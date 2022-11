Nearshoring en comercio exterior y aduanas

Ciudad de México.- Una vez más es un gusto que coincidan conmigo mediante la lectura de interés en nuestra frontera, comercio y maquilas, para el día de hoy me voy a atrever a escribir sobre un tema poco común para algunos, sobre todo por su concepto, pero creciendo en notas a nivel nacional y mundial, se puede decir que recién llegado y muy abordado por el gremio, pues para muchos viene a facilitarnos la vida, pero para otros también tiene un lado de retos como lo es normal. Nearshoring, es un término que siendo muy técnicos es una estrategia que viene a revolucionar los modelos de negocios a otro nivel de estrategia, como todos sabemos desde la llegada de internet cualquier modelo evoluciona como una moda a pasos agigantados, sea logística, tecnología, vestimenta, negocios, medicina, empresas, por mencionar algunos. Este concepto trata de externar o transferir parte de su negocio a terceros internacionales cerca de tu país y con zonas de distancia, horarias, culturas semejantes. Y, bueno esto con el fin de costos competitivos, reducir costos, eficiencia en los procesos, tiempos, entregas, seguridad, etc. Debido a que el mundo del comercio, como siempre lo he mencionado, es muy dinámico y competitivo, el mundo cambia gracias al comercio exterior.

Una de las principales causas que dio inicio o aceleró a este término, fue derivado a la pandemia y congestión en la logística marítima, las contingencias y medidas de salubridad por Covid en empresas, puertos y aduanas fue un proceso de gran temor y reto. ¿Recuerdan aquel barco cargado de contenedores bloqueando el canal de Suez? Fue una nota internacional de los principales medios de noticias o ¿aquella escasez de contenedores debido a la alta demanda y poca circulación? Afectando a miles de empresas y sus procesos productivos, así como paros semanales de líneas manufactureras por estas razones, sumándole también la escasez de chips semiconductores donde la mayor parte de la producción se concentra en el continente asiático y la logística de entrega es complicada debido a distancias, zonas horarias, y distintos factores que elevan costos o riesgos, derivado a todos estos temas se pretende implementar este término que crece y crece, lo cual en lo personal resulta tentativo y ambicioso para México, el modelo siempre será estar preparados, no olvidemos que México forma parte de unos de los tratados internacionales más importantes del mundo, el TMEC, el cual lo conforman Canadá, Estados Unidos y México, además México es uno de los países territoriales más estratégicos en diversos continentes por puertos, fronteras y aduanas.

Les comparto que especialmente este término se puede relacionar a la subcontratación de servicios, a diferencia que estos son servicios o procesos de empresas internacionales, a lo cual para que estas condiciones se den, son factores como un país que comprenda especialidad en manufactura o servicios y bondades en logística en la recepción, aduanas y entrega de mercancías a su destino final, sin olvidar factores como la privacidad de patentes tecnológicas y más factores que pueden envolver la decisión un país traslade sus procesos a otro.

Nuestro país y frontera cuenta con estas condiciones, nos hemos convertido competitivos en gran parte de estos procesos, sin olvidar que no debemos caer en una zona de confort, necesitamos a la brevedad desarrollar más proveeduría y tecnología para migrar a los altos índices de modelos de negocios a los cuales competimos día con día.

Una excelente oportunidad, pero también de retos, lo reitero, la mano de obra no solamente calificada, también de capacidad en factor de contratación, estaremos escribiendo más sobre este tema para analizar su desarrollo y cómo podemos aprovechar esta tendencia y también crecer nuestro nivel empresarial HECHO EN MÉXICO de empresas y empresarios nacionales aprovechando el Nearshoring .