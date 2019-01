• Nadie quiere firmar las transas del secretario





Eso de crear fama y echarse a dormir es toda una señorona máxima que se ajusta como anillo al dedo al secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Gustavo Elizondo Aguilar. No halla ahora su jefe el gobernador, Javier Corral, cómo sacudirse semejante alacrán del pecho.

La Subsecretaría de Obras Públicas en Ciudad Juárez permanece acéfala desde finales de septiembre. Fue jefe de esa área hasta entonces el inge Andrés Carbajal Casas pero rápido, algo furioso y bastante desconcertado puso tierra de por medio al conocer el nombramiento justo de Elizondo como titular de Obras Públicas en la entidad y por lo tanto como su jefe inmediato.

De Elizondo Aguilar circulan mil historias de corrupción, incluida por supuesto aquella cuando fue mantenido en el destierro en Ruidoso porque las autoridades chihuahuenses deseaban con fervor echarle el guante. La intervención ‘bendita’ de don Víctor Valencia lo pudo regresar tras esa pertinente etapa alejado de las tenazas ministeriales. Desde luego sus negocios tocaron fondo.... hasta ahora.

Hoy que la fortuna sonríe de nuevo a Gustavo... ¡y vaya qué fortuna!, ha querido designar jefe en Obras Públicas para Juárez pero los buenos candidatos han rechazado la invitación porque no están dispuestos a sólo firmar las transas del jefe (caso similar a Everardo Medina de la pasada administración) y los nombres de los malos candidatos no han podido pasar el filtro, la luz verde del gobernador, por razones obvias.

En ese contexto saltó el nombre como posible subsecretario, el de Roberto Barraza Jordán, que sólo por una razón podría llegar ahí: los negocios. Fue candidato del PRI a la alcaldía y combatió duro y macizo a los panistas cuando hubo anulación de una elección por la alcaldía y fue integrado un Concejo Municipal con el tricolor, José Reyes Ferriz al frente.

Ese es el tortuoso dilema para Corral Jurado ahora. A Ciudad Juárez le urge un auténtico subsecretario de Obras Públicas que no se robe el dinero ni haga cochupo pero ese nombramiento no puede surgir de Elizondo ni del todopoderoso supersecretario de secretarías, Ismael Rodríguez; o del megasenador dueño de medio Palacio de Gobierno, Gustavo Madero, quienes igualmente andan sobre el negocio.

Mientras decide el mandatario, han transcurrido cuatro meses sin jefe de Obras Públicas en Juárez y por lo tanto con todos los proyectos frenados. Grave problema ese, entre otros.

***

Triturador el ingenio del inge Carbajal, por cierto. Muy pocas veces habla el gobernador Javier Corral con cierta candidez y por lo tanto sin reparar en las consecuencias.

El lunes que estuvo en Juárez algo dijo sobre una reinvitación que habría pensado para su amigo Carbajal Casas en otra área de Gobierno tras renunciar a Obras Públicas pero decidió no hacerlo porque no se adaptó y hasta criticó a Elizondo.

Encendido apenas se enteró, aventó en su Face que a sus casi 80 domina como veinteañero: “Tiene razón Javier Corral Jurado, Elizondo no me quiso en su equipo. Estúpido de mí, creí estar en el (equipo) de Javier Corral”.

Y para que se notara le puso pantallita rojo fiusha.

Tremendo lo que ocurre en Obras Públicas, más allá de la creatividad incendiaria del inge.





***

Se nota la mano del secretario técnico en la operación política de la independiente alcaldía. Ayer en la ciudad de Chihuahua reunió Víctor Valencia de los Santos a su jefe el presidente, Armando Cabada, con el exalcalde chihua-huita, Marco Adán Quezada, que un día anochece en el PRI, otro día con Morena y por la mañana amanece con un independiente.

