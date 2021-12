Niños, niñas y adolescentes juarenses al servicio del crimen

A mediados del 2021, el Sistema Nacional de Seguridad Pública daba a conocer que Ciudad Juárez ocupaba el segundo lugar a nivel nacional en violencia por el número de homicidios que se registraban día con día, estando solo por debajo de Tijuana.

Nos encontramos a escasos días de terminar este año y la situación no ha mejorado sustancialmente, ya que se siguen presentando hechos violentos y de manera más frecuente en lugares públicos y plazas comerciales, lo cual definitivamente terminará impactando de manera negativa en la economía de nuestra frontera.

En cuanto al tema de feminicidios, Juárez pasó del segundo al primer lugar, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual refleja la difícil situación de inseguridad que se vive.

Si bien es cierto, se han realizado grandes esfuerzos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a cargo del Mtro. César Omar Muñoz, realizando diversas acciones importantes dignas de reconocer como ejecutar órdenes de aprehensión en su mayoría ligadas con delitos contra la salud y homicidio, pero aún falta impulsar acciones de prevención de la violencia pertinentes tanto en el Estado de Chihuahua como en nuestra ciudad.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre tres mil y cinco mil niñas, niños y adolescentes en promedio, en el Estado de Chihuahua se encontraban en 2020 en riesgo de ser reclutados por bandas del crimen organizado. Lamentablemente, va en aumento la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en actos delictivos particularmente en nuestra ciudad y en el resto del Estado.

El problema de inseguridad y violencia no se debe atender solo desde la reacción por medio de las corporaciones policiacas, sino también juegan un papel fundamental las áreas de prevención de dichas corporaciones, para contrarrestar, detectar y realizar proximidad social en las zonas con mayor alto índice de delitos.

Sin embargo, históricamente las áreas de prevención de las corporaciones policiacas tanto a nivel municipal y estatal no han contado con los recursos financieros y humanos acordes para llevar a cabo las acciones que le corresponden. Ante esta situación, se debe realizar un análisis de los perfiles que se encuentran actualmente tanto del personal operativo, como administrativo, ya que al no contar con experiencia o el perfil en estas áreas termina por perjudicar la aplicación de programas y proyectos de prevención del delito por desconocer cómo llevarlos a cabo. Además, el no contar con recurso financiero asignado en el presupuesto, limita considerablemente que se lleven a cabo las acciones que les corresponden.

Es fundamental que tanto el Gobierno municipal como el estatal, prioricen las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia; es necesario prevenir conductas de riesgo entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como la violencia dentro de la familia.

¡Estadísticas y análisis hay de sobra, lo que se necesita son programas y proyectos que si funcionen y que las autoridades en la materia se pongan a trabajar!¡Ya no necesitamos de tantos diagnósticos de la problemática en nuestra ciudad!

Metodologías y experiencia en trabajo de campo existe en nuestra ciudad, lo que se necesita es articularse gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad para resolver este problema que nos afecta a todos, se debe de dejar los “egos” a un lado y realmente dar resultados porque administraciones van y vienen y las cosas siguen igual o peor.