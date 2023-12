Mujeres, Poder y Resistencia en Ciudad Juárez

Como feminista, me veo reflejada en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, especialmente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que se celebró el pasado 25 de noviembre. Este día me recuerda a mis compañeras que han sido víctimas de un sistema que ha vulnerado sus derechos, tanto universales como políticos, durante décadas.

Históricamente, he formado parte de un movimiento que busca establecer una perspectiva de género interseccional. Ahora, con las elecciones próximas en mi localidad Ciudad Juárez, veo la importancia de reconocer el valor de las mujeres en diversos ámbitos. Esto me lleva a reflexionar sobre cómo las decisiones en un Estado-Nación no solo deben ser tomadas por las masculinidades. Es crucial posicionar a las mujeres no solo como sujetos pasivos, sino como sujetas de derecho y agentes activos, en el camino hacia la construcción de un país donde reine la justicia social.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un alarmante 70.1% de las mujeres en México han sufrido violencia en algún momento de sus vidas, incluyendo formas físicas, sexuales, psicológicas, emocionales, políticas y hasta económicas.

Es relevante destacar la violencia política, ya que fue hasta 1953 cuando las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto, marcando una diferencia en su participación en las decisiones federales y en las candidaturas para cargos públicos, sin embargo, una verdadera representación femenina en la política llegó más tarde. Por ejemplo, en 1954, Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal de México, representando a Baja Californiana fue hasta una década después, en 1964, que María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia se convirtió en las primeras senadoras electas y más adelante, en 1979, Griselda Álvarez se posicionó como la primera mujer gobernadora en México, representando al estado de Colima.

Pero, ¿qué es y de dónde surge la violencia política? En mi experiencia, he notado cómo se ha normalizado el demeritar nuestra incidencia en espacios políticos, una práctica arraigada en el sistema patriarcal al que pertenezco. He observado la creación de estigmas sociales machistas y la incapacidad arbitraria impuesta a las mujeres para ocupar cargos públicos, lo que contribuye a una ideología sexista. Esta ideología permite y normaliza juzgar o menospreciar a alguien por su género, sexualidad, ideología o estándares impuestos desde una perspectiva heteronormativa. Aunque no toda la violencia política es de género, es crucial identificar cuando sí lo es, lo veo, por ejemplo, cuando hay un impacto significativo en el desarrollo de las actividades entre un hombre y una mujer que desempeñan las mismas responsabilidades, o cuando existe un favoritismo desproporcionado.

En México, tenemos una reforma constitucional que se enfoca en la igualdad y paridad de género, comenzar a reconocer completamente nuestros derechos políticos y electorales es un aspecto esencial de un proceso constructivo que busca dejar un legado que valore nuestra participación en los ámbitos públicos y políticos.

La tarea de forjar una sociedad sin violencia es una responsabilidad compartida por todas/os. En lo que respecta a las desigualdades sociales relacionadas con el género, es crucial expresar nuestro desacuerdo, asegurarnos de ser consideradas/os y, lo más importante, evitar que se cuestione nuestra competencia y habilidades. Seguir trabajando en la creación de espacios por y para nosotras/os nos proporciona la oportunidad de abordar de manera efectiva las problemáticas y la opresión que enfrentamos como grupo social, incluyendo a aquellos que suelen ser más vulnerables. Este enfoque nos permite buscar soluciones efectivas a los problemas sistémicos que han existido durante décadas y que han sido obstáculos en nuestro camino hacia el logro de una sociedad equitativa y justa.