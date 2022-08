No más problemas

El pasado martes 23 de agosto, a eso de las cuatro de la tarde, alumnos y docentes de Arquitectura y Diseño Urbano y del Paisaje, la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano, la Maestría en Arquitectura y el Doctorado en Estudios Urbanos, fuimos convocados por el IMIP a una consulta ciudadana en torno a la mesa temática titulada Planeación Urbana que se llevaría a cabo al día siguiente, miércoles 24 de agosto en dos sesiones, cada una de dos horas: una en la mañana dirigida a las carreras de Arquitectura y Diseño Urbano y del Paisaje y otra en horario vespertino para los posgrados, esto en el marco de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de Población.

Si bien la asistencia en la mañana dejó algunos lugares vacíos en la sala en donde se desarrolló la sesión, por la tarde aquello estaba desbordado. Ver la sala repleta de alumnos interesados en el futuro de la ciudad es la señal inequívoca de que el trabajo que realizamos los docentes en uno de los objetivos de los planes de estudio está dando frutos: formar en los alumnos el sentido ciudadano que vele por las necesidades de la sociedad, en contexto urbano y el medio ambiente.

PUBLICIDAD

En ambas sesiones los asistentes, alumnos y maestros, estuvimos de acuerdo que la reunión no tuvo el formato de una consulta ciudadana. La palabra la llevó el Director del IMIP alrededor de una hora y media; durante este tiempo hizo varias afirmaciones que sonaron interesantes. En una de ellas expresó que se desea planear una ciudad para los que aquí viven, y no para los que aquí invierten. Que debemos caminar hacia una ciudad compacta y policéntrica.

Más mencionó algo que me realmente preocupa: existen dos opciones sobre cómo habría de crecer Ciudad Juárez; la primera consiste en crecer de forma ordenada, a manera de lo que se conoce como “aros de cebolla’. La segunda es lo que se conoce como “piso parejo”, bajo la cual los inversionistas pudieran materializar sus proyectos en cualquier lugar del territorio sin importar su ubicación, siempre y cuando “cumplan” con los requisitos. Y es en este punto en donde se pudiera estar de acuerdo con la primera y definitivamente no así con la segunda por el gran riesgo que conlleva

Respecto a la primera opción de crecimiento, podemos decir que, finalmente, implica crecimiento, si bien ordenado, no necesariamente “hacia adentro”, lo cual es lo deseable considerando que hacia el interior de la mancha urbana se tienen suficientes predios baldíos como para alojar el crecimiento de la ciudad por los siguientes treinta años aún sin densificar, es decir, manteniendo la misma densidad, por cierto baja, que tenemos actualmente. ¿Se justifica entonces expandir la mancha urbana? Definitivamente no, a no ser que se quieran reactivar los negocios inmobiliarios que tuvieron lugar hace veinte años dejando a la ciudad como la tenemos ahora: disfuncional, desarticulada y segregada.

La segunda opción, ¡Peor aún! Más cuando se tiene la amenaza de cuatro nuevas maquilas que se establecerán en el área de Juan Pablo II y Boulevard Independencia, cerca de Altozano; una más por Ciudad Universitaria, la tercera cerca del entronque de la carretera a Casas Grandes y la carretera que va a Jerónimo, y una más precisamente cerca del cruce fronterizo Jerónimo-Santa Teresa. Se escucha también que tales empresas requerirán cerca de cincuenta mil empleados, mismos que todos sabemos tendrán que venir de otros estados del país porque aquí tal nivel de desempleo, no hay. ¿Le parece haber vivido esta historia antes? Se dice que promoverán vivienda para los empleados y que algunos vivirán dentro de la misma empresa ¿alguna especie de esclavitud, si no hay nada alrededor que pudiera “hacerles ciudad”? Ya hay empresas aquí en donde personas de origen filipino no pueden salir de su recinto, simplemente porque están legamente en el país. ¿Qué darán escuela a los hijos de los empleados? ¿Serán de todos los niveles? ¿quiénes serán los maestros? Aun cuando se diga: “siempre y cuando se cumpla con los requisitos” ¿sabe Usted cuáles requisitos? ¿tenemos en Juárez una normatividad que pudiera librarnos de los problemas que acarrearán? ¿Estamos preparados?

Se pidieron reiteradamente propuestas: era casi imposible que se tuvieran ante tanta premura. Finalmente se extendió el plazo para hacerlas llegar durante todo septiembre, por correo, como se hacía antes. Ésta no fue una consulta y pocas propuestas se pudieron dar. Se recordó que existe un Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible al que se debe alinear el instrumento que ahora se está actualizando. Escribo este texto como testimonio de lo que se dice esperar: planear una ciudad compacta para la gente y no para los inversionistas, ya veremos.