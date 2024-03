-No los atienden ni a punto de morir

-Los dos o tres regidores pluris extras

-Si mucho tres pluris locales para los guindas

-La alerta y las vacaciones encima

Las fotos de una mujer doblada obviamente por el dolor en una silla afuera del área de Urgencias de la 66 del IMSS, no han conmovido en nada a las autoridades superiores de la institución.

Esa situación y otras múltiples denunciadas ocurridas solo afuera de esa sala, son nada para la situación en general que sufre el nosocomio.

Quirófanos y demás áreas padecen el mismo colapso; desde la falta de medicamentos hasta de médicos especialistas.

No es tampoco nada nuevo que solo para una cita, aunque el paciente agonice, debe esperar meses; ahora imaginemos para una cirugía.

Está el ejemplo, en otra foto que presentamos en versión digital de La Columna, sobre el alta voluntaria de un hombre con cirrosis hepática, cuya familia prefirió llevárselo a morir a casa en lugar de ser recogido ahí mismo por el servicio médico forense. Cero compasión que podría volverse dolo.

Uno de los problemas de la sobresaturación que enfrenta ese hospital es, por supuesto, la expansión de toda esa zona del suroriente de la ciudad.

Cada vez sigue extendiéndose. Muchos de esos nuevos habitantes juarenses vienen a trabajar a la maquila, sector que también genera un incremento en las aportaciones de los asegurados, pero que no se refleja para nada en el servicio médico prestado.

No será resuelta la situación si la infraestructura no es ampliada. Ni el nuevo hospital de especialidades que se reconstruye en el Ex Hipódromo va a solucionarlo.

Lo peor de todo es que nada parece ablandar el ánimo de las autoridades responsables del IMSS en el estado ni nacionales. Como que viven en otra galaxia.

***

Habrá que esperar a que queden definidas las solicitudes de registro de los partidos políticos a los ayuntamientos, que cerró el miércoles, pero es posible anticipar que en ninguno de los casos, ni en ciudades pequeñas o grandes, salvo alguna excepción, los de mayoría relativa serán de un solo signo político.

Es decir, desde Juárez hasta Chihuahua, con 11 regidores de mayoría o los ayuntamientos conformados por menos regidores de MR, como Nuevo Casas Grandes o Delicias con nueve, Ahumada con siete; o El Tule, con cinco, los partidos jugarán con el score para sacar la mayor raja política de posiciones posibles con sus aliados, donde compiten en candidatura común.

Podremos entonces esperar que vayan cuando menos dos o tres candidatos a regidores de mayoría, intercalados, por ejemplo con Morena o con el PAN, en las candidaturas comunes o coaliciones respectivas, porque de esa forma, podrán insertar regidores por el principio de representación proporcional, lo cual no podrían hacer si llevan puros regidores de un solo signo político, porque los regidores de mayoría están topados, a 11, 9, 7 o 5.

De esta manera, Morena o el PAN podrán hacerse de otros regidores del mismo signo, en Juárez y Chihuahua, respectivamente, donde está cantado el triunfo de uno y otro; no está en riesgo la gobernabilidad, porque tendrán mayoría al ganar el ayuntamiento, y con la jugada podrán acceder a mayor nómina o posiciones, porque de tener once regidores, podría llegar a 13 o 14, con siglas prestadas o auténticas de sus aliados partidistas.

Si esta jugada parece obscena políticamente hablando, cabría decir que es bastante inocente, en comparación con los convenios de coalición y candidaturas comunes en ayuntamientos de la CDMX, donde el Tribunal Electoral local validó el traspaso de votos entre partidos, sobre lo cual hay jurisprudencia firme de su inconstitucionalidad y pese a ello han seguido adelante. Promiscuidad por sus pistolas.

***

Cerrado el plazo para registrar candidaturas, surgen los panoramas de quiénes alcanzarán a obtener, por la coalición Morena, el PT y el Partido Verde, una curul en el Congreso del Estado por la vía plurinominal. Hay pocas sorpresas, pero también aclara dudas.

Los morenistas tienen contemplado en ese panorama que llegarán fácilmente a uno de esos escaños solo tres candidatos.

En primer lugar, lograría llegar, de color verde, Brenda Ríos, ubicada en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados por representación proporcional; en segundo llegaría el tercero de la lista, el morenista Luis Rascón.

Las predicciones apuntan a que el tercer lugar, que será para un candidato de prelación, o el mejor perdedor, sería para Pedro Torres o para el candidato al 15 de Chihuahua, José Refugio Ríos Domínguez. Claro, en caso de que no ganen las contiendas por calle. Ambos aseguran que ganarán por mayoría, pero son demarcaciones de las más competidas.

Los mismos morenistas ven difícil acomodar cuatro diputados pluris en esa cámara legislativa.

De modo que Jael Argüelles, ubicada en el tercer lugar, pero en el cuarto por asignación, no entraría, y desde luego menos Miguel Riggs, quien está en cuarto lugar pero en quinto por asignación.

Después vendrían los diputados electos por tómbola, que son Alejandra Socorro Porras Mendoza, a quien ni en su casa la conocen, y Jonathan Raúl Carrillo Núñez.

Esas son las predicciones.

***

Chihuahua sigue pintado de un amarillo de alerta sin prohibición expresa de viaje, pero lleno de consideraciones en horarios para viajar a determinadas zonas e incluso la recomendación del no uso de taxis, después de ocho meses desde el último comunicado oficial estadounidense.

De manera desafortunada está lejos una reconsideración a dicha alerta emitida a fines de agosto del año pasado. En 120 días se cumplirá el año para la revisión por parte del Departamento de Estado norteamericano.

Esas indicaciones de reconsiderar viaje a la entidad por motivos de asesinatos y secuestros, con análisis particular de Juárez como el del resto de la entidad permanecerán como han permanecido las estadísticas cruentas, y con seguridad lo comprobará el Secretariado Ejecutivo en su informe mensual de los días 20.

Rosa Icela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, no ha podido convencer a sus pares norteamericanos, de que las cosas han mejorado en el tema de seguridad, y si aquí no ha podido, menos lo ha logrado con Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, pintados de color rojo.

“Los delitos violentos y la actividad de pandillas son comunes. La mayoría de los homicidios son asesinatos selectivos contra miembros de organizaciones criminales. Las batallas por territorio entre grupos criminales han resultado en crímenes violentos en áreas frecuentadas por ciudadanos estadounidenses y empleados del gobierno estadounidense, incluidos restaurantes y centros comerciales durante las horas del día. Los transeúntes han resultado heridos o muertos en incidentes con disparos. Ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes han sido víctimas de secuestro”, describe la alerta de manera textual.

Por supuesto, afecta al tránsito de personas en la temporada vacacional que ya está encima, con estragos en empleos, derrama económica, hoteleros, restauranteros, etc., porque las indicaciones van desde esta ciudad hasta Barrancas del Cobre, con puntos intermedios.

Ayudan mucho aquí los buenos oficios de autoridades locales, estatales y municipales, con sus pares aquí al lado de la frontera, para generar confianza.