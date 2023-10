-No hubo difusión de rescate por “ajustes”

-Dinero caro al menos hasta febrero

PUBLICIDAD

-Los cuarteles de la GN que no son cuarteles

-Nada oportuno boletín de la JMAS

Fue un trabajo de fondo, metódico, de paciencia gatuna, y hasta de “ajuste” en el personal operativo y de inteligencia, para golpear al grupo delictivo que mantuvo secuestrados a 23 migrantes extranjeros durante poco más de una semana.

Los extranjeros, casi la mitad niños, fueron mantenidos cautivos entre las calles Piña y Manuel J. Clouthier de la colonia Ampliación Aeropuerto. Quedaron liberados la madrugada del 22 de septiembre mediante un golpe rápido y preciso que impidió reacción alguna de los delincuentes. No alcanzaron ni a tomar sus armas, cortas y largas.

El golpe fue dado por el grupo antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, militares del Ejército y de la Guardia Nacional. Hubo lo que puede llamarse precisión milimétrica para salvaguardar la integridad física de los asustados niños y de sus familiares.

De ese evento oficialmente pudieron conocerse algunos datos gruesos el mismo día del rescate por lo aparatoso del mismo una vez ejecutado pero fuera de ahí no fluyó más información a pesar que hubo compromiso de la Fiscalía por una conferencia de prensa “con todos los detalles”.

Sabemos que esos detalles, muchos, extrañamente quedaron abandonados en el archivo de un cajón o el disco duro de una computadora. Ahí aparecía cronograma, historial, vínculos, trayecto de la indagatoria...posiblemente hasta power point bien vistoso.

En La Columna estuvimos publicando gran parte de la información sobre los involucrados(as). El domingo manejamos inclusive el número de causa penal y las vinculaciones de varios de los siete detenidos(as), unos por secuestros con penalidad agravada y otros solo consignados a la autoridad federal por posesión de armas.

Si no es por esos detalles presentados aquí, fotos incluidas de los secuestradores, la información hubiera quedado remitida a unas gotas de “un operativo muy importante” al respecto soltadas por el Fiscal General, César Jáuregui.

Quizá fue preferida la “alta discreción” sobre la profusión porque el propio interior de la Fiscalía hubo quienes tosieron de nervios por los ajustes de policías previo a la ubicación del lugar del cautiverio, y más todavía, al momento del golpe para la exitosa liberación.

***

En medio de los problemas fronterizos como la migración y el ahorcamiento de las exportaciones, el dinero caro por el restrictivo acceso al crédito ya comienza a ser preocupante, tanto o más que el peso mexicano fuerte ante el dólar, lo que pega a los sectores productivos exportadores.

La semana pasada, el Banco de México dejó por cuarta vez consecutiva la tasa de interés sin cambios en niveles muy altos, 11.25 por ciento, ante las presiones de la inflación subyacente que sigue por encima del indicador general, como un riesgo latente de crisis.

Para determinar la tasa, cuyos efectos son resentidos en la deuda pública y privada, Banxico evaluó la magnitud de los choques inflacionarios, así como la evolución de las expectativas globales y el proceso de formación de precios.

Si bien hay avances en el proceso desinflacionario, el panorama continúa siendo muy complejo, dada la persistencia de los choques que son enfrentados a nivel global, como la altísima volatilidad, presiones de costos, energéticos y producción agropecuaria con precios al alza, entre otros.

Así, la previsión sigue siendo una tasa anormalmente alta. Al menos hasta febrero del año que viene, lo que mantiene a la baja las previsiones de inversión en algunos sectores, sobre todo el de servicios, que demandan acceso al crédito para despegar.

La peor noticia para el sector privado es que, aún con la tasa en nivel tan alto como ahora, la previsión de regreso a niveles aceptables de inflación (hacia el tres por ciento), hay quienes la extienden hasta el año 2025, por lo que van a seguir los meses difíciles.

***

No hay quien le entienda a la Guardia Nacional y sus cuarteles que no son cuarteles, de los cuales tendría el estado al terminar el año cuando menos 17.

Tenemos en La Columna la captura de pantalla de un comunicado de fecha 20 de septiembre del 2022, exactamente el número 219, el cual de manera textual señala: “La Guardia Nacional (GN) llegó a 242 cuarteles concluidos durante la presente administración, y 83 más están ya en proceso de construcción, informó el comandante de la institución, Luis Rodríguez Bucio, durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Al participar en la presentación del Informe de Seguridad, Rodríguez Bucio recordó que el pasado 10 de septiembre inició operaciones la compañía en el municipio de Colotlán, Jalisco, con lo que suman 37 los cuarteles inaugurados en el país directamente por el jefe del Ejecutivo federal”. Nada más en estos dos párrafos iniciales hay dos menciones a la palabra cuarteles para referirse a las instalaciones que albergan o albergarán a las distintas compañías de la Guardia Nacional en el país.

Pues hicimos una solicitud de transparencia. Pedimos el número de los cuarteles existentes en la entidad, sus costos de construcción y mantenimiento, y en principio nos salieron con que no son cuarteles, sino “construcciones”.

“Ahora bien, referente a “…5.- Cuarteles construidos en el estado de Chihuahua, localización de los mismos…”, se hace de su conocimiento que esta Guardia Nacional no cuenta con “cuarteles”, sin embargo, en apego al principio de publicidad se proporciona la información correspondiente a las “construcciones de la Guardia Nacional””.

No presenta la información detallada tal y como se solicitó, ni mucho menos su localización, remitiendo a un informe de prensa presentado en la mañanera, en la cual solo trae el dato nacional, de 283 compañías terminadas y 80 en construcción. Del costo, que ellos en la Guardia Nacional no saben nada, que busquemos en la Secretaria de la Defensa Nacional, a ver si ellos tienen el dato.

La respuesta a la solicitud de transparencia viene firmada por la maestra, Talía Fátima Cano Ramírez, Titular de la Dirección General Consultiva y Control Regional y Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia, de la Guardia Nacional.

***

Tremendamente innecesarias las afirmaciones vertidas por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) el pasado jueves en un comunicado que los responsabiliza de acabarse el agua de Juárez; o de que están propiciando que se acabe más pronto.

Las aseveraciones que hace la descentralizada estatal no tienen respaldo alguno. Están plasmadas en un boletín de prensa que hace más alarde que consciencia ciudadana o entre autoridad alguna.

“Los migrantes incrementan el consumo de agua en la ciudad", dice por una parte el boletín de prensa; y, "si siguen llegando, la cantidad de migrantes que se quedan y se me instalan en ‘Los Kilómetros’, que demandan servicios, que demandan agua, si no nos ponemos de acuerdo no va a haber”, añade el documento. Aunque no está atribuido a funcionario alguno, es obvio que el “si se me siguen instalando” viene del mismo director de la JMAS, Sergio Nevárez Rodríguez.

Mucha impertinencia en un solo documento. La publicación enviada a gran parte de los medios de Juárez no solo no cita un solo caso detectado; tampoco proporciona cifras ni dato alguno que soporte la advertencia directa contra los migrantes. ¿Cuántos se están asentando en Los Kilómetros? Si la dependencia tiene esa información, sería bueno hacerla llegar a las autoridades correspondientes, pues ni siquiera en el gobierno del Estado hay números que respalden tal afirmación.

El mismo Consejo Estatal de Población (Coespo) ha registrado que la mayoría de quienes están llegando ya ni ayuda piden a los albergues, pues se dirigen de manera inmediata al río Bravo a entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

Si la intención de quien tuvo la idea de difundir tal advertencia fue ganar capital político, denota un carácter, por decir lo menos, visceral.