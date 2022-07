-No es leyenda urbana el toque de queda

-La cazadora a Maru hasta Camargo

-Reciclaje de expolicías en la Estatal

-En El Paso atiende el FBI, en Juárez nada

En carne propia los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) pudieron comprobar que no se trata de ninguna leyenda negra ni urbana eso del toque de queda decretado por el crimen organizado contra la población civil en la región serrana.

El lunes a eso de las seis de la tarde “bajaba” de Creel hacia Chihuahua un pequeño grupo de policías. Al cruzar por San Juanito observaron dos vehículos tripulados por supuestos delincuentes. Notaron de inmediato que uno de ellos era “duro”, blindado.

Intentaron los policías detenerlos, pero la reacción fue de balacera y huida. No hubo lesionados entre los policías, aparentemente tampoco entre el bando contrario. Una camioneta de la AEI sufrió daños severos, dijo ayer el fiscal General, Roberto Fierro.

Los muchachos del director de la AEI, Arturo Zuany, regresaban a Chihuahua tras un fin de semana más en Urique en búsqueda del tristemente afamado “Chueco”, José Noriel Portillo, acusado de asesinar a dos sacerdotes y varias personas más.

En el trayecto de Urique hacia Chihuahua aparece Divisadero Barrancas, Creel, Bocoyna y San Juanito; todos a distancias de apenas 15 minutos a media hora entre sí. Más de 30 mil pobladores habitan en la zona, muchísimos de ellos usan cotidianamente una única carretera que los une. No son muchas las brechas de terracería debido al terreno montañoso.

Esas poblaciones, así de cerca, permanecen disputadas a sangre y fuego por los grandes cárteles que operan en el estado, La Línea (Cártel de Juárez) contra el Cártel de Sinaloa. Bocoyna “pertenece” a un grupo, Creel al otro, con apenas 15 minutos de distancia en vehículo.

Ellos han establecido el toque de queda desde que anochece hasta que amanece. Para algunas autoridades policiacas y para políticos en el gobierno esto no es más que una leyenda urbana, o serrana, para los habitantes de aquella zona y toda la sierra es una realidad, comprobada ahora por enésima ocasión en carne propia por los ministeriales atacados por una “dura” presumiblemente de La Línea.

***

Debieron apelar al fuero constitucional los diputados tricolores, Georgina Zapata y Omar Bazán Flores, para atravesar el cordón de seguridad y abordar a la gobernadora, Maru Campos, en su audiencia pública celebrada el martes en la ciudad de Camargo.

Puede observarse en las imágenes presentadas en versión digital a Bazán posicionado tras los escoltas de la gobernadora. Discutió con ellos hasta lograr la atención de la mandataria y su visto bueno para avanzar hasta ella.

En las imágenes captadas por El Diario puede apreciarse finalmente un diálogo muy cercano, de pie, entre Maru y Bazán Flores, también expresidente del PRI en el estado y excoordinador parlamentario. Georgina a sana distancia.

Evidentemente, los legisladores no aparecían entre los invitados a la audiencia popular, y desde luego no pudo tratarse de un asunto meramente institucional puesto que no acudieron ni el coordinador de los legisladores del PRI, Noel Chávez; tampoco el presidente de ese partido en el estado, Alejandro Domínguez.

Entendemos que la urgencia para ese encuentro tuvo que ver con la nueva Ley del Transporte. Al día siguiente sería discutida en comisiones la iniciativa correspondiente y no tarda en pasar el dictamen para la votación entre los 33 diputados que integran el pleno del Congreso.

Georgina es hija del eterno dirigente de la CTM, Jorge Doroteo Zapata, quien mantiene un control enorme entre los concesionarios transportistas de prácticamente todo el estado. Transporte urbano, de materiales, taxis, etc.

Sin duda en ese sentido giraron los imprevistos planteamientos de ella y de Bazán a la gobernadora...

***

Se sinceró César Jáuregui precisamente en ese tema ayer ante los diputados del Congreso del Estado.

Con su estilo y largo colmillo, el secretario General de Gobierno reconoció que la propuesta de reforma a la Ley de Transporte no es la última coca cola en el desierto, pero dará herramientas para empezar en serio a poner orden y modernizar el transporte, dejado en auténtico tiradero.

