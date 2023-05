Narcotráfico: la hydra del siglo XXI

Ciudad de México.- No es fácil hablar de un problema que parece incontenible. Abordarlo de una forma simplista, solo por escribir algo, sería una enorme irresponsabilidad. El tema ya está plasmado en la literatura, en la cinematografía, en miles, quizá millones de notas periodísticas y, por si fuera poco, en la música, que ha generado peligrosas idolatrías al alcance de cualquier persona, desde un niño hasta un anciano.

El narcotráfico, una de las actividades ilícitas que genera millones de dólares diarios en todo el mundo, hoy está penetrando de forma inescrupulosa a un segmento humano que se había mantenido al margen, por las razones que sean, pero se ha convertido en el principal mercado: la niñez.

Niños y adolescentes, de todas las posiciones económicas y sociales, se están convirtiendo en el objetivo fundamental de los distribuidores de drogas, porque de una forma sorda y cobarde, empezaron a crear estrategias para llegar a ellos, sin importar que están matando -literalmente-, al futuro del mundo.

Posiblemente, me quede corto, pero es el narcotráfico la hidra del siglo XXI y no me equivoco: es una actividad capaz de destrozar vidas, envenenar pueblos enteros, prostituir voluntades y comprar conciencias si o si; la máxima de “o lo haces o lo haces”, frena cualquier opción de escape y todavía nos damos el lujo de legalizar la mariguana.

Ni mocho ni escamado, pero a estas alturas de vida, parece que estamos cerrando los ojos, como sociedad, a un inminente peligro que quiere matar a nuestros niños y jóvenes y, lejos de una alianza para frenarlo, nos rasgamos las vestiduras para saber quién plantea la mejor estrategia de prevención de las drogas.

Aclaro: nunca sobran los programas preventivos, al contrario. Lo que sucede es que, entre la simulación y los golpes de pecho, no hay mucha diferencia. Queremos acabar con la drogadicción, pero no frenamos la distribución. Es como barrer y aventar la basura debajo de la alfombra.

No podemos dejarle toda la responsabilidad al gobierno, de cualquier nivel. Necesitamos asumir, con respeto y humildad, la parte que nos corresponde dentro de una sociedad que está amenazada por el narcotráfico, por la distribución criminal de drogas y, por sobre todas las cosas, el discreto mutis que hacemos con mucha frecuencia, mientras no me pase a mí.

¿Qué es la hydra? Su nombre común es hidra, definido por la Real Academia Española, como el género de hidrozoos hidroides de la familia Hydridae propios de las aguas dulces. Miden unos pocos milímetros y son depredadores, capturando pequeñas presas con sus tentáculos cargados de células urticantes.

¿Y qué es la hydra en la mitología? La Hidra de Lerma era una bestia de aliento venenoso, que tenía la rara y terrible característica de ser multicéfala y, además, de regenerar dos cabezas por cada una que le cercenaran. Cuentan las narraciones mitológicas que fue encargada a Hércules la tarea de acabar con este portento.

¿Alguna coincidencia con la palabra “narcotráfico”? ¡Todas las coincidencias! Veneno, de muchas cabezas y, para variar, la más escalofriante coincidencia: cada vez que se mocha una cabeza, aparecen dos o más.

Fíjese, estimado lector, nada más los poderes que tiene la hidra: puede escupir ácido de sus bocas… algunas de las cabezas pueden echar fuego… tiene muchas cabezas y, por cada una que se le corta, crecen dos.

Fuera de la mitología, las hidras viven en agua dulce, son depredadoras y capturan a sus presas (pequeñas presas), con sus tentáculos cargados de células urticantes; el solo hecho de rozar con una ortiga, es suficiente para que la piel sufra una laceración o quemadura.

Vamos: no se necesita mucha imaginación para establecer el símil entre la hidra y el narcotráfico. Hoy, estamos enfrentando una terrible invasión de drogas en todos los niveles, estratos sociales, económicos y de edades. Pero me parece que es momento de una alianza, insisto, una alianza que nos permita, con efectividad, detener el avance de un mal que más temprano que tarde nos va a costar lágrimas.

Escribí párrafos arriba, que no podemos dejarle toda la responsabilidad al gobierno y lo reitero: esta tarea es de todos, padres de familia, maestros, autoridades, policía, ejército, empresa privada… las drogas están brincando las bardas de las escuelas, penetrando en las fábricas, alterando la vida social en los centros de diversión…

Las drogas están matando a nuestros niños, jóvenes y adultos, hombres o mujeres, y parece que cada día nos importa menos, mientras las drogas no toquen la puerta de mi casa, de mi escuela o de mi oficina.

Los programas preventivos son exitosos, siempre y cuando no sean de un solo sentido, sino que viajen en un periférico donde todos los carriles sean ocupados por cada uno de nosotros, de todos, para ir en un solo frente contra las drogas. Porque si no hay una alianza real, entonces no sirve de nada. Al tiempo.