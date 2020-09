No hay agua. ¿No lo entienden?

Ha pasado una semana más y el conflicto por el agua en Chihuahua sigue siendo el tema en boga. El Gobierno federal, en una postura poco solidaria con el pueblo que alguna vez juró representar, no da su brazo a torcer y prefiere quedar bien con un gobierno extranjero antes de ser empático con sus propios habitantes y sus necesidades primarias.

Dentro de todo este conflicto hay algo que el Gobierno federal no ha entendido. No hay agua. Las presas están a menos del 35 por ciento de su capacidad, y hasta el día de hoy, según datos del Gobierno del Estado de Chihuahua, ha llovido solamente una tercera parte de lo que tradicionalmente llueve a estas alturas del año. ¿Qué parte de que no hay agua para pagar no ha entendido López Obrador y su gobierno? ¿Es tan complicado entenderlo para él y sus simpatizantes?

El Tratado de Aguas de 1944 ha sido ya analizado por muchos medios de comunicación. En pocas palabras, Estados Unidos se compromete a entregar año con año a México mil 850 millones de metros cúbicos de agua en la cuenca del Río Colorado, allá en Baja California. México, en cambio, se obliga a entregar en la cuenca del Río Bravo, 432 millones de metros cúbicos al año, mismos que se podrán entregar en quinquenios, precisamente para poder tener manejo con las sequías que pueden darse en esta zona del país.

El propio tratado referido contiene una disposición que el gobierno no ha querido interpretarla en su sentido lógico y literal. Establece que en caso de que no se puedan dejar ESCURRIR los 432 millones de metros cúbicos anuales de agua a que el mismo alude, los mismos se incluirán en el saldo en el siguiente quinquenio. Como ya había comentado en este mismo espacio hace un par de días, el documento de Conagua que interpreta los alcances del tratado (sin entrar a discutir en este espacio toda la metodología de interpretación de tratados internacionales) claramente establece que dichos montos de agua se pagarán únicamente con escurrimientos de los ríos, no con agua almacenada que se usará para las necesidades primarias de los habitantes de Chihuahua.

A pesar de que existe una salida legal en la aplicación del tratado, misma que el Gobierno federal no quiere ver, apartándonos del sentido legalista de dicha disposición y atendiendo al sentido lógico, ¿cómo pretenden que se pague lo que no se tiene? Es completamente absurda la postura que ha asumido el Gobierno federal.

Hay varios canales de comunicación que no se han querido agotar por parte del gobierno de la 4T. En primer término, el propio tratado establece un mecanismo para que la Comisión Internacional de Límites y Aguas resuelva las diferencias que existan. Posteriormente, en caso de no resolverse dichas diferencias, serán los gobiernos de cada país quienes por vía diplomática lo harán.

En 76 años que tenemos cumpliendo el Tratado de Aguas, si bien siempre ha habido tensión, nunca había habido un conflicto de este tamaño por parte de los países respecto al cumplimiento del tratado. Tenía que llegar el gobierno de la Cuarta Transformación, a darle la espalda a los productores, y generar un conflicto que bien pudiera solucionarse vía diplomática con Estados Unidos. Le tiene tanto miedo López Obrador a Trump, que no quiere llegar al extremo de tener que sentarse a negociar con él. López Obrador ha confirmado su profunda cobardía en su trato con Estados Unidos, y su ‘entereza’ para cumplir la ley, golpeando productores en Chihuahua.

El método en el manejo de la crisis del agua en Chihuahua ha sido el mismo que ha utilizado la Federación para otras problemáticas en otras entidades: fabricar culpables, y apelar al resentimiento de un sector de la población. Muestra de esto último es achacarle la responsabilidad a los nogaleros. Al ser la nuez uno de los productos quizá más rentables para nuestros productores, asume que todos son ricos, y por ende, son los malos y los culpables de que México no pueda cumplir con el tratado.

Otro de sus métodos, en adición a lo anterior, es lanzar a su perro de ataque, la Unidad de Inteligencia Financiera. Es de un cinismo ilimitado que, justamente después de que López Obrador acusara a Fernando y José Reyes Baeza de estar detrás de las protestas de los agricultores, a la UIF se le ocurriera inmovilizar las cuentas bancarias de este último, por temas vinculados a “la Estafa Maestra”. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Además, ¿también Eliseo Compeán, el Municipio de Delicias y Salvador Alcántar participaron en la “Estafa Maestra”? La UIF ha demostrado que actúa siempre a partir de una motivación política, nunca jurídica.