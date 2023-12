Navidad para el mundo y el estado de Chihuahua

Algo ya advertido con anticipación a todos los equipos partidarios de Chihuahua, es que se despilfarra el tiempo si pretenden realizar labores proselitistas, propagandísticas o electorales en estos días. Todas las personas normales somos ajenas a ese giro en el tramo del puente Lupe-Reyes, y como se describe en el lenguaje lego, esas peroratas salen de un oído con la misma facilidad con la que entraron por el otro.

Lo que sí vale es reflexionar en torno de la efeméride próxima, con una mirada larga y actual del acontecimiento, hoy que la cultura secular y laicista llama simplemente “fiestas” a una celebración que divide buena parte del mundo en dos épocas.

La tradición sitúa en la noche del 24 de diciembre el nacimiento de un niño a quien pusieron el nombre de Yeshúa o Ieshua, según la fonética latina, nombre común entre los hebreros, y quien sería conocido en su vida adulta como “Cristós”, nombre griego que significa El Ungido. De acuerdo con la genealogía bíblica, su linaje se remonta a David y llega hasta a Abraham, la realeza judía, el pueblo elegido del que habría de nacer el salvador prometido que liberaría a su pueblo. Y fue un ángel quien anunció tanto a María como a José, sus padres, que este era precisamente ese que esperaban, el hijo de Dios.

A partir de aquí las cosas empiezan a complicarse. Una parte del pueblo judío no lo aceptó, como hoy en los hechos muchos más no lo hacen. Quisieran otro tipo de salvador, un rey con poder y fuerza para librarlos de sufrimientos, en lejanos tiempos el sometimiento de los caldeos de Nabucodonosor, los persas de Ciro, los griegos de Alejandro, los Ptolomeos, y finalmente el dominio romano bajo su aliado Herodes el Grande. Mucho sufrimiento y esfuerzo merecía una redención. Y como al final no vieron las señales de ese poder vencedor de imperios lo ignoraron o repudiaron.

Y es que este niño cuando fue grande y comenzó a predicar decía cosas, digamos raras, a contrapelo de la lógica judía y humana. Esto se manifestó en muchas enseñanzas y en varios temas seculares que suelen pasarse por alto. Por ejemplo, pidió que en lugar de responder ofensas había que perdonarlas. Que la fe de un grano de mostaza movía montañas. Que él iba por la redención de los pecadores. Que es más grande quien se niega a sí mismo. Que no teníamos que eludir los sacrificios. En los tiempos en que el adulterio se saldaba con la muerte por lapidación, dejó sin efecto este castigo. Cambió la regla de que bastaba repudiar a la mujer para separarse de ella. Predicó que todas las leyes y reglas a los que los judíos eran tan afectos, al final se resumían en una sola: amarse uso a otros. No se puso en confrontación con la autoridad civil, no inició la rebelión que los grupos radicales le exigían. Y finalmente cambió la lógica de los dioses, a quienes los humanos tenían que ofrecer sacrificios: ahora fue el Dios quien se sacrificó por los humanos y les abrió las puertas de la vida eterna.

Pero no solo son esos y más los elementos de una nueva religión, a contrapelo de los cultos de uso, sino además, la introducción de una nueva lógica en el horizonte humano, científico y cultural que cambió la historia para siempre. También fue el que caminó sobre las aguas, el que multiplicó panes y peces, resucitó muertos, hizo andar a paralíticos. ¿A quién se le ocurriría un relato de estas características? A no ser porque así ocurrió efectivamente. Pero debo dejar anotadas dos aportaciones, que no pueden ser rebatidas ni despreciadas ni siquiera por quienes no acepten su existencia, su divinidad o su doctrina. Una, que introdujo en el mundo el concepto del infinito, hasta esa época algo inentendible. Ni siquiera Arquímedes con su aproximación al problema de la cuadratura al círculo había dado con él, y ocurriría en la ciencia hasta muchos siglos después con Newton y Leibnitz. Jesús volvió tiempo la eternidad, “no morirán jamás”. La otra gran aportación, matriz distintiva del mundo occidental, es la introducción del concepto de igualdad en dignidad de todos los seres humanos, también desconocida. Todos hijos de Dios, todos por ese solo hecho dignos de respeto, cuidado, todos iguales, mujeres y hombres.

Así es que, lo sepamos o no, lo aceptemos o no, ese sencillo evento de repercusiones universales es lo que propicia, 20 siglos después esta celebración, el cumpleaños del pequeño Yoshua que dio inicio a semejante transformación. Y lo vemos en los pobres, los migrantes, los trabajadores, de Juárez, Chihuahua, la sierra y el semidesierto. Porque un hilo centenario nos ata a esos acontecimientos y nos habla con elocuencia a los actuales moradores de estas tierras: una familia de migrantes que huyo de Belén ante las amenazas de muerte. El modesto pesebre, como las chozas de Anapra y de Ladrilleros, que nos dicen que la grandeza no radica en lo que tengas sino en lo que eres. El artesano, espejo de obreros de maquila, protector de su hijo en quien se ha refugiado todo el futuro de la humanidad. La madre salvada de la muerte impuesta por la ley mosaica por el cuidado de su esposo, cuando hoy tristemente pasa tantas veces lo contrario. Como sea, hay que celebrar. Feliz Navidad.