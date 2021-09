NENIS: Las Nuevas Emprendedoras de Negocios por Internet

Si bien la pandemia provocada por el Covid-19, trajo consigo una pérdida de empleos significativa, ya que según datos del Inegi 1.3 millones de mujeres perdieron su empleo. Pero para las mujeres no hay obstáculos ni impedimentos para salir adelante, es por ello que las “NENIS”, nacieron en el 2021 y son mujeres microemprendedoras que para generar un ingreso extra, tienen su negocio por medio de las redes sociales, que van desde vender productos usados como ropa, calzado, hasta venta de comida, además muchas de ellas son las únicas proveedoras de su hogar, o bien se ayudan para pagar la universidad, en los gastos del hogar, entre otras cosas. La mayoría entregan en puntos medios, en el caso de Ciudad Juárez los puntos de entrega principalmente son en los estacionamientos de las plazas comerciales como Plaza Juárez Mall, Plaza Sendero, Plaza Sendero Las Torres, Wal-Mart Las Torres, Soriana Henequén, entre otros puntos.

Es a través de redes sociales donde publican los productos que ofrecen, siendo principalmente productos de belleza, ropa de primera y segunda mano, productos para el cuidado de la piel, cubrebocas creados por ellas mismas, entre otros productos.

Si bien este grupo ha ido en aumento, ya que cada vez se ve este comercio informal y difícilmente una “NENI” puede pagar la renta de un local, porque lo anterior implicaría darse de alta en Hacienda, contratar a una persona que atienda el local, pagar propaganda, publicidad y servicios. Pero lo más importante, tener un capital considerable para darle formalidad a su negocio.

Utilizan frases como: “hermosa”, “linda”, “nena”, “ya voy a cerrar pedido”, “es la última prenda que me queda” y similares.

Las “NENIS” son su equipo de ventas, mensajería, cobranza, almacén y hasta mercadotecnia, ya que la mayoría tiene su perfil en Instagram donde dan a conocer los días y la hora para la entrega de la mercancía y los métodos de pago, para lo que normalmente piden un anticipo por depósito o transferencia para asegurar la venta.

Están agregadas a un sin número de grupos de ventas que por redes sociales se dan a conocer, además tienen un grupo en Facebook llamado “NENIS CD Juárez” , es por ello, por lo que utilizan estas plataformas para dar publicidad a sus productos y servicios, ya que también proveen de servicios como aplicación de gelish, pedicure, aplicación de mascarillas, masajes relajantes y reductivos, decoración de eventos hasta venta de comida, que van desde platillos hasta pasteles. Algunas de ellas pertenecen a grupos de Facebook de algunos sectores o colonias que también utilizan para dar a conocer sus productos y/o servicios.

También comparten sus productos y servicios en Marketplace de Facebook, en donde cualquier persona que tenga una cuenta puede acceder para ver toda la gama de productos que ofrecen.

La palabra “NENIS” surgió como burla a este grupo de personas microemprendedoras que a través de ofertas de ropa de segunda mano, maquillaje, bisutería, etc., ofrecen y venden sus productos los cuales entregan en puntos medios.

Pero no todo es bonito para las “NENIS”, ya que así como existen mujeres que realmente entregan con calidad los productos que ofrecen, también existen mujeres que entregan productos que no se asemejan a lo que publican en las fotos por medio de redes sociales, por lo anterior no solo están perdiendo a una cliente, sino a tres clientes potenciales, ya que al hacer esto es muy probablemente que no la recomendarán con sus conocidas.

Sin lugar a duda las “NENIS” son mujeres que buscan salir adelante, ya que también promulgan la frase: Prefiero ser “NENI” que “NINI”.

Es importante mencionar que a la fecha no existe una ley que regularice las ventas por internet, es por ello por lo que difícilmente se tenga un registro de cuantas “NENIS” existan a nivel local y nacional.

Te invito a que la próxima vez que busques algún producto o servicio, consideres a las “NENIS” como tu mejor opción.