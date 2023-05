‘No me quiere dejar ir’, decía nomás para vacunarse

Tres auténticos próceres del panismo chihuahuense tuvo el régimen estatal 2016-2021; bueno, ahora queda claro que nomás eran dos.

Para mayo del 2019 dos de los tres habían salido disparados como cohetes, o como niños perseguidos por la chancla de mamá al verse en peligro inminente, pero el tercero se quedó hasta el 2021.

Justamente hoy, hoy domingo, debe estar escondido en alguna casa de seguridad en El Paso, o en alguna otra parte de los Estados Unidos, o en algún rincón sórdido de México donde no sea detectado ni por Google Maps, o posiblemente hasta en Europa. Lana le sobra. Solo ha aparecido por Zoom y para ser entrevistado por Carmen Aristegui con preguntas a modo.

Persiguen a Arturo F. V. casi 100 millones de pesos pagados a una empresa de asesoría financiera que no presentó documento alguno del trabajo llevado a cabo, según la Auditoría Superior del Estado y según los ministerios públicos de la Fiscalía Estatal Anticorrupción que finalmente han decidido echarle el guante. Tardaditos los señores, pero al fin decidieron hacer su trabajo

Prácticamente, está declarado prófugo el exsecretario de Hacienda en el gobierno de Javier Corral Jurado. Ha comenzado su triste historia de apestado político y social, de paria en disimulados escondites, y de sus abogados por oficinas ministeriales y salas de audiencias judiciales.

No es tan lamentable la situación personal de Arturo porque la pudo haber evitado muy a tiempo, como pudo ser evitada la catástrofe financiera que ocasionó a todo el estado de Chihuahua no sabemos todavía cuánto por auténtica ignorancia respecto del mundo financiero y cuánto por corrupción; que la hubo, e igual o más que durante la cuestionada administración de César Duarte.

Nada más en el sonado caso particular de los últimos días hablamos de 100 millones de pesos con relación al manejo de la deuda pública (de aproximadamente 60 mil millones de pesos la directa y la indirecta); pero personalmente por sus manos pasaron los pagos de “comisiones” en todo un mundo de dinero como lo fueron los 48 mil millones “reestructurados” de deuda durante los cinco años.

Sabemos que Arturo empezó a lloriquear con gente cercana a su familia y de su círculo partidario, el Partido Acción Nacional (PAN) sobre toda la problemática enfrentada, pero al mismo tiempo que moqueaba trasladaba su domicilio de un tradicional fraccionamiento Campestre a un moderno San Francisco Country Club. Pasó de una zona alta a la más alta de la ciudad de Chihuahua.

Seguramente, engañó durante décadas a sus correligionarios panistas enarbolando una falsa modestia y una decencia de las que carecía. Debemos admitir que fue considerado prócer blanquiazul con su antifaz de San Manuel Gómez Morín.

Lo fue igual que César Jáuregui Robles y Guillermo Luján Peña. El primero, secretario general de Gobierno del 2016 hasta mayo del 2019, tiró uniforme y armas hastiado por los maltratos y ninguneadas recibidas por parte de su entonces patrón; el segundo renunció casi un año antes, en septiembre del 2018, a la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Hacienda.

Luján es uno de los empresarios más respetables de Chihuahua, del estado de Chihuahua. A diferencia de A.F.V. no pasó por ignorante ni por modosito al momento que rechazó echar el gancho a varios cheques extendidos a la familia de la entonces novia del entonces coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, hoy también prófugo por corrupción.

Para el 2019 que salió por peteneras Jáuregui Robles, sobre Chihuahua empezaban a caer las pesadas lozas de la ineptitud gubernamental general; de la abulia, de la pereza y el desinterés.

Tanto así era que el propio Arturo había sacado la conclusión de que también debía saltar del barco. No lo hizo, en su lugar empezó a repetir por todas partes la justificación, “es que no me deja ir”. Así lo decía en el seno de su asustada familia; “es que no me deja ir”, decía en el partido; “es que no me deja ir”, insistía entre sus compañeros integrantes del deforme, inútil gabinete.

No se fue. Quedaría luego en lo obvio que, en lo más íntimo de su ser, lo que menos le interesaba era el orgullo del apellido, o su otrora aceptable fama personal particularmente entre lo más reputado del panismo. Hoy los Fuentes de la familia vivos no hayan dónde esconder la cara; piden a la tierra tragarlos; los muertos, grandes hombres en vida, deben revolverse en sus frías tumbas.

Arturo no debió ser colocado al frente de la Secretaría de Hacienda; debió rechazar el cargo con todas sus fuerzas aunque se hincara su amigo para rogarle. De entrada, su profesión apenas alcanza la licenciatura en ingeniería en sistemas electrónicos, con cédula profesional pública hasta el 2020.

