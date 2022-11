No, con el INE no

Esa es la consigna que se escuchará hoy por todo el país, junto con la de “El INE no se toca” o “Yo defiendo al INE”, durante las diferentes manifestaciones de apoyo que se realizarán este domingo, y a las que lo mismo se han sumado comunicadores, empresarios, líderes sociales, líderes religiosos y, por supuesto, una ciudadanía dispuesta a defender lo que tanto trabajo nos costó construir.

Aunque es una reforma constitucional, de carácter federal, obviamente, las afectaciones de su implementación nos llegarán también a los chihuahuenses, a los juarenses, en una proporción bastante marcada.

En días pasados, a propósito de la controversia que ha desatado el tema, Elizabeth García Vilchis presentó en la mañanera las 10 claves para entenderla en su "gustada" sección del "Quién es quién en las mentiras de la semana", veamos lo que dijo y analicemos cada punto:

1) No desaparece el INE, cambia de nombre, se llamaría INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) que seguirá siendo autónomo. Aunque señalar que no desaparece, se trata de un rebuscado eufemismo, ya que en los hechos sí desaparece el INE como lo conocemos, y su pretendida autonomía también queda en entredicho.

2) Reduce el número de diputados de 500 a 300, 3) También disminuye el número de senadores, que pasarán de 128 a 96. Esta medida la quieren hacer pasar como la desaparición de los odiados plurinominales, cuando en realidad tanto los 300 diputados como los 96 senadores serán plurinominales, porque serán electos a través de listas en sus partidos.

4) Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Son cargos altamente especializados, que requieren de un profundo conocimiento técnico sobre la ley y procesos electorales, por lo que, al ser votados, estarán más preocupados en hacer campaña como cualquier otro candidato, que en prepararse para el cargo. Hoy, en el estado de cosas que vivimos, con la aplastante mayoría que tiene Morena en ambas cámaras, y el férreo control que ejerce el presidente sobre el poder judicial, si se aplicara este mecanismo ¿Adivine usted cuáles propuestas ganarían la postulación? ¡Adivinó! Los propuestos por Morena, obvio, lo que les daría un total control sobre los procesos electorales.

5) Recorta el número de consejeros del INEC de 11 a siete. Sin mayores consecuencias, quizá solo el que aumente la carga de trabajo para los que queden, pero sí se podría entender como una medida de ahorro presupuestal.

6) Financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales. Me parece que también es una buena medida que impactaría positivamente en ahorros presupuestales, incluso debería desaparecer el financiamiento público a los partidos políticos, permanentemente, que cada uno busque sus métodos de financiamiento.

7) Plantea una reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Esta medida afectará a los partidos con menores recursos, alterando sensiblemente el equilibrio de tiempos y difusión de plataformas políticas.

8) Disminuye la participación en una consulta popular de 40 a 33 por ciento para que sea vinculante. También es un punto que requiere de análisis más profundos y con respaldo científico, estadístico, dado que mediante una consulta popular se pueden revertir actos de gobierno, esta no debe ser una herramienta que facilite el golpeteo político de adversarios u oponentes.

9) Elimina los órganos electorales locales. Esta medida nos afecta directamente a todos los mexicanos, por supuesto también a los chihuahuenses, a los juarenses, porque centraliza todo el poder de los órganos electorales en la CDMX, ocasionando con ello desfases muy importantes en la organización de procesos electorales así como cargas de trabajo y rezagos, en los asuntos que ventilan en tribunales electorales, en ese sentido también es un fuerte golpe a la adecuada administración de justicia electoral, porque de facto desaparece la "primera instancia" en cualquier controversia.

10) Implementa el voto electrónico. Sin duda alguna, la sociedad entera camina hacia ese rumbo, la digitalización de casi todas nuestras actividades, por lo que no debe extrañarnos que podamos votar electrónicamente, aunque se debe garantizar que los métodos, aplicaciones, plataformas, bases de datos y demás elementos que se utilicen, cuenten con los más altos estándares de seguridad cibernética e informática, porque si no es así, sería desastroso un hackeo al sistema electoral ¿se imagina?

Quiero retomar aún más a detalle algunos puntos. Si a “Juan Pérez” le dicen hoy que a partir de este momento ya no se llama “Juan Pérez”, que tendrá un acta de nacimiento distinta, que ya no tiene a la familia que tenía, lo cambian de empleo, de puesto y de profesión, que ya no será más el que era ¿Estamos desapareciendo a “Juan Pérez”? ¡Obviamente sí! Ya no será el mismo, será otro distinto.

Bueno pues, de ese tamaño es el absurdo y ridículo eufemismo que pretenden manejar en Morena, al afirmar que el INE no desaparece, que solo se transforma, una mentira absoluta, total, descarada, así como las del presidente cuando prometió un servicio de salud como en Dinamarca, o bajar el precio de la gasolina a 10 pesos, mentiras que han quedado evidenciadas en decenas de cientos de videos por toda la red.

Claro que sí pretenden desaparecer al INE, y en su lugar buscan instaurar un “Frankenstein”, entre medio ciudadano, medio autónomo, pero con fuertes controles del gobierno federal sobre él. Es decir, regresar a los tiempos del control total del gobierno en los procesos electorales. Más de 70 años de retroceso en una reforma. ¡Fatal!

En esa misma tónica, los defensores de la reforma lopezobradorista, afirman que desaparecerán los odiados diputados y senadores plurinominales, otra cínica y descarada mentira, porque no solamente no desaparecerán, sino que ahora todos los legisladores serán plurinominales, no más voto directo por un representante en su distrito ¡Se acabó!

Ahora, en Chihuahua por ejemplo, si se aprueba el adefesio de reforma, cada partido político elaborará una lista de nueve candidatos o aspirantes y sus respectivos suplentes, con todos los vicios ocultos que implica esa acción, es el partido quien decide quiénes entran en la lista, y luego, ya en las elecciones los electores votarán por partidos políticos, no por candidatos, y así, de acuerdo al mayor número de votos obtenidos, se irán asignando las curules de acuerdo a la lista de cada partido ¡un verdadero insulto!

La desaparición de los órganos electorales estatales, es la mejor demostración del control absoluto que pretenden ejercer, un control totalmente centralizado con todo lo que eso implica en la burocracia interna de un órgano de esas dimensiones.

El INE se defiende por lo que significa para los mexicanos, por su relevancia en nuestra democracia, y porque fue producto de verdaderas luchas ciudadanas, por eso se defiende el INE, no se defiende a Lorenzo Córdova ni a Ciro Murayama, no, se defiende a la institución ciudadana y autónoma que desde hace más de 15 años nos garantiza elecciones limpias, democráticas y equitativas.

