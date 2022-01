Niñas y niños: prioridad sin discusión

La declaración que el jueves pasado hizo la gobernadora María Eugenia Campos de postergar el regreso a clases presenciales en el nivel básico es un tema que debe sumar voluntades, más allá de posicionamientos políticos o de intereses grupales.

En la sesión del Consejo Estatal de Salud, que involucra por vez primera a la mayor parte de los sectores sociales, se determinó que el regreso a clases presenciales es un riesgo innecesario, al menos, en las próximas dos semanas.

La noticia de que hay menores de edad hospitalizados por Covid es el respaldo más obvio para tomar esa decisión, sobre todo cuando se habla de una gravedad en las complicaciones de la salud de niñas y niños que están internados por este padecimiento, que se ha convertido en la pandemia del miedo.

No hay condiciones para regresar a las aulas, primero, porque nuestras niñas y niños carecen de la vacuna, a diferencia de otras naciones donde se priorizó a este segmento de estudiantes del nivel básico; segundo, porque –así lo enfatizó la jefa del Ejecutivo estatal– no en todos los planteles se tiene la infraestructura para garantizar la salud de las niñas y niños.

En otras colaboraciones he mencionado que la educación jamás va a retomar su normalidad después de la pandemia; habrá consecuencias, y muy serias, porque los indicadores ya muestran retrocesos graves en al menos dos mediciones fundamentales: aprovechamiento escolar y abandono.

Independientemente de los resultados en el próximo cohorte, lo que el Consejo Estatal de Salud estimó es que el contagio masivo sería un peligro latente de regresar a las clases presenciales. Pero hay algo que llama la atención y que debe analizarse con cuidado, no sólo en estos tiempos de pandemia sino en cualquier momento: la infraestructura escolar es preocupante.

En varios planteles educativos, docentes, padres de familia, estudiantes y directivos se quejan de la escasez de servicios básicos, particularmente de agua potable, porque en tiempos normales el vital líquido falta con frecuencia, pero en estos momentos en que la higiene es fundamental, el peligro es mayor.

¿Y los cuidados personales? Hablemos, brevemente, del uso –¡que ya debe ser obligatorio!– del cubrebocas. Si los adultos hacemos caso omiso con frecuencia de utilizar ese protector… ¿los niños permanecerán con el cubrebocas durante toda la jornada escolar?

Recordemos que son niños y niñas y a la escuela no sólo van a aprender matemáticas e historia, sino a convivir, a jugar con sus compañeras y compañeros, y, en este espacio del recreo… ¿podremos controlarlos para que respeten la sana distancia?

No se diga en el nivel de secundaria, donde las aulas registran no menos de 30 estudiantes por clase. ¿Habría sana distancia? ¿Podemos garantizar que todos y todas las niñas mantengan el cubrebocas, se laven las manos con frecuencia y no toquen los utensilios de sus compañeros?

Tengamos cuidado. En el estado de Chihuahua, de acuerdo con el último censo de población, el 29 por ciento de los habitantes asiste a la escuela en los niveles básico, de media superior y superior, distribuidos en casi 7 mil planteles públicos y privados.

Todos los días, de lunes a viernes, sin tomar en cuenta los fines de semana en que se registran actividades extraescolares, poco más de un millón de estudiantes asisten a sus planteles educativos.

Sólo en el nivel básico estudian 734 mil 845 niños, niñas y adolescentes. Por segmento, como lo hemos comentado con anterioridad, en preescolar hay 126 mil niñas y niños; en primaria, 422 mil; mientras que a la secundaria asisten 190 mil adolescentes.

En lo que respecta al nivel de educación media superior, existe una matrícula de 148 mil 894 estudiantes, y en educación superior, el registro de universitarios es de 132 mil 511 alumnos, tanto en licenciaturas como en postgrados.

La atención es de cerca de 80 mil docentes, en todos los niveles, por lo que estamos hablando de que el sector educativo en el estado se compone de un millón cien mil personas, niñas, niños, adolescentes y estudiantes universitarios.

¿Por qué se tomó la decisión de postergar las clases presenciales a partir de hoy en educación básica? ¡Precisamente por eso! Porque no podemos ser tan irresponsables de enviar a nuestros niños y niñas sin vacuna, sin las condiciones de infraestructura al cien por ciento pero, sobre todo, porque el contagio es latente y representa un grave peligro para nuestras hijas e hijos.

Mucho más allá de críticas huecas y que sólo pueden generar una polarización innecesaria, hoy es momento de sumar voluntades. El Secretario de Educación en Chihuahua, Javier González Mocken, no es un improvisado en temas educativos y está tomando la mejor decisión junto a la gobernadora María Eugenia Campos, que ha mostrado una prioridad sin discusión: las niñas y los niños de Chihuahua.