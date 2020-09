• No habrá ni para pagar una inyección

• El PRI abre jugada con Gobierno-Morena

• Son dos los dirigentes juveniles del PRI

-Congelan recorte a prerrogativas de partidos

Los errores del endeudamiento con créditos de corto plazo y reestructuras fallidas ya comienzan a mostrar sus consecuencias en las finanzas del Estado.

No hay más dinero para hospitales, seguridad pública, educación... no habrá dinero ni para pagar los más de ocho mil millones pendientes con proveedores.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, todavía no alcanza a comprender que el problema es de solvencia, no de liquidez, conceptos que suelen confundirse en el mundillo de la burocracia.

Se lo han dicho al secretario una y mil veces los contadores de la dependencia a cargo de los recursos públicos: la cantaleta de “cubrir insuficiencias temporales de liquidez”, que se usa como argumento de los créditos, no alcanza a esconder la insolvencia financiera que se tiene enfrente.

El más reciente informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados –la reveladora gráfica puede verse en la versión digital de La Columna– muestra cómo a la mitad de este año las deudas de Chihuahua representan el 71 por ciento de sus ingresos totales. Es el tercer estado enseguida de Nuevo León y Coahuila. Son los peores ejemplos nacionales.

La media de la deuda subnacional como porcentaje de los ingresos totales es del 25 por ciento. Chihuahua prácticamente lo triplica. Si bien ese indicador ha llegado a estar peor (rondando el 80 por ciento), ha sido por el crecimiento sostenido de ingresos cada año.

El problema es que esa relación proporcional habrá de dispararse con un seis o siete por ciento más el año próximo, debido a la bola de nieve creada en este gobierno y las difíciles condiciones presupuestales de 2021.

Lo que está enfrente, por lo tanto, es el riesgo de insolvencia para pagar los compromisos contraídos, no problemillas temporales de liquidez como se han presentado públicamente los pretextos para endeudarse. Porque una cosa es no tener dinero fluyendo (liquidez), pero tenerlo garantizado, y otra muy distinta es no tenerlo ahora ni suponer que está proyectado (solvencia).

Confundirse en los conceptos es tan grave en lo individual como en lo institucional, pero es particularmente peligroso en las finanzas públicas, dado que puede comprometer generaciones enteras. En la antesala de la presentación de los planes presupuestales del año próximo no puede pasarse por alto este riesgo en particular.

***

Este lunes sostendrán encuentro de nivel nacional con funcionarios federales los casi 20 alcaldes chihuahuenses del PRI.

Serán encabezados los ediles por su dirigencia nacional y el presidente del Revolucionario Institucional en el estado, Omar Bazán Flores.

Los presidentes municipales han solicitado que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina de qué lado está la razón en el severo conflicto por el agua que sufre Chihuahua.

Los ediles se encontrarán con los altos mandos de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Comité Internacional de Límites y Aguas y Comisión Nacional del Agua.

Huele a una posible alianza del tricolor con la Presidencia de la República al menos sobre este tema.

Este es el priismo que puede desarrollar un papel como interlocutor con los productores que exigen claridad en la extracción de agua de las presas chihuahuenses del centro-sur del estado para que México cumpla el Tratado Internacional de Aguas con los Estados Unidos.

Parece que no desagradó nada a la Federación que el tricolor haya colocado-propuesto a la Corte prácticamente como árbitro para un conflicto que se ha prolongado más allá de lo ordinario y ha ocasionado y sigue ocasionando severos daños.

Aunque de manera casi natural deberá amainar la confrontación tanto por la presencia de las lluvias (aunque tardías) y por una pelea larga y desgastante para todos los actores, es fundamental una definición imparcial que, en efecto, puede llegar de la Suprema Corte de Justicia.

Técnicamente puede arribar por esa vía la clarificación sobre el incumplimiento, o no, del tratado, pero donde de plano no habrá tregua es en los intereses político-electorales y hasta empresariales involucrados en el corazón del conflicto. Esta guerra es de cara al 2021, apenas comienza, y es la que en adelante debe generar la máxima atención.

***

Del sector juvenil del PRI hacen el reclamo de que Pedro Beristain, impuesto como dirigente de la Red Jóvenes por México en Chihuahua, no es reconocido como su líder. De hecho ya rindió protesta como tal Evelyn Payán, ante el presidente estatal del tricolor, Omar Bazán Flores.

En la foto de la versión digital de La Columna, aparece Payán Arzate acompañada de algunos de los integrantes de su comité directivo local, Yubia Velázquez, Nieves Maloof, Fernando Abarca, Francisco Pérez, Carlos González, Jazmín Terrazas y Javier Güereque.

La gente de la dirigente asegura que es su comité el legítimo, el cual rindió protesta ante la autoridad estatal del partido a la luz del día. Caso contrario fue el de Beristain, quien protestó ante el juarense Hiram Hernández Zetina, líder nacional de las juventudes priistas, una medianoche de la semana antepasada, en lo oscurito y sin proceso legal alguno.

La Red Jóvenes por México tenía abierto un procedimiento democrático para elegir a sus representantes, el cual se brincaron con turbias jugadas Hernández Zetina y Beristain. Lejos de un proyecto para el sector juvenil, lo que buscaron fue agandallar posiciones con miras al reparto de candidaturas de 2021.

Así, a lo que van quienes pretenden apoderarse de la Red es buscar candidaturas fáciles el año próximo, no a trabajar por un proyecto político competitivo que le regrese al PRI algo de su esplendor perdido. De paso buscan echarle a perder la fiesta a los liderazgos, no sólo de los grupos juveniles, que duraron años organizándola, desde la debacle de 2016.

Pero ni a los legítimos ni a los espurios –por llamar de alguna manera a los integrantes de cada comité... y que cada quien asuma el calificativo que le corresponda– les beneficia el nivel de confrontación al que se ha llegado en las juventudes priistas.

***

Ni siquiera por no dejar, la Comisión de Gobernación que encabeza el panista Miguel La Torre le ha entrado a analizar las propuestas de reducción de prerrogativas para los partidos políticos.

Desde 2018 aguarda su turno una iniciativa para reducir al 50 por ciento los recursos a los partidos, presentada por Ana Carmen Estrada, de Morena, Lorenzo Parga y Rocío Sarmiento de Movimiento Ciudadano y Rosa Isela Gaytán del PRI; desde abril de 2019 data otra que busca reorientar ese dinero a créditos productivos, ésta promovida por Anna Elizabeth Chávez y Alejandro Gloria.

Pero hay más: de octubre de 2019 existe otra iniciativa para eliminar el financiamiento público a los partidos, planteada por Misael Máynez, y una que data de las mismas fechas, promovida por el priista Omar Bazán, para reducirle cuando menos un tercio de los 150 millones que se embolsan cada año.

Todos los temas planteados pudieron englobarse en uno solo, a fin de estudiar la conveniencia de una reducción a los presupuestos de los partidos, que en algunos casos son simples negocios familiares al amparo de la política.

No entraron a la fallida reforma electoral, que se centró en las voladoras propuestas que lanzó el gobernador Javier Corral. Luego no hubo tiempo para su análisis por encontrarse en puerta el inicio de las elecciones 2021, pero si hubiera voluntad y trabajo cuando menos el estudio podría realizarse y las modificaciones legales se realizarían con miras a los siguientes años.

Convenientemente se han quedado congeladas dichas propuestas en momentos en que la racionalidad del gasto debería ser una prioridad.