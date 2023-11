Mujeres al poder, desde Ciudad Juárez

Nuestra ciudad, es conocida actualmente por ser una ciudad industrial, por hacer frontera con El Paso, Texas, porque es una de las más grandes del país (en número de habitantes), por los burritos, el Noa Noa o Juan Gabriel. Pero poco se reconoce a Ciudad Juárez, sus aportaciones y papel determinante en muchos acontecimientos de la vida nacional.

En este sentido comentaba, durante la presentación del libro “Mucho Pancho Villa, en breves relatos”, de mi buen amigo Miguel Ángel González García, que los juarenses tenemos una enorme deuda con nuestra ciudad, al no pregonar esta noble faceta que Ciudad Juárez tiene: ser una ciudad llena de historia y punta de lanza de grandes transformaciones en nuestro país.

Como traje a la medida, quedó el lema escrito en el escudo de la ciudad “Refugio de la libertad, custodia de la República”.

Desde haber sido refugio del presidente Benito Juárezdurante el segundo imperio mexicano; haber sido sitio estratégico para contribuir a la victoria de las causas de la revolución mexicana; y años más tarde, los juarenses fueron de los primeros ciudadanos que materializaron para sí mismos, la alternancia partidista y el respeto a las luchas democráticas que poco a poco, fueron mermando la existencia de un partido oficial y dieron lugar a una mayor competencia partidista, ingrediente necesario, aunque no único, para la existencia de la democracia.

Lamentablemente, en el imaginario colectivo de los mexicanos y parte del mundo, hay otras visiones sobre nuestra ciudad: la del tráfico de drogas, la trata de personas, los asesinatos de mujeres. Nada que los lectores no conozcan ya.

Estos temas que duelen a cualquier juarense y deben avergonzar a quienes han sido y son nuestros gobernantes, han atraído los ojos del mundo a nuestra ciudad en muchas ocasiones. Hoy no es la excepción.

La lucha de las mujeres por sus derechos civiles y políticos, por la igualdad de oportunidades, el acceso a condiciones de vida dignas, la erradicación de la violencia por motivos de género, en pocas palabras, la causa de las mujeres, ha motivado a quien es ya la precandidata del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, a iniciar su precampaña en nuestra ciudad.

En esta fecha tan emblemática, 20 de noviembre, Xóchitl Gálvez Ruiz ha elegido a Ciudad Juárez para iniciar su carrera rumbo a las elecciones federales del 2024.

Y si bien es cierto, iniciar precampaña en esta frontera no es la varita mágica que transformará la realidad de las y los juarenses (para muestra está un botón llamado Andrés Manuel López Obrador, que seis años atrás también inició campaña aquí, y en cinco años su gobierno no le ha hecho justicia a esta ciudad), no podemos negar que manda un mensaje con mucho simbolismo al resto del país, especialmente por la agenda de trabajo y eje de su discurso político: las mujeres.

En un país cuyas mujeres equivalen al 52% de su población, un país cuyos principales partidos políticos tienen por primera vez en su historia a dos mujeres precandidatas a la Presidencia de la República; un país que tendrá por primera vez a una mujer al frente del poder ejecutivo… poner al centro de su arranque de precampaña a Ciudad Juárez y a sus mujeres no debe ser pasado por alto ya que envía un mensaje importante al movimiento feminista y a las mujeres en general.

Xóchitl tiene el camino cuesta arriba, es cierto. Abandera siglas de partidos cuya imagen hoy se encuentra devaluada ante los mexicanos, pero al mismo tiempo, se coloca en una posición estratégica al ser la mujer con reales posibilidades de retomar el equilibrio del país; de cambiar los discursos de confrontación por un mensaje de conciliación y unidad.

Digámoslo con todas sus letras: Morena, el partido oficial,no ha demostrado ser diferente a lo que criticaron de los partidos que lo antecedieron. No hemos visto en las filas de Morena ni honestidad, ni austeridad, ni eficiencia, ni prosperidad real para los mexicanos.

Gobernar y administrar el país SÍ tiene “chiste”, desmoronar el país y sus instituciones es fácil; construir instituciones, hacerlas sólidas y entregárselas a los ciudadanos es lo complicado; renunciar a la tentación de controlar cada aspecto de la vida pública es una prueba de fuego que el presidente López Obrador no logró pasar; pensó que debía acaparar todas las decisiones y todo el poder, olvidó que debía haber tanta sociedad como fuera posible y solamente el gobierno que fuera necesario.

Ahí es donde surge una mujer que no es ni súper héroe, ni divinidad, ni nada sobrenatural; solo es la mujer que tiene hoy la posibilidad de competir contra el partido oficial (cuya precandidata solo es garantía de continuidad de la política divisionista del presidente) y llegar a la Presidencia. ¿Cuál podría ser la gran ventaja de Xóchitl Gálvez Ruiz? Que las mujeres veamos en ella a un pregonero de nuestra causa, la apoyemos y la hagamos un conducto de estabilización y mejoramiento para el país, ayudándole a ganar la Presidencia de la República en junio de 2024.