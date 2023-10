Muertos contra brujas

Un de las tradiciones más importantes en México es la festividad del Día de Muertos. Y no me equivoco. Se trata de una fecha que ha trascendido las fronteras de nuestra nación, porque en la mayor parte del mundo, se conoce cómo los mexicanos honramos a los difuntos y, de pasada, nos reímos de la muerte.

Porque eso hacemos: nos reímos de la muerte. ¿O estoy en un error? Si algo nos caracteriza a los mexicanos, entre muchísimas cosas buenas, es que tenemos un ingenioso e inigualable humor comparado con todo el mundo. Y tampoco me equivoco. Somos, en serio, un país que a todo le pone sobrenombres, o, cuando menos, un albur.

Por eso me llama la atención que año tras año, por estas fechas, se lanzan incluso campañas de uno y otro lado tratando de rechazar tradiciones extranjeras que se incrustaron en nuestra nación por una u otra razón. Hablo en particular del famoso Halloween.

Famoso lo es, ¿o alguien lo duda? Y por más intentos que hagamos para intentar un freno a que los niños -y hasta los adultos- usen disfraces el último día de octubre, festejando el Halloween, no lo vamos a lograr. Por muchas razones.

Es tanto como evitar que los niños mexicanos esperen el 25 de diciembre a Santa Claus, un personaje inspirado en el Obispo Nicolás de Bari, nacido en Patara, en la región de Licia de Asia Menor, convertido en leyenda después, tras la muerte de sus padres, porque repartió la riqueza de la familia entre la gente pobre.

Hacia el sur de México, el festejo más importante en la temporada decembrina es la llegada de los Reyes Magos, no de Santa Claus como en el norte de México, porque fue una tradición comercial importada de los Estados Unidos.

Y aún así, le cuento: el tema de Los Reyes Magos es un festejo que viene de Europa desde finales de la Edad Media, pero se cree que el origen es en Francia, en donde pasa a España y luego a América Latina con la conquista.

Así que Melchor, Gaspar y Baltazar, si bien son parte de la cultura cristiana, los importamos a México y, sin embargo, y la festividad como tal la seguimos al pie de la letra. No estoy criticando nada, solo que a veces me da curiosidad saber por qué tratamos de luchar contra algunas tradiciones importadas, pero aceptamos otras.

¿Por qué queremos luchar contra Halloween? ¿Qué acaso no es más fuerte y sólida nuestra tradición el Día de Muertos? ¡Claro! Tampoco estoy proponiendo que la festividad de las brujas debe ser aceptada por los mexicanos, de ninguna manera, es más: no voy con esa festividad importada.

Pero tampoco me voy a poner a pelear con los niños, jóvenes y adultos que se visten de monstruos y brujas para pedir dulces en las casas. El famoso “dulce o travesura” nada tiene que ver con México, pero ya está aquí en nuestro territorio y si bien se trata de una costumbre tan lejana como ajena, me parece que fortalecer la nuestra, la del Día de Muertos, es lo que nos debe ocupar.

Porque con ese día, también está la construcción del famosísimo altar de muertos, las calaveritas, los desfiles y, por supuesto, esa enorme y visitada por millones de personas, feria del hueso. Dicen los que saben, que tampoco debe llamarse “feria del hueso”. Pues que se llame como sea, pero ir al panteón, ese día, es toda una aventura.

Me encanta hacerlo y si usted no lo acostumbra, le invito a que lo haga: vaya al panteón, donde se venden calaveras de azúcar, cañas, dulces, ropa, enchiladas, tacos, camote, penca de agave, tamales, aguas frescas, champurrado, piñones, nueces, ollas, vasijas, ropa para mascotas… ¿quiere más?

¡Es una feria! Ahí están los artesanos más populares del país y, por supuesto, no puede faltar el vendedor de cobijas, ese que le dice “ándele, pásele, mire usted, esta cobija y esta almohada se las dejo en 200 pesos, ¿no le gusta?, no se preocupe, le agrego este sarape, estos dos cobertores más y si todavía no se anima, le pongo también este tapete, todo por el mismo precio…”.

El Día de Muertos es una tradición tan fuerte, que difícilmente el Halloween le va a hacer cosquillas y ninguna otra costumbre importada, así que no nos preocupemos: las calaveras, escritas o de azúcar, los altares de muertos que llevan pan, foto del homenajeado y todo aquello que le gustaba, es una tradición milenaria para honrar a los que ya no están con nosotros.

El próximo jueves, en todo el país, contando Chihuahua y Ciudad Juárez vamos a observar esta tradición que jamás, lo digo en serio, jamás tendrá competencia. Dejemos de pelearnos por costumbres extranjeras, esas son pasajeras, la nuestra, como la del Día de Muertos, es nuestra, muy nuestra, y aquí se queda. Al tiempo.