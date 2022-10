No entienden que no entienden y todavía se exhiben

Siempre he disfrutado analizar los discursos de todos los actores políticos; muchas veces, en el mismo discurso de quien es contraparte a un tema, se pueden encontrar los elementos para anular su o sus posturas. No hay necesidad de buscar más, de investigar en otros lados; con su propio dicho se genera material para sostener el debate e incluso para ganarlo. Insisto, a veces, no siempre.

Existe el discurso diplomático, ecuánime, el que incita a la conciliación. A veces se logra algo, otras muchas veces no, pero al menos no hicimos reventar el hígado de nuestro interlocutor y no lo incitamos a la furia. Son estilos personales para dialogar, habrá quien tiene otros y tenemos libertad absoluta para elegir.

Pero cuando se tiene una responsabilidad pública, todo lo que hacemos, decimos y las reacciones que mostramos, estarán, por un lado, sujetas a lo que un ordenamiento legal asiente por escrito y, por otro lado, expuestas a la opinión pública, que suele ser implacable.

A propósito del párrafo anterior, habré de utilizar la propia descripción que la página de la Segob hace acerca del “¿QUÉ HACEMOS?”, “MISIÓN” Y “VISIÓN” de la institución; y lamentablemente, constataremos que el propio discurso institucional, hace trizas la actuación de su titular, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López.

“¿Qué hacemos? La Secretaría de Gobernación atiende el desarrollo político del país y coadyuva en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un Estado de Derecho.”

Coadyuvar significa ayudar, contribuir a la consecución de un fin; en este caso, el fin es una sana relación entre titulares de las instituciones que garantizan la gobernabilidad en México. Las recientes declaraciones del Secretario de Gobernación ¿abonan acaso a una buena relación entre los actores políticos que llevan las riendas hoy en día en nuestro país? ¿Acaso decir que unos son más inteligentes que otros (según la región donde se radique) abona a la convivencia armónica y la paz social? Tache para el hombre que debería estar conciliando y tendiendo puentes entre las diferentes posturas políticas.

Continúo con los extractos de la página de Segob.

“Misión: Fomentar la gobernabilidad democrática, fortalecer el Estado de Derecho, establecer una cultura de respeto y protección de los Derechos Humanos, priorizando la construcción y participación de la ciudadanía, con el objetivo de reconstruir el tejido social y con ello dar pasos firmes en la estabilidad social y política del país, a través de relaciones con las diversas figuras que componen el Estado Mexicano y los poderes de la Unión.”

¿Cómo es que sus expresiones sobre los gobernadores de oposición pueden establecer una cultura de respeto? ¿Cómo es que decirle a un ciudadano “yo tampoco confío en usted” alienta la participación ciudadana? ¿Cómo su actuar está ayudando a la estabilidad social y política del país?

Y finalmente, el último extracto de lo que dice la Segob.

“VISIÓN: Ser el eje estratégico enfocado a la gobernabilidad, participación ciudadana, protección de los derechos humanos y democracia participativa, ello para que México tenga una sociedad abierta, libre, plural, informada y crítica, reconociendo que el respeto pleno al Estado de Derecho es la única vía que permite a los mexicanos vivir en armonía.”

¿Acaso puede confiarse que hay protección a los DDHH cuando no hay siquiera respeto por las instituciones? ¿Puede haber una sociedad libre cuando la Sedena espía a los ciudadanos? ¿Es posible una sociedad plural cuando el titular del Ejecutivo estigmatiza las opiniones de cualquier ciudadano (porque son ricos, porque estudiaron, por clasemedieros, porque son papás de niños enfermos de cáncer, porque son periodistas chayoteros, entre muchos otros ejemplos) y quien debería ayudarle a conducir la política interna, en logar de mediar, también se “trepa” al tren de la intolerancia y la insensatez?

No bastan las líneas de este escrito para reprobar la actuación del secretario. Pero quizá y lamentablemente, es la escuela que tiene de su jefe, el Presidente de la República.

En escenarios más cercanos pero siguiendo el mismo modelo, tenemos en Chihuahua a un delegado que reiteradamente utiliza su voz pública para estar provocando confrontaciones entre el gobierno estatal y las instituciones del Gobierno federal en el estado y de pasada, desacreditando a la titular de Ejecutivo estatal. Yo he perdido la cuenta de la cantidad de veces que ha denostado a la gobernadora. ¿No deberían, con todo y las diferencias de carácter ideológico o partidista, sumar esfuerzos para mejorar las cosas en Chihuahua? ¿Poner sus muchas o pocas capacidades al servicio de los chihuahuenses?

Recientemente, otra ausencia de oficio político y diplomacia se dio en el Ayuntamiento juarense. Los regidores de Morena no saben eso de que “en política hay que sumar o multiplicar, pero nunca dividir o restar”; y crédulos de que no necesitan más votos que los que ya tienen, se dieron el lujo de rechazar a dos regidoras que deseaban unirse a su fracción edilicia… ¡habrase visto! Se parecen a unos diputados de allá del Estado Grande, que por sus filias y fobias, rechazaron el ofrecimiento de la Presidencia del Congreso a una diputada ¡de su misma bancada!, no más, porque su ideología no era pura; luego de que fueron ellos mismos quienes invitaron al indio a ser compadre.

Al respecto, el único que mostró poquita prudencia fue el alcalde, quien les instó a llevar al Cabildo los problemas de Juárez y no las pasiones partidistas. Esperemos lo haya dicho con convicción y no sólo de apariencia; pero al menos en el discurso, fue sensato y atinado y eso es lo que quiere la gente, verlos trabajar por su ciudad, ¿acaso eso es pedir mucho?

Lo cierto es que no entienden que no entienden… la sociedad está harta de sus actuaciones de circo ranchero y de ver el dinero de sus impuestos, mal gastado en políticos que no saben gobernar y no saben siquiera el arte de la diplomacia.