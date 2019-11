• No le han avisado que ya la despidieron





• Obras Públicas se deshace de vocero





• Lavado de primeras 16 cuentas municipales





• Alguien miente a Palacio en la crisis de Salud





Sabemos por los hechos cotidianos que la formalidad es platillo desconocido en las mesas de Palacio de Gobierno. Empieza el problema desde arriba con el jefe gobernador, Javier Corral Jurado, y recorre hasta abajo a la especie de corte imperial que forma parte de su séquito.

A ellos están sujetos los gobernados y los miles de trabajadores del servicio público que no forman parte de esa burbuja chapeada en oro, expuestos a órdenes, contraórdenes y hasta falta de órdenes.

Como diría AMLO en frase masticada: salvo honrosas excepciones, fue esa corte imperial cortada con la misma tijera. Corral les echa la culpa del fracaso a sus subordinados y los subordinados arguyen que el patrón los tiene amarrados de manos, pero ninguno deja escapar el cheque quincenal por arriba de los 50 mil pesos.

Esa informalidad ha tenido su mayor impacto en la Coordinación de Comunicación Social, un área que ha gastado cientos de millones de pesos de los contribuyentes chihuahuenses y que no le ha servido ni al estado, ni al gobernador, ni a nadie. Dinero desperdiciado.

Indiferente por completo a lo que piensen, sientan o digan los chihuahuenses, Corral ha mantenido literalmente desarticulada esa área casi desde que despidió a su anterior titular, Jesús Antonio Pinedo. Puso en el relevo a María José Valles Medina, “Marijóse”. Ni la o por lo redondo en la materia.

Ella está incapacitada actualmente por maternidad, o no está incapacitada –se desconoce su situación laboral porque Corral no ha tenido la decencia de informar al respecto—, pero el propio gobernador sabe que no cuenta más con sus servicios.

Hace unos días filtró a varios de su asesores en encerrona privada que Marijóse será relevada por su jefe de “política digital”, Gustavo Ríos. Ella no sabe nada todavía por voz de su jefe; lo sabe por el voz en voz que corre en Palacio y que ha llegado hasta su residencia donde atiende las labores maternales.

Imposible tener la certeza de que haya tomado la decisión de colocar en el área a Ríos. Pudo ser mero buscapiés porque el susodicho significaría el segundo que ignora la o por lo redondo en Comunicación Social, lo único cierto es que con esa realidad en dicha oficina confirma el gobernador que no tiene el menor interés en enderezar el barco hacia el cierre de su administración; al contrario, está procediendo a quitarle los parches colocados durante los tres años que lleva como timonel para dejarlo bien hundido.





Ayer hubo reclamo desde la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno estatal sobre el cuestionamiento a la falta de señales preventivas en la gaza que se está construyendo entre Juan Pablo II y Francisco Villarreal.

Se movió con rapidez particularmente el Municipio para corregir un poco las cosas. Son del Estado esas pulgas pero luego le fueron cargadas a Tránsito.

Colocaron señales entre ambos niveles de gobierno aunque para nada desahogaron el impresionante embudo vehicular agravado en la zona porque no previeron salidas externas a la reducción de carriles como sí lo hicieron en el puente que se construye kilómetros más adelante, en Juan Pablo II y Arizona.

Aseguran funcionarios de Obras Públicas del Estado que sí hubo avisos preventivos y demás etcéteras. Mintieron, igual que con la señalética. Aquí publicamos fotografías (en la versión digital) sobre la cobertura bastante parcial de algunos tramos.

Pero ayer intentamos entablar comunicación con el área correspondiente de esa dependencia estatal para mayores aclaraciones. Resultó que ni vocero formal existe porque fue despedido desde hace semanas por el secretario, Gustavo Elizondo Aguilar.

Extraoficialmente fuimos enterados que desde hace días fue sacado del área el periodista Alejandro Romero Ruiz. La razón: “no dio los resultados” que el ingeniero (Elizondo) esperaba.

Todo forma parte del desorden que impera en Palacio de Gobierno con consecuencias funestas para la población, como ya lo vimos con este caso particular de la obra en Juan Pablo y Villarreal. Romero pudo dar los resultados que buscaba no Elizondo sino la población, pero es imposible siquiera someterlo a medición cuando no hay más voceros que el propio jefe de Obras Públicas y su patrón el gobernador.





Ni una coma le cambiaron al machote utilizado para blanquear 16 cuentas públicas de administraciones municipales equilibradas entre PAN y PRI. Fue el primer paquete pasado ayer por las curules o “lavasolas” del Congreso del Estado.

“(...) si bien el Informe Técnico de Resultados contiene una serie de resultados que a juicio de la Auditoría Superior del Estado se consideran como observaciones en la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos, dichos señalamientos no son tomados en consideración puesto que en los mismos no se aprecia un daño o perjuicio al erario, esto es, que no se aprecia una conducta por acción u omisión realizada de manera dolosa para beneficiar a los funcionarios públicos o terceras personas (...)”.

Con eso se excusaron los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización de cualquier molesto procedimiento penal o administrativo contra los presidentes municipales.

Cada uno de los integrantes de la comisión que encabeza el coordinador morenista, Miguel Ángel Colunga, cuidaron sus colores en esta primera fase de revisión a la que fueron sometidos los municipios más chicos. Fue una probadita de los acuerdos que vienen.

La gran pregunta es cuántos y cuáles de los municipios van a alcanzar la misma cobija, porque sin duda tendrá que haber sacrificados. Los siguientes ayuntamientos que van a subirse a Fiscalización serán los medianos y los dos más grandes, Chihuahua y Juárez, deberán dejarse hasta el último paquete.

Desde luego las miradas e intereses están en cuatro que tienen corredor para la gubernatura: los independientes Parral y la frontera, de Alfredo “Caballo” Lozoya y Armando Cabada; la capital de la panista Maru Campos y Cuauhtémoc, del morenista Carlos Tena. La agenda fiscalizadora los coloca para fines del período de sesiones en diciembre.





Una audiencia del gobernador Javier Corral para la Sección 52 del Sindicato de Trabajadores de la Salud, encabezada por Pablo Serna, fue parte de los acuerdos con los que se levantó la protesta de los empleados del sector de los últimos dos meses.

La toma de la Secretaría de Salud de la semana pasada fue la culminación de días de reclamos públicos mediante lonas, que comenzaron a ser retiradas después del pacto para que el mandatario recibiera al dirigente.

Por increíble que parezca, en estos tres años de administración Corral no había tenido tiempo de un encuentro con el Sindicato de Salud, fuera de eventos públicos y protocolarios. El renglón lo había delegado por completo en dos secretarios que ha tenido, Ernesto Ávila Valdez y Enrique Grajeda, uno cuestionado por la corrupción tolerada y fomentada, otro por su ineficiencia.

Ahora, luego de meses en que se exhibieron las deficiencias en clínicas y hospitales desde Juárez hasta Guadalupe y Calvo, Corral Jurado accedió a recibir una representación de los empleados del ramo.

En la toma de oficinas en la capital, el dirigente Serna Molina advirtió –antes de que el secretario Grajeda atendiera a los manifestantes– que alguien tenía engañado a Corral sobre los verdaderos problemas en la Secretaría de Salud.

“Gobernador, alguien le miente y no soy yo...”, dijo públicamente Serna en un video difundido en las redes sociales del SNTSS.

Los empleados y delegados afiliados al sindicato esperan que no se le olvide al dirigente esa pertinente aclaración sobre las mentiras. No esperan mucho de una audiencia en privado, pero sí al menos que ponga en antecedentes a Corral de la crisis en Salud, para que luego no diga que la desconocía.