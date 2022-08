Ni perdón, ni olvido

Ciudad de México.- Socialmente se nos ha enseñado que hay emociones “positivas” y “negativas”, que hay formas de estar en el mundo aceptadas y otras que reflejan inestabilidad y hasta enfermedad. Es así como la alegría, el amor, el perdón son consideradas emociones a las que debemos aspirar; la tristeza y el miedo, por su lado, son emociones aceptadas hasta cierto punto. Pero están esas otras emociones como la rabia o el resentimiento, que son consideradas como emociones propias de personas que no han trabajado lo suficiente en sí mismas y, por lo tanto, son desadaptadas.

Desde mi punto de vista, el problema con esta mirada de las emociones es que suele dejar de lado la historia y el contexto, es un intento de pasar rápidamente la página, sobre todo cuando lo que nos rodea resulta abrumador.

Para el estado de Chihuahua en este momento, la violencia ha permeado de tal forma que se vuelve incomprensible de tan absurda. Desgraciadamente, hoy es Chihuahua, así como en otros momentos ha sido Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, etc. Las noticias de violencia e injusticia vienen una tras otra como cascada tan caudalosa, que comenzamos a olvidar momentos, lugares, rostros y nombres.

La pregunta que me hago es, ¿qué nos corresponde hacer como sociedad? ¿Qué le estamos pidiendo a las víctimas que hagan ante tanto dolor? ¿Cómo conservar nuestra humanidad ante tanto absurdo?

Quiero recurrir a un concepto que Jean Améry propone desde su propia experiencia de violencia y tortura, un concepto que puede resultar incómodo, pero que me parece necesario recuperar: el derecho a cultivar el resentimiento. En palabras de Améry el resentimiento es “un estado psíquico que es condenado igualmente por moralistas como por psicólogos”, es probable que en esto hemos avanzado a través de los años de reflexión respecto a las emociones, sin embargo, en términos generales parece que esta mirada continúa vigente, ya sea como algo que necesita ser erradicado o como algo que requiere ser sanado. Es así como quien siente resentimiento, de alguna manera deberá cuestionarse el estado de su salud mental.

Es decir, para las víctimas, no es suficiente con el sufrimiento ocasionado por la violencia, sino que, además, se les exige responder con moderación, con el pretexto de no hacerse daño a sí mismas y, sobre todo, para no incomodar a quienes contemplan su dolor.

Ante este panorama, me pregunto si no sería más adecuado, justo, congruente, sanador - si esto es posible- cultivar el resentimiento. Desde la mirada de Améry, abrigar los resentimientos implica reconocer el deseo imposible y desesperadamente doloroso de las víctimas de “desandar lo ya vivido y borrar lo sucedido” y quién no desearía esto ante la pérdida de lo amado. Para el autor, “contemplar el futuro con ánimo sereno, resulta tan costoso como demasiado fácil”, y yo agregaría que mirar al futuro ignorando el pasado, es la estocada final para las víctimas, es la negación de su dolor, es condenarlas a una doble muerte.

La invitación es entonces a cultivar el rencor como una forma de resistencia al olvido, el rencor nos asegura poder recordar nombres, rostros, fechas, lugares, es un intento de hacer justicia desde lo colectivo a través de la memoria, es una afrenta ante la muerte y la desaparición. Es desde esta mirada que la frase “Ni perdón, ni olvido” adquiere, para mí, mayor sentido y potencia, tal vez no podemos ni tenemos por qué sanar las heridas de las víctimas, pero sí nos aseguraremos de no juzgarlas y señalarlas por su sentir y, sobre todo, no las dejaremos solas.