Desde el punto de vista profesional y de su propia trayectoria resultaba imposible que fuera a desarrollar un papel al menos decente como secretario de Hacienda. Carecía de experiencia alguna en materia financiera tanto de recursos públicos federales, estatal y municipales. Hasta ese momento todo lo que sabía del gobierno era cobrar porque, eso sí, vivió de la nómina pública más de una década.

No conocía ni la o por lo redondo del sector financiero privado tal como instituciones de crédito (bancos), Bolsa Mexicana de Valores y demás intermediarios financieros.

Tenía nula relación y desconocimiento total con las tres autoridades fundamentales de índole federal como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México.

Imaginemos al pobre licenciado en sistemas electrónicos manejando los aproximados 70 mil millones de pesos anuales del presupuesto de Chihuahua con semejantes limitaciones. 70 mil millones por cinco años. Total aproximado: 350 mil millones.

Si era neófito de todo ese sistema financiero público, también lo era de las instituciones fundamentales en la calificación de riesgos del estado, tales como Standar and Poor’s, Moddy’s, HR, Etc. ¿Y eso con qué se come?, debió preguntarse muchas veces, pero se contestaba en automático y por confort: “no quiere que me vaya”.

Esa ignorancia criminal originó la incapacidad absoluta para elaborar presupuestos de egresos e ingresos, aprobando desequilibrios en el gasto con déficits anuales por el sobrecosto en gasto corriente y flujo operativo superiores al cinco por ciento de los ejercicios anuales.

Eso fue a lo largo de los cinco años. Presentaba un ingreso menor de tres a cinco mil millones al gasto, esperando que fuera cubierto con mayores aportaciones estatales o bien que la federación entregara en participaciones montos superiores. Nunca ocurrió así y al año siguiente el déficit era mayor.

Equivocadamente, el Congreso del Estado, por consigna de Palacio, aprobaba leyes de ingresos y egresos con déficit. Los montos fueron creciendo y terminaron en cantidades superiores a pasivos que los clasificaban como “otros pasivos” por la friolera aproximada a los 15 mil millones de pesos.

También fueron perdidos entre dos y tres mil millones de pesos por recursos federales no ejercidos.

El estado sufrió pérdidas económicas mensuales superiores a los dos mil millones de pesos (dos mil millones por mes) tan solo en costo financiero mensual al no realizar coberturas por los incrementos en las tasas de interés. Tan solo la primera reestructuración de la deuda tardó 15 largos meses para ser concretada. Obviamente, alguno o algunos se enriquecían a manos llenas con más comisiones y gordos pagos superiores a los 100 millones que tienen a F. V. a un paso de la cárcel.

Los desvíos de recursos fueron por miles de millones de pesos con todo el descaro de la tierra. Los fondos de inversión pública, el mangoneo en organismos descentralizados, el franco robo a las universidades autónomas de Chihuahua y Juárez que a estas alturas no han salido del hoyo.

Hubo enormes desvíos de participaciones federales anticipadas para cubrir gasto corriente. Primero se pagaban sus cheques quincenales con muchos ceros a la derecha que destinar el dinero a los objetivos estrictamente etiquetados.

Más de cinco mil millones fueron desviados entre créditos bancarios de corto plazo y de los préstamos recibidos de la administración que concluyó en 2016, la odiada por el corralato administración duartista. Retuvieron ilegalmente más de 200 millones de organismos como la Fechac y Ficosec.

Pobrecito exsecretario de Hacienda. Sabemos que tímidamente se opuso al pago por más de mil millones de pesos en programas como política digital, de softwares para “ahorro” de combustibles, para renta de vehículos y al auténtico robo que fue el desvío de créditos por cerca de dos mil millones en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Juárez para meterlos a una apurada y corrompida ruta Troncal 2 que terminó en un tiradero todavía sin pies ni cabeza.

Estaba metido de pies a cabeza Arturo en el lodazal de la Troncal y debió acatar las órdenes para pagar entre finales del 2019 y el 2020. Andaban muy apurados rastrillando hasta el último billete porque concluyeron la administración en el 2021.

Todo lo descrito, absolutamente todo y mucho más, está contenido en sendas investigaciones llevadas a cabo por la Auditoría Superior del Estado.

El resultado de las mismas debe tener como consecuencia una sumatoria de cárcel por décadas para el principal responsable operativo del asalto en despoblado a los chihuahuenses, el exsecretario de Hacienda. No aplicar el castigo merecido hablaría muy mal del Poder Judicial.

Cobarde y convenenciero por quedarse los cinco años del régimen, pero Arturo sabía perfectamente lo que hacía.