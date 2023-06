-Ni cochupos ni puñaladas por la espalda

-Querían todo el pastel del Participativo

-Sacudidos por “La Morena” de Segob

-Faltan defensores pero no hay dinero

Ya traían fama en Chihuahua los apellidos Alcalde Luján no solo porque la madre y el padre de la nueva secretaria de Gobernación, son originarios de esta entidad norteña y mantienen acá todavía una gran presencia y ascendencia, sino por las posiciones descollantes que la madre y las dos hijas han logrado en la Cuarta Transformación y su pertenencia al círculo de mayor confianza, al más estrecho, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Sorprendió y no el nombramiento de Luisa María como relevo de Adán Augusto López en Gobernación. Ella es una mujer joven, de apenas 35 años. El bajo perfil manejado por ella, su madre (Bertha) y su hermana (Bertha María) no permitían visualizarla como jefa de un área tan convulsa, pero hubo ajuste en la opinión tras un vistazo panorámico rápido a su paso por la Secretaría del Trabajo y los resultados alcanzados con los igualmente complicados sectores sindical y empresarial.

Para quienes han seguido de cerca su trayectoria política no esperan de Alcalde un cambio operativo distinto a los dictados por el jefe de jefes de la Cuarta Transformación, por lealtad a AMLO fue colocada ahí, pero sí mayor cordialidad hacia los actores políticos y sociales del país, y confianza entre las corcholatas del presidente que buscan sucederlo.

Es claro para todos que su familia trabaja ya para el proyecto de Claudia Sheinbaum, pero aseguran que no se prestará a un cochupo de ninguna especie para favorecerla y eso ha quedado claro entre sus opositores, quienes de algo están seguros con ella al frente de Gobernación: no recibirán una puñalada por la espalda.

De hecho, las áreas manejadas por la chihuahuense madre de la Secretaria de Gobernación, Bertha Luján, en los equipos de gobierno de AMLO han sido las de contraloría y la anti corrupción.

Para el caso específico de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en su relación con Alcalde Luján, no habrá cambio sustancial porque ha sido muy evidente el desapego mostrado por AMLO hacia la administración de origen panista pero la coincidencia es que desaparecerán los exabruptos exhibidos por el antecesor, Adán Augusto. Silvestre, rústico, innecesariamente grosero con la jefa del Ejecutivo chihuahuense fue el ahora antecesor de Alcalde.

En resumen, a Chihuahua, a las corcholatas, y al país, presumiblemente les vendrá bien ese cambio en una Secretaría con todo el poder del mundo, solo por debajo de la Defensa Nacional y la Marina que se cuecen aparte. No habrá ni cochupos, ni traiciones, ni golpes por la espalda al cierre del régimen iniciador de la 4T.

Falta ver si Luisa María Alcalde ejerce de forma acotada por Andrés Manuel López Obrador, como sucedió con Olga Sánchez Cordero; o si tiene una amplia libertad de operación política, como fue con el ahora presidenciable Adán Augusto López.

Por mientras, a los morenistas de Chihuahua sí les dio una buena sacudida la llegada de “La Morena” –apodo muy familiar porque dicen que en su imagen está basada la denominación del partido de AMLO- a Gobernación.

Luisa María representa, desde luego, los intereses de su madre y su padre, Arturo Alcalde Justiniani, muy allegados al Presidente; así como los de su hermana Bertha, en un tiempo delegada de Programas Federales en el estado.

Este grupo, a pesar de sus orígenes en la entidad, tiene pocos seguidores en Chihuahua y sí rivaliza al menos con la mitad de los cuadros de Morena en el estado, en especial con el todavía superdelegado Juan Carlos Loera y la mayoría de sus operadores.

También está confrontado con la parte de la estructura partidista que encabeza la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, así como con algunas otras facciones de las muchas que hay en el partido guinda.

Por eso, el papel de la nueva secretaria de Gobernación, si será limitado o no, es tan importante para la militancia local, porque desde esa posición puede influir mucho… si la deja su jefe.

Pasadas las dos de la tarde del sábado 17 de junio sufrió lo que se llama un aparatoso accidente el exalcalde de Parral y excandidato a gobernador por el Movimiento Ciudadano (MC), Alfredo “El Caballo” Lozoya Santillán.

