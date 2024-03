No cambian

Este 20 de marzo, el INEGI presentó en la CDMX la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 que entre sus objetivos está recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios públicos proporcionados por los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia. También, medir la percepción sobre corrupción, grado de confianza en las instituciones públicas principalmente y estimar las víctimas de corrupción en pagos, trámites y solicitudes de servicio públicos.

Es decir, esta encuesta trata de la relación entre la ciudadanía y sus gobernantes.

Los gobernantes son elegidos por los ciudadanos para que los representen y defiendan sus intereses; esta encuesta arroja luz sobre si realmente estos gobernantes defienden los intereses de la población, si les sirven, mandando, obedeciendo, si abusa de ellos, o si los extorsionan.

Los resultados de la encuesta del INEGI son tristes para los chihuahuenses, pues indica que hay un divorcio entre los gobernados y sus representantes pues no sólo existe un lazo de comunidad entre ambos, transitan en caminos opuestos.

Que el gobierno de Chihuahua obtenga el primer lugar en corrupción a nivel nacional no sólo no es honroso, es vergonzoso y se convierte en escandaloso cuando se observa un incremento de la corrupción entre el 2021, año en que entró el nuevo gobierno estatal, y el 2023, de casi 111 por ciento, mientras que en el resto del país se observa un decremento de alrededor del cinco por ciento en promedio.

El prianismo chihuahuense, en vez de reconocer su error, solicita que no se haga escarnio de este resultado. Bien pudieron decir que este resultado los obliga a replantearse el tipo de servicio que ofrecen a los chihuahuenses, que harán una revisión de los procedimientos, que implementarán protocolos de control… En fin, pudieron decir mucho, pero sólo han ocultado la divulgación del resultado, pocos medios lo publicaron, prefieren simular.

No se trata del trámite o de las filas, se trata, como se mencionó antes, de cómo tratan los gobernantes a sus gobernados. Con una mano extorsionan a los chihuahuenses y con la otra le solicita el voto, prometiendo combatir la corrupción.

No cambian, son los mismos que con una mano cometen fraudes electorales, como en 1988 y en 2006, y con la otra protestan defender la democracia, mientras la judicializan.

Son los mismos que con una mano narcogobiernan, comprobado en un juicio en los Estados Unidos, y con la otra acusan al presidente de narco, sin pruebas. Por alguna razón Calderón no viaja a Estados Unidos, el miedo no anda en burro.

Son los mismos que con una mano reclaman el costo de la refinería Olmeca, en el puerto de Dos Bocas, pero con la otra ocultan el costo de la barda en la prometida refinería en Atitalaquia, Hidalgo, donde se invirtieron 620 millones de dólares (https://acortar.link/ZPgaS6).

Son los mismos que levantan una mano en contra del gobierno federal y dicen defender a los niños chihuahuenses y con la otra les quitan sus libros de texto.

Los mismos que con una mano votaron en contra de las pensiones a adultos mayores y con la otra dicen, en épocas electorales, que van a reducir la edad de 65 a 60 años.

La misma señora X ha repetido innumerables veces que los apoyos deben ser temporales, porque su abuelo la enseñó a trabajar, pero culpa al presidente y a la Dra. Claudia Sheinbaum de difundir esta “mentira”. Simulando, con una mano firma con sangre que no van a quitar las pensiones y con la otra reclama ayuda a los empresarios, a menos que quieran que el gobierno siga pagando asistencia de por vida.

Son los mismos que con una mano gastan millones de dólares semanales en campaña sucia y con la otra acusan a la Dra. Claudia Sheinbaum de exceder los gastos de campaña.

Son los mismos que reclaman que se tira el dinero en obras y en asistencia, no los reconocen como desarrollo y derechos, sin endeudar al país, pero incrementaron la deuda más de 10 veces, sin obras.

Son los mismos, dueños o empleados que controlan el 99 por ciento de los medios de difamación, pero firman un desplegado quejándose de la inequidad de los medios a favor de la Dra. Claudia.

Son los mismos que culpan al sector público de no ser eficientes, como los empresarios pero que en sus 36 años de gobierno neoliberal llevaron al país a varias crisis económicas, tantas que tuvieron que quitar tres ceros a nuestra moneda.

Son los mismos que con una mano desataron el infierno en el país y con la otra acusan al gobierno por la violencia en el país.

Son los mismos que con una mano armaron al narco, recuerden Rápido y Furioso, y con la otra culpan al gobierno de las masacres en territorios en disputa por el narco.

Son las mismas que con una mano se persignan los domingos y con la otra, con la derecha, bolsean a los chihuahuenses.

Son los mismos que con una mano donan, a las familias más ricas de Chihuahua, 40 mil metros cuadrados de terreno, con engaños, para una escuela privada y con la otra, con la derecha, votan en contra de donar un terreno para una escuela pública.

Son los mismos que con una mano señalan al Gobierno Federal de no abatir a balazos a los delincuentes y con la otra dan plurinominales a Ricardo Anaya y al exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, dos prófugos de la justicia.

Son los mismos que con una mano atacan al Gobierno Federal por desaparecer las estancias infantiles y con la otra ocultan la muerte de 49 niños en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El negocio por encima de la seguridad.

Son los mismos que con una mano rechazan el servicio de IMSS-Bienestar y con la otra, con la derecha, siempre con la derecha, llaman a que el Seguro Popular regrese, ese servicio médico privado que no tenía nada de popular y si todo de Seguro privado. Confían en que nadie recuerde tantos partos de mujeres humildes en las banquetas exteriores de las clínicas. Ellas no eran negocio para las múltiples clínicas privadas, las únicas beneficiadas, que brotaron por todo el territorio nacional.

Son los mismos que comparan la casa blanca que regalaron a Peña Nieto, de siete millones de dólares, con una casa rentada en EU por el hijo del presidente. Casa súper lujosa regalada contra casa rentada, diferencia abismal.

Son los mismos que dieron agua de azúcar a los niños con cáncer, pero ahora gritan que no hay medicamentos contra el cáncer, aunque los haya.

Son los mismos que no permitieron que se elevara el salario mínimo, porque iba a provocar inflación decían, y que ahora prometen convertir a los mexicanos en clase media.

Son los mismos que con una mano piden ahora el voto de los chihuahuenses y los invitan a defender a Chihuahua, mientras que, con la otra mano, con una sonrisa que envidiaría el Guasón, los atracan.

Sí, hay que defender a Chihuahua, a los chihuahuenses… de ellos.

Por eso mismo no extraña que la candidata X se queje de acoso a sus hijos mientras perseguía por todo México y Estados Unidos a los hijos del presidente.

Carl Sagan menciona en uno de sus libros que uno de los errores de los científicos es que desdeñaban a los seudocientíficos y los ignoraban, para no ponerse a su nivel. El resultado, decía, es que hay muchos charlatanes, seudocientíficos, estafando a personas confiadas. Por lo tanto, recomendaba, debemos dar la batalla y desenmascararlos, no ignorarlos.

También en política hay muchos charlatanes que salen a vender espejitos en épocas electorales. Hay que darles la batalla todos los días, aún en tiempos no electorales, porque no, no cambian.

Recordando a Juárez, “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Si los gobernantes no respetan a sus gobernados, a los chihuahuenses, no habrá paz hasta que salgan, porque no, no cambian.