuviera a la vuelta de la esquina.

***

Uno de los peores temores de los policías es caer en un Cereso, dado que ahí los esperan algunos de sus peores enemigos, quienes con gusto les habrán de dar la bienvenida a la prisión con todo tipo de acciones de acoso.

Pues bien, guardando las proporciones, así cayó el exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro Ramírez, a su regreso a la cátedra. Le asignaron clases de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, a donde él mismo había preparado su retiro.

Además de la escasa matrícula de estudiantes que le dejaron, el exrector ha tenido que enfrentarse a la marginación de los demás profesores universitarios, que de plano lo ven como el peor ejemplo de lo que deben ser los catedráticos.

El rechazo que enfrenta no es menor y no queda nada más en ser la comidilla de las clases virtuales y los pocos encuentros presenciales que se registran en el campus universitario, el más viejo, ubicado en la capital del estado.

Entre otras cosas que le reclaman al exrector está la beca de los maestros. Antes de la administración de Fierro Ramírez, los maestros podían aspirar a un extra de 33 mil pesos, un estímulo al talento de los profesores que había funcionado durante bastantes años.

Pero Fierro, a su llegada como rector y con el falso discurso de la austeridad, redujo la beca a 18 mil pesos, lo que echó por la borda los resultados de ese estímulo y otras prestaciones que había alcanzado el Sindicato del Personal Académico de la UACh (SPAUACh).

El maltrato a sus compañeros académicos mientras en la rectoría se pagaban sueldos y prestaciones de lujo, ahora es de las cosas que le recuerdan al exrector y de lo que hablan a sus espaldas. Seguramente se lo reclamarán de frente a la vuelta total de las actividades presenciales.

Ahí los resultados del incómodo regreso de Fierro del que ya se había hablado. Históricamente. los rectores pasaban a un digno retiro tras ejercer el máximo cargo de dirección dentro de la universidad, además la mayoría se iba por la puerta grande y no por la de atrás, como es el caso.