Los hechos desafortunados ocurrieron a un par de kilómetros del poblado de Valle Zaragoza, en el municipio del mismo nombre, a una media hora de Parral.

Lozoya sufrió varias fracturas, pero los últimos reportes médicos extraoficiales indican que su vida ya no corre peligro. No ha habido información oficial ni de él, ni de su familia, ni de la dirigencia de su partido.

Hubo un extraño movimiento tras el accidente que vale la pena destacar. Casi al mismo momento que Lozoya era sacado del vehículo accidentado, -una Suburban-, varias unidades de la Policía Municipal de Parral, (carros), llegaron, treparon a una o dos personas que estaban en el lugar y dos de ellos partieron a toda velocidad con rumbo a Chihuahua, no a Parral.

Ni paramédicos ni agentes de la Guardia Nacional que estuvieron en el accidente pudieron hacer algo para saber de quién o quiénes se trataba; simplemente quedó como anécdota.

El coordinador de Participación Ciudadana del Municipio, Sebastián Aguilera Brenes, deberá comparecer ante los regidores, tras la propuesta presentada por el PAN, secundada por otras bancadas, incluso la morenista.

El motivo del llamado al funcionario es el ejercicio del Presupuesto Participativo 2023, que contempla una partida de más de 300 millones de pesos en los proyectos que habrán de ser sometidos a votación en unos cuantos días, para que la ciudadanía decida cuáles deberán ejecutarse.

El titular del área tendrá que ir ante el Cabildo fronterizo en la siguiente sesión ordinaria, que será en el mes de julio. Sin embargo, la elección de proyectos por voto directo de la ciudadanía e incluso de menores de edad, será el día 25 de junio, es decir, el domingo próximo.

O sea que la comparecencia será a toro pasado, es la gran ventaja que le dieron los ediles a Aguilera Brenes, quien en estos días debe terminar todo el procedimiento para que la votación salga a pedir de boca.

Según quienes integran el Consejo de Participación Ciudadana, los regidores decidieron seguirle el juego a las organizaciones de derecha y ultraconservadoras que han criticado el modelo del Presupuesto Participativo en la gestión municipal actual, Yunques, Planes Estratégicos y demás sinónimos.

La costumbre indicaba que eran las asociaciones civiles de siempre las que decían cuáles proyectos eran viables y cuáles no viables, obviamente con un marcado sesgo para favorecer sus causas sociales, muy loables y todo, pero con criterios muy limitados.

En esta ocasión, el programa ciudadanizado fue ampliado para que hubiera participación real de los vecinos y una orientación hacia los sectores marginados de la ciudad; de esta forma, la cuota exigida por las asociaciones de siempre terminó siendo reducida y de ahí han surgido las quejas y las críticas.

Todo apunta a que los ediles decidieron darle entrada a esos reclamos de quienes pugnaban por un reparto sesgado y algo mocho de ese programa.

No le dio la vuelta con eufemismo alguno, como pudo haberlo hecho la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Hernández, al dar contestación al exhorto enviado en marzo por el Congreso del Estado.

Simplemente, no tiene capacidad presupuestal, recurso humano e infraestructura, para aumentar el servicio prestado a través de la defensoría pública, un servicio que ha incrementado su demanda muchísimo en los últimos meses.

Hay un importante déficit, no se da abasto dicha dependencia, para representar a las personas que tienen cualquier conflicto legal y requieren de una adecuada defensa. Nada más en esta ciudad son no más de sesenta los defensores, para atender a más de 30 mil demandantes del servicio. Es auténticamente imposible.

La presidenta del TSJ dio respuesta al exhorto 890-3/2023 II P.O. ALJ-PLeg, recibido por el Poder Judicial el 23 de marzo del presente, mediante oficio No. P-170/2023. No era la autoridad judicial la única requerida por dicho llamado, sino también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde hay expedientes que avanzan muy lentamente, si no es que apenas se mueven.

Simplemente la presidenta dijo: “nos encontramos en la imposibilidad de aumentar la prestación del referido servicio”, por falta de presupuesto y san se acabó.

Debajo nombre y firma de Miriam Hernández. Lo que se requiere, obviamente, no son exhortos mil, sino recursos presupuestales, para garantizar ese derecho humano.

Por cierto, el fin de semana hubo un ágape entre magistrados. La coincidencia es que Miriam será reelecta como presidenta.