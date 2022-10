• Ni aunque les paguen usan las ciclovías

• Comienza mano dura y azulada en la UACH

• Completa la limpia en Desarrollo Social

• Más de 300 abogados y ‘coyotes’ sin empleo

A casi cuatro años de haber sido impuesto por Javier Corral el destartalado sistema de ciclovías en Juárez, continúa el entorpecimiento vehicular y la falta de fluidez del tránsito en todas las calles donde funcionan (es un decir que funcionan) los carriles especiales para ciclistas.

Rara vez puede verse a algún ciclista pedalear por la López Mateos, la Plutarco Elías Calles, Insurgentes, Cinco de Mayo y otras, de acuerdo a los estudios de movilidad de las propias autoridades, que ahora deben lidiar con las consecuencias de malas decisiones del pasado.

Los que van en bici por necesidad de traslado, usan otras rutas, así deban arriesgarse a circular entre carros o usar las banquetas como pista; los que pedalean por gusto también prefieren otros sitios especiales y mejor planeados, fuera de los espacios donde, con la ocurrencia de que la frontera se vería más moderna y ecológica aunque todo se trató de sólo negocio, fueron suprimidos carriles para vehículos de motor y abiertos los adefesios separados con costosos y feos vialetones.

Hay de sobra botones de muestra sobre el gran problema que representan las ciclovías mal planeadas. Basta ver cómo en la Cinco de Mayo no hay conexiones ni seguimiento del carril, o recordar insultantes explicaciones del pasado, como que en algunos lugares la ciclovía era más ancha para que los ciclistas dieran vuelta en U.

Ni qué decir de las avenidas donde hay dos carriles para bicicleta, ocurrencias que ahorcan el tránsito vehicular y complican el necesario estacionamiento frente a las viviendas.

El modelito es una de las grandes pifias del corralato y del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios, resucitado para volver a dirigir el organismo pese a los grandes yerros que promovió o toleró contra el clamor generalizado de los juarenses.

A pesar de haber admitido el fracaso del proyecto en el 2018, cuando ocupó la misma titularidad en la administración pasada, el arquitecto se empecinó en abrir otra ciclovía el 2019.

Después de haber recibido quejas y críticas al proyecto por no haber consultado con la comunidad ciclista de Juárez, llegó a decir en algunos foros de que ya el IMIP no iba a mover nada si no lo socializaba, si no lo platicaba antes, si la gente no participaba en estas decisiones.

Mora Palacios, en su primera fase, recibió un techo presupuestal de seis millones y medio de pesos provenientes del Fondo Fronteras, mientras que, en marzo del presente año, indicó que se realizaría un recorrido físico por la ciclovía para detectar zonas conflictivas y así iniciar modificaciones que la hagan operar correctamente.

Desde entonces afirmó que en “las próximas semanas” habrían de reflejarse los cambios, las mejoras. Hasta la fecha nada, más allá de los graves problemas del tránsito vehicular. Irónicamente, ni un ciclista usa la gran obra de infraestructura del quinquenio anterior, diseñada en parte y avalada por la autoridad municipal.

Después de meses de esperar resultados, a ver si el consejo del IMIP no le pega una desconocida a Mora Palacios y termina arrollado por sus propias ciclovías.

***

A unas cuantas horas de asumir como secretaria general de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Georgina Bujanda, diputada con licencia que forma parte del círculo de poder del Palacio de Gobierno, dio muestras de la tarea que le encomendaron, la de aplicar la mano dura que hace mucho no se ve en la institución.

Marcó fácil una diferencia con sus antecesores inmediatos, pues tomó los controles políticos de la UACH para despresurizar al rector interino, Heliodoro Araiza, quien entró de forma emergente a cubrir al rector electo, Luis Rivera Campos, mientras dure el conocido litigio que mantiene a la universidad en la incertidumbre.

Desde hace muchos años no había manos duras en la Secretaría General. La última fue de Luis Alfonso Rivera Soto, priísta que también fungió como procurador general de Justicia del Estado en los 80 y es padre, precisamente, del electo que no ha podido asumir el cargo por un amparo en proceso.

