Navidad ayer… y hoy

Ciudad de México.- Sería un despropósito escribir de otra cosa que no sea un tema de la época. Independientemente de las creencias religiosas y respetando totalmente las costumbres y tradiciones de cada quien, es inevitable hablar de la Navidad.

Gracias a El Diario que me concede este espacio el lunes de cada semana y hoy coincidió en una fecha importante para el mundo, no solo por el significado cristiano, sino por una cultura de paz que se anida en cada ser humano y se expresa de múltiples formas.

Por eso comenté en el primer párrafo que sería un despropósito escribir de otra cosa justamente este día, cuando Usted amablemente se toma la molestia de leer estas líneas; hablar de política, de problemas sociales, de conflictos bélicos o de otro tema, podría ni siquiera ser atractivo.

Y es que este día, en todo el planeta, el calendario marca esta festividad universal, salvo casos muy excepcionales; son tiempos de paz, de reflexión, de un merecido descanso y sobre todo de compartir. Lo decía hace un par de semanas: es importante dar, sin esperar algo a cambio.

Pero lejos de una reflexión filosófica, me llama la atención el cómo han ido cambiando los tiempos; quería ponerle a este artículo “Recuerdos de Chavorrucos”, sin embargo, en ese rango, seguramente no estaremos todos incluidos por ello me tomo la libertad de hacer una simple comparación entre la festividad de Navidad de hace algunas décadas, con la de hoy.

Si Usted anda en una edad entre 45 y 65 años, seguramente va a recordar junto conmigo que la Navidad de nuestra niñez era totalmente distinta a la de hoy; estoy totalmente convencido de que ninguna época es igual a otra y que las generaciones también tienen características especiales.

Desde los Baby Boomers, pasando por la generación X y hasta llegar a los Millennials, hoy nos encontramos en la -a veces injustamente llamada- generación de cristal. Cada una tiene sus propios rasgos y cada cual ha dejado algo en el historial hereditario.

Pero cada una es distinta, de no ser por algo: el entretenimiento fue diseñado para cada época, aunque tiene el mismo fin. Los Baby Boomers (nacidos entre 1945 y 1964) y la Generación X (1965-1981), nos distinguimos porque para divertirnos, era suficiente una pelota y un montón de amigos, fuera Navidad o cualquier temporada.

A partir de ahí, en los Millennials (1981-1997) o Centennials (1997-2010), nos atrapó la modernidad y los juegos electrónicos. Dejamos los juegos de la calle para entregarnos de lleno al sedentarismo, porque preferimos que los niños dejaran de salir de nuestras casas, para encerrarlos demasiadas horas frente a un monitor.

Dígame si me equivoco: cuando éramos niños (Baby Boomers), la Navidad era que apenas amaneciendo, salías a la calle a presumir a tus amigos la bicicleta, unos patines, un balón, una colección de soldaditos, trompos, canicas y muñecas de papel y esa infaltable bolsa con dulces barrilito, una naranja y el montón de deliciosos cacahuates.

Queríamos que amaneciera para presumir los tenis nuevos de marca “Lo que sea es bueno” y ahora nos exigen los mismos tenis, pero de marca “Lo más caro que te encuentres”.

Nuestra Navidad, por supuesto hablo de quienes vivimos una infancia de carencias y nada de lujos, era increíble porque se trataba de largas jornadas en las calles empolvadas, pero llenas de una diversión tirados en el piso, corriendo de un lado a otro de una cancha imaginaria de futbol o construyendo castillos con princesas encantadas… sin dinero, pero con muchas ganas.

Poco a poco fuimos convirtiendo la Navidad en una jornada de regalos costosos, algunos de los cuales adquirimos comprometiendo el presupuesto familiar a “meses sin intereses”, porque nos parece que nuestros hijos “no deben sufrir lo que yo sufrí”. Y en realidad, se trata de cumplir exigencias, muchas veces, caprichos otras más, pero no nos atrevemos a comparar que, antes, para tener un regalo debías ganártelo. Hoy los regalos van primero, sea cual sea el costo.

Hoy es Navidad y seguramente nuestros hijos merecen todo, jamás lo voy a dudar. Solo habría que poner en una balanza, si la modernidad le ha ganado a la tradición y si, en el mejor de los casos, aún estamos en condiciones de hacer regalos como trompos, canicas o muñecas, en vez de comprar videojuegos donde nuestros hijos “matan” monstruos, o se pelean contra narcotraficantes en una batalla virtual que nos debe llamar la atención.

Desde este modesto espacio, le deseo una muy Feliz Navidad y, si tiene un momento, compare cómo festejábamos aquella época, siendo niños, y cómo es ahora. Al tiempo.