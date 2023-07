Narcos por una noche

“Trae ropa de marca y anda bien armado. Amigos, mujeres y carros del año. Lo ven por los Ángeles y por Chicago. Cuando se le antoja se va pa’ Durango. BMW con vidrios ahumados. Se pasea en su Hummer y en su Chevy Tahoe. Al frente de su gente va un michoacano. Armas y billetes cuidan al muchacho…”. Con el sonsonete del “Movimiento Alterado”, un corrido de los “Buknas de Culiacán” se escucha en el galerón. Coreando las canciones se encuentran “Godínez” municipales, estatales y federales, trabajadores de maquila de todas las jerarquías, ajustadores que dejan a los clientes de los aseguradores a la deriva por unas horas, enfermeros, instructores de gimnasios, cajeras, maestras, albañiles, secretarias. Todos ataviados con lo que la ocasión amerita.

En sus mesas hay bebidas de lo que el presupuesto de cada quien alcance. El chiste es tener algo en la mano al momento de demostrar que se conocen todas las letras de los narcocorridos. Y los grupos o las bandas que las entonan saben que algunas les llegaran a algo así como a lo que la gente llama “el alma”. Porque aunque circular, la aparente simpleza de la letra evoca, casi siempre, el “origen” del personaje, acompañado también de una idea lineal acerca del progreso, mismo que en sus letras se mide siempre en billetes, armas y el pleno dominio de la plaza. Superarse evoca, casi todas las veces, ropa de marca, lujos, mujeres y la infaltable Buchanan’s. En ese itinerario vital, la gran mayoría resultan ser traidores, menos el emisor del canto. Y si lo fue, razones habrá para justificarlo.

La continua injerencia de la “superación” en los narcocorridos es una constante, a grado tal que se vuelve pieza clave en la empatía que generan con el público. Nadie quiere estar jodido y, aunque sea por vía de la imaginación y de los efectos del alcohol, la gente que se congrega en ese lugar, deja de estarlo, aunque sea por unas horas. Aquí la impronta de la “superación” no se lee entre líneas, sino que suele explicitarse: “Pero es como todo, cuando estás subiendo rolan los mitotes, te cae el gobierno, hoy hasta la DEA me pidió unos versos, quieren que les cante, yo no estoy de acuerdo”, reza una canción del grupo “Marca Registrada”.

Subir, subir y subir. Pero ese hincapié en la superación a cualquier costo no es más que el efecto de una sociedad lacerada por la explotación, la miseria y la desigualdad. Los narcocorridos no son culpables de la degradación social. Prohibirlos no tiene sentido. Ellos no son más que un efecto de diversas causas que no se atajaron a tiempo.

Censurar, en lugar de encarar los problemas sociales de fondo constituye una farsa. La apología del delito, más que un tipo penal, debería entenderse como la incapacidad de los gobiernos y de las sociedades para brindar mejores oportunidades a todos.

En El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Tijuana o en el que pareciera ser uno de sus grandes epicentros, Sinaloa, buena parte de la gente que acude a escuchar a las bandas que hacen del narcocorrido su agenda principal, se convierte en mafiosa o mafioso por unas horas. Como en un meme que circula por las redes sociales, tal pareciera que de pronto un hada madrina se les apareciera y con su varita mágica les confiriera el poder, luego de algunos alipuses, de sentirse jerarcas del hampa, sólo por unos momentos. Al día siguiente, volverán a la rutina de sus oficinas, maquilas, gimnasios. Quién diría que unas horas antes, con la Buchanan’s en la mano, cerrando los ojos, vibraron y sintieron que: “Sí soy de la mafia, orgulloso lo digo, y sé que la vida la traigo de un hilo, más me vale madre, de frente les digo, echando chingazos, limpiando el camino…”.