Ahora, Bujanda dio muestras de que llega con la encomienda de aplicar controles estrictos a la UACH. Destaca más por el hecho de ser la primera panista que ocupa la Secretaría General y la única mujer que ha alcanzado ese cargo. El power le ha alcanzado no únicamente al interior de la universidad, sino hasta el corazón de comunicación social del gobierno del estado, donde colocó a Marsella Ríos.

Entre los pendientes que comenzó a ver junto con el interino se encuentran las designaciones de secretarios que auxilien a todos los directores de facultades recién nombrados, para que no haya colados ni caballitos de Troya, como parte de los primeros ajustes para encauzar de nuevo a la universidad.

***

El nuevo director de Desarrollo Social, Hugo Vallejo, nombrado hace pocas semanas en el lugar que ocupó Arturo Urquidi, parece que ha terminado la limpia en una dependencia que pedía a gritos una sacudida para comenzar a entregar mejores resultados a la administración municipal.

Ha hecho poco ruido la serie de cambios concretados por el funcionario, dado que la mayor parte de los excolaboradores se han ido por la puerta trasera. No podría ser de otra forma, según los que conocen del proyecto para reforzar el área.

Los cambios más importantes dados en los últimos días, son los de Pedro Simón Pérez, de la Dirección de Organización Social, donde llegó al relevo Óscar Piedra; también el de Karen Mora de la Dirección de Desarrollo e Infraestructura, donde fue nombrada Paola Estrada, y el de Eunice Barrera, directora de Enlace, suplida por Julio Soto.

Quienes permanecen en sus cargos son: en la Dirección de Desarrollo Rural, Arturo Luna Bernadac y Mauricio Padilla, en la Dirección de Gestoría y Atención Ciudadana, cuyas oficinas han destacado entre todas las que integran la parte social del gabinete municipal.

***

Más tardaron en llegar los elementos de la Agencia Estatal de Investigación a las oficinas de la Secretaría del Bienestar en Juárez, que el jefe de los Programas Federales, Juan Carlos Loera de la Rosa, en avisar del detallito a la titular del ramo, Ariadna Montiel, con copia a Palacio Nacional.

Loera de la Rosa consideró inapropiado el uso de tantos agentes estatales para una investigación de certificados falsos de vacunación, en una oficina como la del Bienestar en la frontera, que únicamente apoya el proceso que coordinan la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Defensa Nacional (que ahora está en todos los renglones de la vida pública).

Sin embargo, no es la primera ni la única vez que hay quejas, versiones y reclamos de uso irregular de documentos de la vacunación y de otros programas en los que operan las dependencias federales.

Ahora es en el Consulado de Estados Unidos en Juárez donde hay preocupaciones de que haya circulando certificados de vacunación falsos, pero antes había denuncias que iban desde la venta de las hojitas para el registro en las filas y hasta de venta de las mismas vacunas.

Tal vez la Fiscalía del Estado tiene algo más que la sola versión de Loera de la Rosa para proceder de la forma en que el funcionario interpretó como mero golpeteo político.

***

Unos 300 abogados laboralistas y algunos “coyotes” que les ayudaban en la atracción de casos, fueron los afectados por el cambio en el sistema de justicia laboral, cuyo arranque supone la limitación en el uso de litigantes para las primeras fases de las demandas en este renglón.

Esos que quedan sin empleo tendrán algunos años para entretenerse o prepararse mejor con los cerca de 25 mil casos laborales pendientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, que mantendrá los procedimientos en el sistema tradicional durante el período de transición.

Esas estimaciones de la Barra y Colegio de Abogados de la frontera se orientan a respaldar la labor inicial que tendrá el Centro Estatal de Mediación para la solución de las demandas laborales antes de que lleguen a juicio. Aquí no habrá necesidad de litigantes, pues la labor mediadora prescinde de ellos.

Sin embargo, con el antecedente del sistema penal que también le apostó a la mediación y la reparación del daño sin que hubiera mejores resultados, es previsible la saturación de los nuevos juzgados laborales, que es la instancia en la que sí tendrán trabajo los abogados.

Así que, durante la fase de transición -al menos es lo que esperan los laboralistas serios- ojalá exista una mano firme para evitar el “coyotaje” que nunca pudo extinguir el modelo tradicional que hace justo una semana perdió vigencia.