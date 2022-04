¡No, es no!

El delito básico de violación se encuentra previsto en el Artículo 171 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, el cual castiga a quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo; no obstante, con base en mi experiencia como operadora del sistema de justicia penal en el Estado, considero que su regulación en esos términos dificulta a las mujeres víctimas de delitos sexuales el acceso a la justicia, pues cuando el acto sexual no está acompañado de violencia física o moral, el delito de violación no existe.

Por lo que en mi opinión, dicha regulación atenta contra la dignidad de las mujeres víctimas de violación, al requerirles que opongan cierta resistencia, más allá de su expresión a negarse a tener relaciones sexuales, pues es exigirles que pongan en riesgo su seguridad e integridad personal, pese a que vivimos en un ambiente en el que la violación forma parte de la cotidianeidad de las mujeres, ya sea por ser víctima o por el miedo a serlo.

Aunado lo anterior, dicha tipificación también propicia una victimización secundaria para quienes toman la valiente decisión de denunciar, pues cualquier mujer sabe que en el proceso legal que enfrente, para demostrar la existencia de violencia física y moral, necesariamente se van a encontrar con preguntas que la colocan como culpable de su propia agresión porque si no dijiste claramente que no, porque si no te apartaste, si no empujas, si no arañas, si te quedas quieta, esto es, si no te resististe o no te sentiste lo suficientemente intimidada, se corre el riesgo de que tu caso no sea considerado una violación; además de que se tiende a cuestionar a la víctima y no al agresor, pues en los interrogatorios es común que se les pregunte: ¿qué llevabas puesto? ¿Habías tomado? ¿Dejaste tu copa sola? ¿Por qué aceptaste su invitación? ¿Lo provocaste? ¿Por qué quieres perjudicar a tu agresor? ¿Te dejó? ¿No quiso tener una relación contigo? Es decir, siempre se cuestiona a la víctima, pero no al agresor; sin embargo, ante esta realidad, no se ha hecho lo suficiente para proteger a las víctimas, quienes en muchos de los casos, para evitar que su solvencia moral sea puesta en tela de juicio, o que su voz pidiendo justicia, lejos de ser escuchada, sea cuestionada, optan por no denunciar.

Es por ello, que para dar una respuesta efectiva a las demandas feministas, consideramos que es necesario que se eliminen los obstáculos con los que las mujeres se encuentran en su búsqueda de justicia, modificando la actual estructura del delito básico de violación, para que se adecue a los estándares internacionales, recogiendo la falta de consentimiento como elemento definitorio del delito de violación, descartando que el uso de la violencia o amenazas sean requisitos necesarios para su actualización, con lo cual se liberaría a las mujeres de la obligación de tener que demostrar que han resistido lo suficiente, que hubo violencia o que se sintieron intimidadas, por lo que esta nueva definición traería consigo derivaciones relevantes para la autonomía sexual de las mujeres, dándole a su libertad sexual la consideración que merece, que es el bien jurídico que se tutela con esta norma.

Así, bajo el punto de vista de un observador neutral, como lo son las juezas y jueces, es que se determinaría si existió ausencia de consentimiento en una denuncia de violación, bajo las circunstancias particulares del caso concreto, pues basta decir que el actual delito de abuso sexual, siendo una conducta de menor lesión al bien jurídico que tutelan los delitos sexuales, no exige para su demostración la existencia de los referidos medios comisivos, sino que los mismos se contemplan como circunstancias que agravan la conducta principal.

Motivo por el cual, consideramos que el Congreso del Estado debe demostrar que le importan sus mujeres, ajustando la regulación del delito de violación, a la realidad social y los lineamientos de los estándares internacionales.