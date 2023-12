Nacimientos y posadas

A pesar de que Juárez vive en una dinámica multicultural, y que somos vecinos del país donde Santa Claus es el personaje de la fecha, las fiestas tradicionales mexicanas no han perdido vitalidad. Nuestro calendario festivo cubre todos los meses para demostrarlo, pero en diciembre se distinguen las fechas navideñas con la celebración de las posadas, las pastorelas y la colocación del nacimiento. De norte a sur, de Anapra a Riveras del bravo, familias de todas las condiciones sociales, pequeños y grandes templos acogen la tierna tradición del nacimiento, aunque a veces sólo estén compuestos por tres figuras: María, el niño Dios y San José, todo depende, como siempre, del presupuesto.

No sé mucho de la historia, ni de donde provienen, solo me gusta verlos, analizar los detalles, la originalidad, los materiales, la concepción con que se plasman, envueltos entre tantos colores, luces que los rodean, que prenden y apagan, invitando a sentirse sentimental, también reflexionar y creer en lo que representa: un nacimiento, no cualquiera, nada más y nada menos que el nacimiento del niño Dios.

Los más populares se realizan artesanalmente con barro o con madera, aunque actualmente existen de plástico, marfil, resinas, algunos exóticos elaborados con hojas de maíz, estambres, comestibles, materiales reciclados.

Los pastores son siempre figuras populares, que contrastan su rústica vestimenta con la riqueza del atuendo de los reyes magos. Entre nopales, pozos de agua, animales del campo: borregos, burros, gallinas, contrastan también el oro, incienso, mirra, y los animales venidos de oriente: camellos, elefantes, y caballos. El innombrable: el diablo, se coloca junto al ángel o enseguida del ermitaño, mi mamá decía que era para recordarnos que incluso a las personas más virtuosas, el demonio puede hacerlas caer, para que la Navidad no represente nada para ellos. Era obligatorio ir con ella de la mano, detenernos en cada una de las ventanas de la casa de la colonia Bellavista a observar y a escuchar su relato de lo que todo esto significaba, también me hacía persignarme ante los peregrinos y de pasadita un Padre nuestro.

Colocar el nacimiento artesanal que se compra en el mercado, se forma con palmeras, papel imitación roca, colocar heno y musgo, el pesebre hecho de madera y enmarcado con la estrella de Belén arriba del portal, representando la guía divina, la promesa de Dios de enviar a su hijo al mundo para salvar a la humanidad es una tarea familiar, una tradición viva. Hay nacimientos de familias que han trascendido generaciones, algunas piezas fueron donadas por tatarabuelas, bisabuelas, abuelas, por muchos años se han guardado con cuidado envueltos en papel periódico para utilizarse una y otra vez, convirtiéndose en un tesoro coleccionable lleno de recuerdos y cariños.

Los mexicanos ingeniosos como siempre o las tías y abuelitas que nada ven con maldad, colocan a veces figuras que nada tienen que ver con la escena de Belén, se observan soldaditos de plástico, personajes de caricaturas, superhéroes, una vez me tocó ver un nacimiento enfrente de catedral con la figura del Santo el enmascarado de plata (de esas cosas muy raras que pasan en esta ciudad).

Una vez instalado el nacimiento con todas sus características, entonces hay que rezar, para eso están las posadas. Muchos de nosotros seguramente hemos tenido contacto con esta experiencia definitivamente religiosa e incluso desde niños participamos de la alegría de una de ellas. Es cierto que, en muchos ambientes, las posadas han degenerado en una especie de fiesta decembrina que poco reflejan el espíritu y el significado de la tradición.

La dinámica de este ejercicio espiritual festivo es sencilla. Cada día anterior al 25 de diciembre, se necesita recordar a los protagonistas de la espera. Recordar también la angustia previa al alumbramiento que seguramente fue al no encontrar un sitio para que María pudiera dar a luz y José el varón justo, sin poder ofrecer lo necesario a su esposa y al niño más famoso e importante de todos los tiempos.

Todo esto se conjuga en un ambiente de reflexión y de oración, que se inicia con el rezo del rosario, una procesión con los peregrinos a cuestas, velas, cantos con los versos compuestos para este fin, simbolizando la búsqueda de alojamiento para María y José y para el niño, recordándonos que Dios quiso venir a nosotros, con la simplicidad de los medios a su alcance, superando toda clase de obstáculos.

Con la llegada de los padres del niño Jesús, el ambiente se vuelve festivo, romper la piñata colorida de siete picos, bolsitas llenas con dulces, naranjas y tejocotes, “calientitos”: y luces de bengala. Con un beso al niño en señal de adoración, podemos tomar como premio una colación, ese dulce con sabor a nuez y jarabe de anís que nos gusta a muchos. Todo es alegría. Necesitamos regresar a la ternura de las fiestas de la vecindad, de la colonia, de la familia, estamos a tiempo de rescatar el sentido auténtico de preparar la llegada de Jesús. Cantemos villancicos. Qué al echar la vista atrás, desaparezcan los momentos que nos hubiera gustado no vivir y recordemos los momentos únicos que nos gustaría repetir, la alegría que nunca debe olvidarse, aunque nos cueste mucho limpiar las lágrimas para verlo con claridad.

Si entra al hogar el aroma de viejas navidades, recibámosla con holgura, pues viene de lejos cargada de musgos, de pinos, de leña, permitamos que nos lleve a nuestros más íntimos recuerdos, imitar a mamá y papá, hermanos, con actos de bondad, dando muestras de generosidad con mucha gente que ahora nos necesita: personas en situación de calle, albergues, asilos de ancianos, orfanatos, congregaciones que trabajan con energía y fe para hacer este mundo un mejor lugar, demos la mano, podemos unirnos, todos necesitan ayuda. La suma de muchos, hace un montón muy grande. Nuestra aportación servirá de mucho, todo cuenta. Felices fiestas de Navidad.