No hay excusas para Chihuahua

Hace unos días, nos tocó recibir en la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el próximo año, y con ello, la responsabilidad conjunta de decidir a qué se destinará cada peso que los mexicanos aportamos al erario, y aunque algunos legisladores perdieron el interés en esta tarea después de que la 4T acabara con los moches, sigue siendo uno de los encargos más relevantes que tenemos las diputadas y diputados.

Por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua, ya no tenemos excusa para no comenzar a construir un modelo de desarrollo más justo e igualitario, porque en este Paquete Económico tendremos una asignación presupuestal de 58 mil 523.4 millones de pesos (mdp), un incremento del 6.2 por ciento en términos reales respecto al año pasado. Es decir, tendremos 5 mil 409 mdp más que no se pueden perder en banalidades y que deben fortalecer la política social para combatir las profundas desigualdades que tiene nuestro estado, y en particular, nuestra frontera.

Todos los gobiernos tienen el derecho inalienable de construir su plan de trabajo, priorizando en el ejercicio público los aspectos más relevantes según su visión, pero el nuevo gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, no puede perder esta oportunidad para invertir en el desarrollo de un polo económico y social tan importante y complejo como Ciudad Juárez, una frontera vibrante que se construye cotidianamente con el esfuerzo de miles de trabajadores llegados de todas partes.

Tenemos un Gobierno federal que desde el inicio posicionó a la frontera norte de México como una prioridad, y como ejemplo, los planes de estímulos fiscales y las subidas de los salarios mínimos a los trabajadores y trabajadoras: aprovechamos ese impulso, aunado al aumento presupuestal, para construir un estado más justo en el que se combatan de la mano las violencias y las desigualdades que laceran a nuestro pueblo.

Además, en Ciudad Juárez tenemos cuatro diputados federales electos en los distritos, y tres más que llegamos por Morena, en la lista nacional. Y eso sin contar los plurinominales juarenses que entran a la Cámara de Diputados por la oposición. Tenemos una representación muy numerosa que debe hacerse valer por el bien de nuestro pueblo.

Y es que Juárez necesita mucha atención y mucho cariño: tenemos gran parte de nuestras colonias sin pavimentar, tenemos carencia de servicios básicos en tantas otras, la violencia no desaparece de nuestras calles y la inversión pública, en muchas ocasiones, no se ve. Y aunque estamos esperanzados con la llegada de Cruz Pérez Cuéllar al Gobierno municipal, recuperar a Juárez tras décadas de abandono es tarea de todas y de todos.

En el grupo parlamentario de Morena, trabajaremos durante estos días para garantizar que la transformación avance en Chihuahua y en todo México. Erradicar la corrupción y el despilfarro que durante años ha lastimado a nuestro pueblo es nuestra encomienda. Lo dice muy bien nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, “el presupuesto es un instrumento para el desarrollo del país, es el dinero del pueblo”.