Si faltaba algo para desarmar a los integrantes de la Comisión Unida de Gobernación y de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, y darles en su mera pata de palo, no le costó mucho esfuerzo.

No hay iniciativa perfecta o varita mágica, les dijo. Mano izquierda indudable, tras una presentación ejecutiva, cantadita de una reforma a dos leyes y dos decretos.

Viene el regreso a prestaciones históricas para el gremio, que la anterior administración les despojó, como poder heredar las concesiones de transporte, reducción de multas draconianas –inconstitucionales- y permitir el ingreso económico por colocación de publicidad.

Esos detallitos terminaron por confrontar y distanciar a la administración corralista del gremio, quedándose estancados, ni para atrás ni para adelante, mientras todos los ciudadanos sufrían del pésimo servicio.

Empeñó su palabra Jáuregui Moreno que, con esas reformas, se podrá modernizar el transporte. Complicado compromiso, de quien ahora formalmente tendrá a su cargo el difícil trato con el pulpo camionero que, particularmente en Juárez, ha provocado grandes daños a la ciudad.

***

De nueva cuenta es la división de la Policía Bancaria, Comercial e Industrial, a cargo del instructor de pesas Refugio Moreno, la que trae revuelo en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, recién instalada en Juárez el mes pasado.

Por varios municipios de la entidad, obviamente Chihuahua y la frontera como los principales, dicha división de la Policía Estatal ha hecho publicidad por varios medios para reclutar agentes específicamente para esta fuerza de la corporación.

La urgencia de más elementos de tropa obedece al reforzamiento de un subgrupo de la Policía Bancaria, el de la Policía Minera, que da servicio especializado a las empresas de este giro, la mayoría ubicadas en la sierra y puntos por demás alejados.

Al parecer la convocatoria normal para reclutar oficiales no ha dado resultados, son pocos los aspirantes registrados y todavía de ahí debe depurarse un listado luego de varios exámenes y el análisis de los perfiles.

Por ese fracaso en el reclutamiento, la SSPE está ofreciendo plazas hasta a expolicías y exmilitares que quieran entrarle a esta corporación, que busca ser autosuficiente porque cobra sus servicios a las empresas que demandan seguridad de alto nivel.

El revuelo ocasionado es por el riesgo tan evidente de buscar exagentes que por algo, no por nada o porque sean muy buenos, están fuera de las filas.

Las mineras requieren seguridad para labores muy importantes, desde la vigilancia de los accesos a sus instalaciones hasta la custodia de oro producto de sus explotaciones.

Si dentro de la corporación estatal no ven con buenos ojos el reciclaje de agentes, menos han de tener una opinión las empresas a las que le van a dar servicio los reclutados.

***

En la vecina ciudad de El Paso, Texas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha atendido este año más de 50 casos de migrantes secuestrados por bandas de “polleros”, que mantienen a sus víctimas en cautiverio hasta que sus familiares en otra parte de Estados Unidos pagan por su libertad.

La incidencia ha crecido durante este año, pese a que la instancia federal ha logrado una decena de detenciones en 2022 y ha podido identificar el modus operandi de los grupos criminales, desde la renta de casas solas hasta el uso de vehículos con placas de diferentes estados del país vecino.

El dato de los secuestros en El Paso ha cobrado relevancia en la discusión de los temas de seguridad en el lado mexicano de la frontera, porque contrario a lo que ocurre del otro lado, aquí la actividad federal en esta materia es nula.

Particularmente, en Juárez e incluso tan lejos de la frontera como en la capital y Delicias, han sido encontrados migrantes encerrados en viviendas o bodegones, algunos de los cuales estaban secuestrados incluso sin saberlo ni sentirse como tales.

Los delincuentes, que en algunos casos fingen ayudarlos a llegar a EU, los privan de su libertad y localizan a sus familiares para pedirles dinero por su liberación. Eso independientemente de todo lo que les cobran por llevarlos al cruce fronterizo.

La gran diferencia es que aquí no hay investigaciones por el delito de secuestro cuando las víctimas son migrantes, pese a las amplias facultades que tienen las autoridades estatales y federales que deben atender el fenómeno.

De ahí que persista la idea de que son muchos los intereses alrededor de esas bandas de “polleros”, que además son secuestradores, protegidos por la impunidad que prevalece de este lado de la frontera.