No es gran cosa el capital político restante para Quezada Martínez tras aquellos saldos del AeroShow y las diferencias posteriores sostenidas con su líder de equipo, el exgobernador Reyes Baeza Terrazas. Sin embargo el nombre pesa y por modesto que sea su ejército, en algo o mucho puede ayudar a un proyecto como el buscado por Cabada hacia la gubernatura. En una elección cerrada 100 votos hacen la diferencia... o uno.

El encuentro entre los tres políticos tuvo toda la intención de ser uno mediático antes siquiera de iniciar el desayuno ayer en la chihuahuita Casona. Había cámaras y libretas esperándolos desde su arribo al lugar.

Cabada sostuvo reuniones con funcionarios federales y estatales a lo largo del día, pero el secretario técnico le tenía ese desayuno con Quezada. Semanas antes hizo lo propio con el maestro de maestros de Delicias, Mario Tarango. Una de las dos veces que el profe ha aceptado comer en La Calesa ha sido con Cabada y el exintegrante de su equipo, Valencia.

Fueron y serán terminadas ollas de café y canastitas de pan interpretando ambas reuniones y lo que viene... la gubernatura 2021.





***

Ni modo de seguir metiendo las manos en favor del presidente en Juárez de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Jorge Domínguez. Hemos aplaudido su labor porque concluyó reposición de colectores antes del plazo anunciado para conseguirlo en el Libramiento Independencia, Juan Pablo II y otros... pero llamamos ayer la atención porque lleva casi mes y medio retrasado en la Hermanos Escobar y está anunciando con todo el horror que estos anuncios producen el cierre de la Ejército casi desde el Amadeus hasta Paseo de la Victoria.

Con todo el desparpajo del mundo opinó ayer Jorge que “¡un mes extra no es nada...!”.

A ver, que abra nomás una semana, no 15 días.... ¡una semana únicamente!, el colector de la avenida De la Raza casi por la Tecnológico y deba cerrar su menudería El Puente... claro que se moriría no por el exquisito colesterol de pancitas, pozole y pata, sino por el coraje de no ingresar ni para los salarios de sus atentos y atentas muchachas meseras.

El punto es ese. Debe comprender el alto funcionario estatal a los alumnos y profes de la UACJ, a los profesionistas y a los comerciantes de la Hermanos Escobar. Para ellos ese mes ‘extra’ es un año. Puede representar el cierre definitivo de un negocio. Imaginemos que los dos meses por la Ejército se conviertan en tres o cuatro...

La imprevisión no debe ser el nuevo pan del día.





***

Algunos partidos políticos –y sus dirigentes– han encontrado la manera de sacar las más grandes tajadas del pastel ‘de recursos públicos’ que año con año se entregan para la operación de los institutos políticos y los poderes de Gobierno… pero el Partido del Trabajo (PT) sin duda se cuece aparte.

¿Hay alguien que recuerde alguna vez la bancada del PT, sin un miembro de la familia Aguilar?... Don Rubén es un viejo lobo de mar que supo sacar provecho de la lucha popular para colocarse al frente de su partido y desde ahí beneficiar a prácticamente todos los miembros de su prolífica estirpe.

Sin restar los méritos políticos que algunos de ellos han demostrado, la realidad es que la llegada a las curules de los Aguilar Gil, ha sido siempre gracias a la dominación que por lustros el padre ha ejercido.

Este año no podía ser la excepción, y Don Rubén –diputado petista por enésima vez– ni tardo ni perezoso consiguió ubicar no a una, sino a tres de sus hijas dentro de la nómina legislativa.

En la lista de las 342 personas contratadas de octubre pasado a la fecha en el Congreso local bajo el régimen de “contrato por honorarios o sueldos asimilados a salarios” se encuentran Iskra Nacori, Lilia y Tania Matilde Aguilar Gil, que en su conjunto se embolsan la nada despreciable cantidad de 73 mil pesos mensuales por sus desempeños como “Personal Especializado”, “Asesor Técnico” y “Auxiliar”, respectivamente.

Por supuesto no son los Aguilar los únicos en hacer uso de las influencias para ocupar los cargos, ya hemos venido presentando datos al respecto.