Museo Navegante

Mi travesía por Europa me llevó hace unos días hasta esa metrópoli llamada Madrid. Allí tenía un nuevo objetivo en mente y es que las cosas después de Berlín me hicieron ver lo mucho que había por intercambiar con la gente del otro lado del Atlántico. De esa manera me puse en contacto con un centro cultural independiente de aquella ciudad ibérica.

“La Parcería”, haciendo clara referencia a esa expresión sudamericana de “parce”, o en nuestras expresiones “compa”, es un centro cultural independiente y autogestivo a unos pasos del metro Embajadores. Ese local de dos pisos funciona como punto de encuentro para un montón de gente que busca proponer alternativas de organización y reflexión ante el capitalismo.

Es por medio de la danza, la música, fotografía, pintura, investigación social, manualidades y edición de libros, que este espacio se mantiene vivo. Algo muy importante es su función de enlace para la comunidad latina, que encuentra en la convivencia con otras personas migrantes latinoamericanas, la conexión con el terruño querido, con otros corazones que extrañan su comida, música y su propia gente.

Es un lugar con tanta actividad que no podía dejar pasar la oportunidad de contactar. Esa era mi oportunidad para también dar a conocer un poco de lo que se hace en nuestra frontera en medio de la América. Y fue así que se organizó la charla intitulada “Un museo de sueños: experiencia cultural comunitaria desde río Bravo hasta Madrid”. Sin más se realizó ese diálogo sobre el Museo Regional del Valle de Juárez. Proyecto del que he hablado en esta columna y que tiene muchas coincidencias con La Parcería.

Así, dos experiencias tuvieron contacto y se compartió aquella historia de una escuela que construyó su propio museo con la ayuda de generaciones de estudiantes y un joven profesor rural. Se habló de esa región improbable que es el Valle de Juárez. También de migración, el narco, la violencia y tanta sangre derramada en nuestra región y que recorre toda América Latina. Sin embargo, también hablamos de las esperanzas, sueños y de la utopía que nos es común como continente. Fue con esta charla, con gente del Perú, Colombia y Ecuador, que caí en cuenta de lo que significa ese continente con tantas luchas que nos unen.

Curioso es que haya tenido que cruzar el Atlántico para encontrarme con gente con un origen tan cercano al mío. Así es la vida, por eso agradezco la oportunidad de poder llevar un poco de aquel museo a la orilla del Bravo. Un museo que resguarda tantas historias que merecen ser compartidas sin importar la latitud, pues son la demostración de que se puede cambiar nuestro pedacito de mundo.

Anteriormente, hace dos semanas en Berlín, tuve la primera oportunidad de charlar sobre Juaritos junto al equipo del proyecto de intercambio político-cultural Juarlin. El evento se organizó en la Fundación Rosa Luxemburgo. En ese espacio se organizaron mesas de trabajo donde se pudieron conocer los proyectos de Ciudad Juárez en voz de quienes los llevan a cabo. El público en este caso fue diferente al de Madrid, pues si bien había gente de México y Latinoamérica, también de Alemania y otras partes del mundo. Aquí el reto fue la traducción simultánea y el presentar en poco tiempo nuestra visión del lugar que se habita.

A pesar de la distancia cultural entre ambas regiones, el resultado de las mesas de trabajo se podría considerar lleno de aprendizajes para ambos lados. Nunca es fácil hablar del dolor por el que ha atravesado Juárez, pero, lo vuelvo a decir, siempre queda una esperanza encendida que nos hace saber en lo más profundo de nuestro ser que hay posibilidad de cambio. Igualmente la humanidad me ha parecido más cercana a pesar de las distancias o lenguas, entendiendo un poco mejor la frase “que nada humano te sea ajeno”.

En fin, el haber compartido sobre esa arena y río Bravo en Europa me hace reafirmar que ese pequeño museo de sueños no tiene fronteras, ya veremos hacia donde sigue navegando.