Negar recetas

Ciudad de México.- Uno de los peores fracasos de la Cuarta Transformación ha sido el colapso del sistema de salud pública. La cancelación del Seguro Popular y de las compras consolidadas de medicamentos por el IMSS ha dejado sin servicios de salud y sin medicamentos a millones. A esto hay que añadir los errores cometidos en la lucha contra la pandemia, que han hecho de México el país 101 de 102 evaluados por el Instituto Lowy de Australia por su desempeño contra el Covid.

Hasta ahora, sin embargo, podíamos atribuir estos fracasos a simples errores de novatez, a la insistencia de contratar personal sin conocimiento o a intentos de buena fe por combatir la corrupción que tuvieron consecuencias secundarias imprevisibles. Sin embargo, una grabación difundida por la organización Nariz Roja, que apoya a niños con cáncer, ofrece una visión ya no de incapacidad, sino de perversidad criminal.

Un grupo de padres de niños con cáncer habló este 10 de agosto con un directivo del Hospital Infantil de Veracruz quejándose de la falta de medicamentos para sus hijos. Cuando una madre pidió que le dieran por lo menos la receta, para obtener la medicina por otros medios, el subdirector respondió: "No, porque tenemos prohibido desde México darle la receta a alguien. Es una orden federal. No es decisión de la doctora, ni siquiera fue indicación mía" (la grabación está disponible en Twitter, @NARIZROJAAC).

Según Alejandro Barbosa, de Nariz Roja, el directivo del hospital reconoció que el hospital no tenía tres medicamentos básicos para los tratamientos oncológicos: el etopósido, el metotrexato y la ifosfamida. Nariz Roja ha estado comprando medicamentos a los mismos proveedores extranjeros que está usando el Gobierno federal, porque ya no hay producción en México, pero el hospital tiene instrucciones de no permitir su uso: "No puede entrar ningún medicamento externo que no compre el hospital", dijo el directivo. El que además el Gobierno federal ordene a los médicos no expedir recetas llega a un extremo impensable de crueldad. El régimen, al parecer, prefiere que los niños con cáncer mueran antes que reconocer que se ha equivocado en sus estrategias.

La escasez de medicamentos contra el cáncer es producto de una serie de pésimas decisiones del Gobierno federal, que ordenó el cierre de la principal planta de oncológicos pediátricos genéricos en México y canceló las compras consolidadas de insumos que realizaba de manera eficaz el IMSS. El presidente López Obrador, sin embargo, afirmó primero que no había desabastecimiento, después que este era producto de una campaña negra de las farmacéuticas nacionales y más tarde que el problema se había resuelto con compras en el extranjero. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha declarado una y otra vez que ya se han adquirido los medicamentos, pero el hecho es que muchos no han llegado a los centros de salud.

Para dar el beneficio de la duda, podíamos pensar hasta ahora que la crisis era producto de la falta de experiencia o los errores de unos nuevos funcionarios que quisieron cambiar todo el sistema de compra y distribución de medicamentos sin entender lo que estaban haciendo. Sin embargo, cuando el mismo gobierno da instrucciones para que no entren a los hospitales medicamentos adquiridos fuera u ordena a los médicos no emitir recetas que pudieran permitir a las familias dar tratamiento en otros lugares, no podemos ya hablar de ineptitud, sino de un crimen premeditado.

Ignorancia

La actriz Paty Navidad, que ha dicho que el Covid no existe, que es un esquema de dominación de los gobiernos y que se ha negado a vacunarse, ha sido hospitalizada por Covid en condición grave. En contraste, el conductor Pedro Sola, que dio positivo, afirma: "Gracias a que estoy vacunado sufro solo un leve catarro". La ignorancia puede ser muy costosa.

