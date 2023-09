-Ni los baños funcionan en el aeropuerto de quinta

-El adiós a PASA desploma las quejas

-Respaldan miles en todo el país a Xóchitl

-Prepara Morena la tambora para Claudia

Pasado mañana, si no cambian la jugada de última hora, directivos del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), vienen a Ciudad Juárez para rendir un reporte de avances al empresariado local sobre los trabajos de remodelación de la terminal aérea.

Si en algo están de acuerdo los líderes del sector privado es que el aeropuerto Abraham González es de quinta en comparación casi con cualquiera del país con la categoría de internacional.

No podría ser de otra forma si todos los días tienen quejas de los baños sin agua, tapados, descompuestos, malolientes; falta de clima y de infraestructura general propia para los casi 200 mil pasajeros por mes que aterrizan o despegan de la terminal por las diferentes líneas aéreas que aquí operan.

Con reunioncitas como estas –la última fue hace unos meses- es que OMA ha tratado de adornar sus pretextos para estar apenas invirtiéndole con ganas al aeropuerto que tiene concesionado por el Gobierno federal para manejarlo como de su propiedad y sacarle todo el provecho posible.

Desde la pandemia hasta la falta de suministro eléctrico, la reorientación de inversiones o el clima, la concesionaria ha alargado casi por tres años un proyecto de remodelación que le urge a los juarenses, porque al menos en esta materia lo único que proyecta la ciudad son vergüenzas.

Si bien a los empresarios, por más que buscan, acuerdan y hacen compromisos, la autoridad federal poco caso les hace, ahora el sector privado ha logrado montar en sus reclamos a la primera autoridad municipal representada por el alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar.

Tal vez eso ha presionado un poquito a OMA, que antes ni vergüenza ni tiempo había tenido para atender a los líderes del Consejo de Desarrollo Económico, la Cámara Nacional de Comercio, la Confederación Patronal de la República Mexicana y otros organismos gremiales.

Si los directivos de la concesionaria que vienen de la Ciudad de México y de Monterrey no convencen con los avances y la atención a la serie de reclamos por el mal servicio, puede que ahora sí vaya en serio una denuncia formal ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para revisar dicha concesión con miras a su cancelación.

Porque si no es calor es el frío intolerable en las instalaciones; si no es la falta de luz es la falta de agua; si no es el horario reducido de operación al 100 por ciento, es el alto costo de todo a cambio de servicios tan deficientes que dan pena como imagen internacional de la frontera.

Respuestas concretas a los baños nuevos que ya presentan fallas y a la falta de generadores de electricidad emergentes es lo mínimo que pueden pedir los representantes empresariales juarenses, para beneficio de la ciudad en general.

Formalmente es en las próximas horas que termina el contrato del municipio de Juárez con la mal afamada Promotora Ambiental de La Laguna (PASA), aunque en los hechos la empresa dejó el trabajo tirado y ya comenzó a ser relevada desde la semana pasada por las nuevas empresas recolectoras de basura.

Parece increíble, pero en la Dirección de Limpia había reportes de hasta dos meses sin pasar el camión de basura. La entrada de los nuevos camiones de forma emergente desplomó las quejas en exceso. Eso es apenas con la operación al 70 por ciento del nuevo modelo de tratamiento de desechos.

La recolección en toneladas de basura que fueron a parar al relleno sanitario también creció de forma considerable debido al plan puesto en marcha.

El papel deplorable de PASA, agudizado las últimas semanas de su concesión, seguramente pronto será olvidado si llegan a cumplirse las expectativas de tener cuatro zonas de la ciudad con rutas bien estructuradas, con camiones nuevos y seminuevos a cargo de dicho servicio.

La fase preoperativa termina esta noche y mañana podrá medirse con mayor claridad la calidad del nuevo servicio, a la cual le apuesta todo la administración municipal morenista.

Este fin de semana fue crucial para los partidos que conforman el bloque opositor. Sirvió de plataforma de lanzamiento para quien, independientemente de lo que digan las rebasadas normas electorales, ya es su candidata presidencial.

Aunque fue producto de un proceso interno abortado, la senadora panista Xóchitl Gálvez supo sustituir muy bien la elección primaria esperada para ayer, por un acto cívico y político que retumbó en las ciudades más importantes del país que apoyan al Frente Amplio por México.

Aquí en Chihuahua, desde Juárez hasta Parral, fue evidente el respaldo político coordinado desde Palacio de Gobierno y la sede estatal del PAN.

Pero además de grandes grupos movilizados por los partidos a punto de coaligarse formalmente, fue notable la participación de organizaciones ciudadanas como las que han respaldado, en su momento, las manifestaciones a favor del Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas asociaciones han dejado en claro que van de la mano de la gobernadora Maru Campos.

Previamente, además, el viernes la legisladora pudo convertir casi en un acto de campaña la sesión de instalación del período ordinario de sesiones del Congreso General, en la que la misma secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, debió esperar alrededor de una hora para hacer la entrega del informe presidencial.

En la sesión legislativa del pasado viernes pudo verse cómo los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD, “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, operaron para mandar a Gálvez como su oradora principal y armar un gran alboroto en San Lázaro.

Los gritos morenistas de “es un honor estar con Obrador” debieron surgir para neutralizar las arengas de “presidenta, presidenta”, que lanzaban a todo pulmón los opositores; eso acabó robándose la sesión unida de diputados y senadores para arrancar el nuevo periodo y recibir el informe del Ejecutivo Federal.

Luego, ayer, la senadora recibió su constancia de ganadora del proceso para coordinar el Frente Amplio por México, siendo notable el endurecimiento del mensaje para tomar ella misma las riendas del esfuerzo opositor.

Por sus mensajes es posible suponer que la senadora sabe que apenas comienza lo bueno: la batalla dando la cara por tres marcas partidistas con alto nivel de rechazo y contra una estructura morenista y gubernamental muy aceitada.

Dentro y fuera de Morena saben que en Chihuahua la favorita para ganar las encuestas para elegir candidato presidencial es la jefa de Gobierno con licencia de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Los cálculos del mismo partido guinda apuntan que 5 de cada 10 militantes están con ella, el resto con los demás aspirantes.

Es casi el mismo panorama a nivel nacional, por lo que sería una gran sorpresa que este miércoles no fuera ella la que logre alzarse con la victoria sobre sus principales contendientes, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

La estructura de “Unidxs por la Transformación”, facción de apoyo a Sheinbaum Pardo, logró tener en el estado 500 comités de la 4T, cada uno conformado por 10 personas; más de 100 líderes magisteriales, 500 académicos y más de dos mil madres de familia, todos sumados al proyecto.

Ninguno de los otros aspirantes morenistas puede presumir esa numeralia en una entidad donde la aprobación del presidente, Andrés Manuel López Obrador, es menor al promedio nacional.

Dicha estructura local es la que ya tiene casi lista la fiesta, con la tambora por delante, para celebrar la previsible designación.

Mientras el partido a nivel nacional define cómo será la presentación del ganador e incluso la ceremonia en la que el mismo López Obrador transfiera simbólicamente el bastón de mando, aquí ya toman sus previsiones para aprovechar cada minuto desde su designación.