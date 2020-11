No hay razón para cerrarlos

Son muchos los ejemplos de personas que se infectan de Covid y nunca salieron de su casa en los últimos 10 meses. El virus pudo llegar por un familiar cercano que tenía que salir a trabajar, en una lata de verduras o en un billete. No se sabe.

Y, a pesar de que los familiares se cuidan lo suficiente, el virus logra infectar a quienes permanecen en aislamiento. La pregunta es ¿por qué suceden estos contagios en confinamiento radical con tanta frecuencia? No lo sabemos, quien diga que lo sabe miente. Pero algo es verdad, el cierre de comercios no ha evitado el aumento en los contagios. Entonces ¿por qué ahorcar la economía castigando a los changarros de Juárez?

No hay razones científicas que demuestren dónde y cómo se contagia tanta gente. La gran mentira -del Gobierno estatal- es que cerrando las maquilas, los malls, los gimnasios o los restaurantes se evitará el aumento de contagios. Esto es como intentar protegerse de la lluvia con un cartón porque, conforme pasa el tiempo, inevitablemente el agua se filtrará por el cartón hasta mojar al sujeto que ingenuamente piensa salvarse de la lluvia.

La información es ambigua. Lo que sabemos es que una persona con Covid tiene un alto riesgo de contagiar a su primer círculo de allegados, lo demás son especulaciones. Esa persona puede contagiar a uno, a dos, a 20, a 100 o a nadie, las posibilidades son infinitas. Pero la autoridad se concentra en decir “y si es asintomático y contagia a cientos”; pues también, si mi abuelita tuviera llantas sería bicicleta.

Lo único que ha garantizado el Estado es que, estando cerrados estos lugares, la gente no se contagia ahí, pero de todas formas se contagian. Para el caso es lo mismo. Según las cifras oficiales, ya hay más de 20 mil personas contagiadas de Covid en Juárez (según los epidemiólogos, esa cifra debe ser multiplicada por ocho para imaginar la cifra real, alrededor de 160 mil, lo que representa más del 10 por ciento de la población infectada).

El planteamiento que hago no es adelantar el Apocalipsis y abrir todo indiscriminadamente. Es evidente que se requiere la reducción del aforo, pero esto depende también de cada caso en lo particular. La lógica de la restricción debe ser abrir, pero con la reducción del aforo dependiendo del riesgo. Dos ejemplos: en los bares, si el riesgo es más alto, entonces el aforo debe ser menor; por otro lado, en las maquilas, que regularmente son unos galerones enormes, pues el riesgo disminuye notablemente, por esa razón debe tener un aforo mayor. Y lo mismo sucede con los centros comerciales.

En Ciudad Juárez, el Covid se llevó un año como el viento que sopla y mueve la hoja del árbol. Miles han perdido la vida en la pandemia y todavía faltan varios meses para acabar con esta pesadilla global. Durante 10 meses, hemos caminado entre las piernas de los caballos intentando no caernos y, mientras la gente busca sobrevivir, se han desnudado frente a nosotros las más terribles miserias humanas y las más absurdas reacciones de la gente, provocadas por un gobierno incapaz de enfrentar la pandemia.

Hace poco más de un año, conocí a un experto en comercio exterior que me habló por primera vez de la Cuarta Revolución Industrial. Nada que ver con el discurso político de AMLO. La nueva industria será robótica, el lenguaje del presente es la automatización y el proceso de una economía global es ineludible. Quien quiera ser competitivo en el nuevo modelo, tiene que hablar el lenguaje de la tecnología y por lo menos tres idiomas, chino, alemán e inglés. El español cada vez estará en menos uso.

Este proceso que ya estaba en marcha hace un año, se aceleró con la pandemia en 2020. Es por eso, que Juárez no dejó un solo día de moverse en la pandemia, por la fortaleza de su sector industrial que se está adaptando a los nuevos paradigmas del mundo.

Pese a que la gente cree que los contagios del Covid se incrementaron en las maquiladoras, en realidad, una maquiladora es uno de los lugares más seguros, porque obliga a sus trabajadores a cumplir con altos estándares de seguridad e higiene. No lo hacen por buenos samaritanos, cuidan a los trabajadores porque su negocio es producir bienes y no pueden producir si sus empleados se enferman.

Como en todos lados, los brotes se han presentado en las maquiladoras, pero esto no significa que sean un foco de infección. Desde que el transporte de personal sube al primer trabajador, lo lleva a la maquiladora y al final de la jornada lo regresa, todo ese trayecto está supervisado para evitar el contagio. Sin embargo, cuando el empleado de maquila llega a su casa se acaban las medidas de seguridad. A pesar de las creencias populares, es poco probable el riesgo en las maquilas. Lo mismo sucede en los cines, malls, gimnasios y restaurantes, si se siguen las medidas de seguridad, la gente puede salir a un lugar de forma segura o quedarse en su casa confinado esperando a que tarde o temprano se infecte con una lata de verduras que toca un infectado.

A pesar de esa realidad evidente, el Gobierno estatal ha usado un criterio discrecional para separar los negocios esenciales de los no esenciales, lo que le permite seleccionar a quienes estarán cerrados de acuerdo a la conveniencia del Estado. Por ejemplo, no hay diferencia entre una maquila y un centro comercial. Pero las maquilas sostienen económicamente a la región y los impuestos mantienen al Gobierno federal y estatal, por eso no se pueden cerrar.

Mientras tanto, el Gobierno estatal intenta demostrar que hace algo, entonces cierra a los comercios locales usando la misma discrecionalidad con la que abre las maquilas, luego saca un decreto y otro, unas reglas, un semáforo y así intenta hacerse notar en la pandemia. Pero la intervención del Estado es absurda, ineficaz, desorganizada, es una estrategia fallida que ha costado muchas vidas y que ha provocado una terrible crisis económica en los hogares chihuahuenses de quienes viven del comercio.

Los contagios no se pueden parar, pero sí se puede reactivar la economía, si el gobierno acepta que se equivocó al cerrar sin razón los comercios.