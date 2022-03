Ni un@ menos, Juárez

Para exigir respeto y tolerancia, primero se debe respetar y tolerar a los demás; cualesquiera que sea la causa, movimiento, agrupación o colectivo por el cual se está dando una lucha, se debe mantener un respeto mutuo independientemente de la creencia o pensamiento que el otro tenga, porque precisamente es el respeto lo que define los valores y la moralidad que el individuo tiene hacia con su entorno.

La lucha por la paz en Ciudad Juárez es tema del día a día, no solamente de una fecha conmemorativa o de un mes donde se recuerden los casos de violencia en la localidad, sino que la verdadera lucha por la paz debe mantenerse como algo fijo, desde el Gobierno hasta los propios ciudadanos, jamás dejando de lado el hecho de que no solo se debe pelear por las mujeres que tristemente han fallecido, sino que también existen hombres, adultos mayores, niños y adolescentes por los cuales exigir justicia.

Cualquier tipo de violencia jamás será aceptada ni justificada como método de exigencia por parte de una agrupación y/o colectivo, pues se pide un alto a la violencia, pero a su vez se genera más violencia… incongruente, ¿no?; así como golpear a una mujer policía, mujer provida, mujer religiosa o simplemente mujer que no apoya a su movimiento, violentándolas, humillándolas o atacándolas en redes sociales. Es aquí donde entra el conflicto de ideas y la no tolerancia hacia alguien que piensa distinto a mí, en donde si una mujer no porta un pañuelo verde, se vuelve parte del “sistema que nos controla” y por lo tanto aliado de todo aquello que nos hace daño como sociedad.

Piden apoyo para ser más quienes alcen la voz por una causa, pero cuando se les brindan ayuda no la aceptan, terminan generando más violencia; y no, con este argumento no justifico los actos impunes hacia las mujeres ni defiendo las causas de fallecimiento de estas, pero lo que debemos exigir como juarenses es que se lleven a cabo los debidos procesos de justicia hacia todos aquellos seres humanos sin importar su sexo y que pare la violencia, pues es un tema que nos interesa a todos, seas hombre o mujer, seas provida o proaborto, en esto es en lo que todos estamos de acuerdo: en que ya paren las olas de violencia; por ende no es justo que estos colectivos secuestren una bandera para ganar simpatía, cuando durante décadas mujeres religiosas y ateas trabajan por la seguridad de las mujeres, pero nadie habla de ellas pues no se les considera aliadas.

Pongo como ejemplo Chihuahua, que por primera vez en la historia cuenta con una mujer al frente del Gobierno del Estado, Maru Campos quien nos representa a todas las chihuahuenses, declarando fuertemente que “tienen una mujer gobernadora, que ha sufrido por lo mismo, que tiene también pantalones para hacer que la justicia prevalezca…”, este es el ejemplo de que las mujeres sí podemos y que sí existen otras formas de cambiar las cosas. Maru nos deja claro que sí se puede ocupar cualquier cargo y que se debe trabajar por y para todos, quien es alguien que defiende la vida de todo ser humano y apoya a quienes más lo necesitan; pero que tristemente en lugar de ser “sororas” con la gobernadora, optan por manifestarse de manera violenta haciendo pintas en los muros y destruyendo vidrios del propio Palacio de Gobierno solo por ser provida. No, estas no son formas, jamás lo serán, pero ¿dónde queda pues la sororidad y el apoyo a las mujeres? ¿Es acaso el hecho de que nuestra gobernadora es provida y por eso no se le debe algún respeto? ¿O será por manipulación y financiamiento de grupos políticos contrarios? ¿Si no eres proaborto entonces formas parte del sistema patriarcal? Analicen pues si la sororidad que proclaman en realidad la practican o solamente lo hacen cuando lo ven conveniente, pues la sororidad y la defensa de las mujeres aplica en cualquier etapa de su vida, desde la concepción hasta su muerte.

Promovamos soluciones mediante políticas públicas y proyectos sólidos que se lleven a cabo en nuestra entidad, pues en los países como Argentina y España, donde el feminismo y el aborto son agenda de Gobierno, cada año la violencia empeora, las muertes van en aumento y la justicia no llega, ¿no será entonces que algo se está haciendo mal?, pues se inyectan millones de pesos a estas políticas públicas y no están acabando con el problema, no se están atendiendo las causas; parece que quien promueve esta ideología tiene otros objetivos y no contempla el ayudar verdaderamente a las mujeres.

Alcemos la voz con actos significativos que impacten a los juarenses sin necesidad de aplicar medidas agresivas, apoyemos la valentía de hombres y mujeres que día con día se esfuerzan por salir adelante mediante hechos que respaldan su causa; salgamos a las calles a trabajar por quienes más nos necesitan, ayudar al prójimo y no olvidar que el cambio comienza por nosotros mismos, rodeándonos de personas que lleven sus ideas a la acción y no a discursos.

Todos merecemos una vida digna en un entorno donde la justicia sea aplicada, todas merecemos sentirnos seguras y no temer porque en el 8M por no pensar como ellas en la calle me golpeen o me insulten, se convirtieron en lo que juraron destruir; que las oportunidades sean alcanzables para todos, pero sobre todo cambiemos la mentalidad de borrego, de conformismo y de comodidad para salir en conjunto a exigir un cambio sin que afecte a terceros. La lucha se da desde el pensamiento, aceptando que nada es fácil y que las cosas no se darán de la noche a la mañana, pero también tener en cuenta que esto es trabajo de todos; demos la lucha por cada juarense que necesita de nuestro apoyo, sin dejar de lado un sector por su sexo, religión o pensamiento pues todos somos seres humanos y somos dignos de derechos.

Exijamos a los órganos administrativos de justicia mediante propuestas, planificaciones y argumentos sólidos, en donde se visualiza y se reconoce la verdadera causa de violencia en Juárez, no solo salir a las calles a exigir sin saber que la verdadera razón son los agresores, que el aborto no será la solución y que la “sororidad” debe aplicarse protegiendo a otra mujer, independientemente que no compagine con mis ideales; debemos pues, luchar porque se preserve la vida de todas las personas que habitan Ciudad Juárez, sin importar su sexo, clase social o edad; empoderemos a mujeres con inteligencia y talento, pues yo les puedo decir que tanto mujeres como hombres tenemos la misma capacidad de ser líderes, como ejemplo mismo de miles de funcionarias en el poder desarrollando un gran papel, hay que informarnos y conjuntar esfuerzos, levantando la voz y cumplir con el verdadero objetivo: #NiUn@Menos.