Nadie está a salvo, hasta que ellos estén a salvo

PUBLICIDAD

“Ciertas imágenes de la infancia se quedan grabadas en el álbum de la mente como fotografías, como escenarios a los que, no importa el tiempo que pase, uno siempre vuelve y recuerda”

Carlos Ruiz Zafón

Paseando por el ciberespacio encontré algunas frases en ocasión del Día del Niño que me atraparon. Una de ellas, además de la que encabeza este texto, se debe a Graham Greene y dice así: “Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro”.

Y hablando sobre los niños, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, nos llama sobre una alerta roja en materia de salud infantil y expresa la urgencia de la situación actual al afirmar “nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo”.

Si bien esta alerta aparece a partir del retraso que se tiene tras la crisis de Covid en cuanto a la vacunación de los niños, -muchos dejaron de recibir sus vacunas y de hecho el abasto en nuestro país no se ha regularizado- el problema también se relaciona y acentúa con el cambio climático pues puede exponerlos a ellos, y a todos, a enfermedades infecciosas que surgirán con patrones estacionales hasta ahora desconocidos que bien pudieran ser prevenidas: son susceptibles de sufrir discapacidades de por vida, afectar su desarrollo cognitivo y hasta morir a causa de enfermedades que pueden prevenirse.

Sí, ciertamente atender la salud física de los niños es muy importante, más ¿y su salud mental lo es menos?

Quizá para muchos la respuesta a esta pregunta que surja de inmediato será en el sentido de dar a ambas la misma importancia; algunos otros condicionarán la salud mental a la física, sin embargo, de acuerdo con las evidencias que tenemos a la mano tanto por estudios como por la observación misma de la realidad podemos lanzar una lamentable afirmación: ni una ni otra son prioridad ni para el gobierno ni para buena parte de la sociedad en general, aunque habrá que reconocer a las organizaciones de la sociedad civil que se esfuerzan por cubrir tales vacíos y sus efectos adversos.

Si consideramos como población infantil a quienes tienen entre 0 y 14 años, según INEGI para 2020 en ese rango de edad tendríamos que 380 mil 302, el 25 por ciento de los juarenses, son niños que en su mayoría viven en las zonas marginadas de la ciudad en condiciones críticas, por decir lo menos.

Nuestros niños, porque al final de cuentas son nuestros porque en esta ciudad vivimos todos, son testigos de la violencia que se despliega de manera (anti)natural ante ellos día tras día: han sido asaltados junto con su madre cuando van de su mano; han visto arrastrar por la calle a mujeres que piden auxilio sin que nadie las socorra. Ver cadáveres en medio de un charco de sangre no solo puede ser una pesadilla para ellos, es una realidad; ser violentados sexualmente es una amenaza que sortean tanto niños como niñas no solo en espacios públicos, sino en sus propias casas. Ver a niños de 10 y 12 años con sus dientitos acabados por consumo de fentanilo no es cosa menor… escucharlos decir que no tienen proyectos de vida futura porque son adictos, y no se visualizan más allá de los veinte años, es desesperanzador…

Esta son las imágenes de la infancia que están quedando grabadas en su mente.

Si como sociedad y gobierno somos incapaces de cuidar sus cuerpos a través de poner a su alcance la salud física, de la misma manera lo estamos haciendo bastante mal en cuanto a su salud mental. No protegerlos tiene desde ya graves consecuencias.

Más existe una responsabilidad de la que no puede desprenderse el gobierno local: la situación social en decadencia que se vive en las áreas marginadas. Nada sucederá si no se tiene la voluntad de atender a los niños pues la sociedad se encuentra dividida: por un lado una parte enfermiza de ella es la que provoca tales daños y, por otro, hay otra parte que trata de mitigarlos. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde las estancias infantiles? ¿El acceso a agua potable? Los programas de deportes, los centros comunitarios, los centros de salud, los espacios públicos seguros, la policía que no extorsiona… Escatimar en el gasto para el cuidado de los niños es un ahorro mal entendido y las familias, especialmente las más pobres, son las que pagan los efectos catastróficos de tal indiferencia.

Nadie estamos a salvo porque la crisis ya ni siquiera es en el corto plazo… la tenemos desde ahora. Para nuestros niños, la puerta que les ha dejado entrar al futuro les ha colocado con poca, o nula, oportunidad de soñar. Así de incierto es el futuro.