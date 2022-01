Mujeres al poder

El primer acercamiento que tenemos con nuestra Carta Magna es generalmente en la niñez. Aquel momento en que memorizamos que “es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal”. Este, nuestro máximo ordenamiento, señala con toda claridad la forma en la que las y los mexicanos viviremos en este territorio.

Si toda nuestra legislación y, desde luego, el gobierno que depende de ella están obligados al cumplimiento de su dicho, no deberían de existir entonces tantas leyes que prohíben actos que vayan en contra de lo que ya dice nuestro Art. 40. Desgraciadamente no es así.

Me referiré únicamente a los dos primeros adjetivos, aunque bien podríamos entrar al laicismo y nos daría mucha tela, pero en este caso quisiera que abordáramos la democracia que, como lo dice también nuestra Constitución es: un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; y desde luego la representatividad.

Según datos del Inegi en el Estado de Chihuahua somos tres millones 741 mil 869 personas, de las cuales el 50.5 por ciento somos mujeres. Si habláramos de una representatividad simple, el acceso a los escenarios de poder público o inclusive privado, cuyos esfuerzos se vean reflejados en la estructura social de la que todas y todos formamos parte, debería estar conformado en un 50 por ciento de hombres y un 50 por ciento de mujeres.

Las acciones afirmativas para lograrlo han significado un avance. No solo en lo que al acceso de las mujeres se refiere, sino también respecto a los pueblos y comunidades indígenas que, históricamente, sus voces y sus costumbres han sido silenciadas con el único fin de generar supremacía de algunas personas sobre otras. Unos cuantos privilegiados que desde un escritorio toman decisiones sobre territorios que visitan de ocasión en ocasión o que dicen formar parte, desde una posición que de ningún modo equivale a lo que se vive en la región.

En el caso de las mujeres pasa algo similar. Las ocasiones en las que un panel conformado por hombres discute sobre un problema de salud femenina, de violencia contra la mujer, de discriminación con motivos de género, etc. Son demasiadas. No debería de existir un solo momento en el que la discusión o la toma de decisiones sobre alguna problemática que atañe a la mujer, deje de lado la perspectiva de nosotras. Lo mismo ocurre en un país, en un estado o en un municipio en el que la mitad de las personas son mujeres y no formamos parte de las decisiones de la vida de toda esta sociedad.

Este transitar ha sido muy difícil. Con frases como “no hay mujeres capaces para el puesto”, “no hay mujeres que tengan la suficiente experiencia”, “el puesto está hecho para un hombre”, “esas cuotas de género como nos complican” o inclusive con preguntas en las entrevistas como: ¿planeas embarazarte pronto?; es que se sigue discriminando y se trata de evitar a toda costa que las mujeres lleguen a espacios de poder público o privado.

Esa sería razón suficiente para celebrar que una mujer llegue a un puesto en el que su perspectiva del problema, su análisis y posterior propuesta de solución tenga un impacto en la sociedad. Sin embargo, no podemos dejar pasar el que esa perspectiva, para que realmente tenga un eco en el presente y futuro de las mujeres, debe ir acompañada de una visión alejada del sistema patriarcal que excluye a las y los que menos pueden acercarse a estas cúpulas, con la intención de conservar para pocas personas una adecuada calidad de vida.

Por eso celebro el nombramiento de quién es hoy nuestra secretaria de Bienestar. Ariadna Montiel Reyes es una mujer de trabajo, que se esfuerza por eliminar esas brechas de desigualdad que en pleno 2022 siguen existiendo y que se exteriorizan en los discursos diarios de una forma casi normal. El que mujeres como ella lleguen a un espacio, como lo es una secretaría del Gobierno de México, que impulsa la política social de todo un país, es de festejarse. Aún mayor motivo de júbilo el que sea una mujer que conoce nuestra Entidad, que ha vivido en la sierra y que es cercana y sensible a la problemática fronteriza de nuestra querida Ciudad Juárez.

¡Que lleguen más mujeres al poder! ¡Que estas mujeres propicien el México sin desigualdades que todas y todos deberíamos de buscar!