-Muerte de “Teto” al tiempo de aironazos

-Sienten morenos que traen la ventaja

-‘No podemos viajar en el tren por el frío’

-El pecado del extesorero, hoy oficial mayor

Las pequeñas lonas que anuncian a Héctor “Teto” Murguía como “coordinador de afiliación” fueron ayer maltratadas por la furia del viento tanto como fue azotada la ciudad y gran parte del estado.

Los estragos por el fenómeno climático que incluyó temperaturas congelantes ocurrieron al mismo tiempo que un infarto de los llamados fulminantes arrancaba la vida a “Teto” mientras se desplazaba de Ruidoso con rumbo a Ciudad Juárez.

Murguía Lardizábal falleció de forma intempestiva a los 70 años de edad. No era enfermizo, pero los últimos años fue advertido por un preinfarto. Tuvo una cirugía.

Se cuidaba como “novio a punto de casarse”. Nadaba casi a diario en su alberca de “Tetolandia” y ahí mismo golpeaba un costal con guantaleta. Brincaba un poco hasta con cuerda. Comía, decía él, “poco y cabronamente sano”. Buscaba mantenerse en forma.

La pequeña lona maltratada por el airazo anuncia a Murguía como “coordinador de afiliación” del Partido del Trabajo, el PT, pero era virtualmente el candidato de este partido a la Presidencia Municipal.

Buscaría ese cargo por cuarta ocasión. Con sus claros y oscuros, fue presidente municipal del 2004 al 2007 y del 2010 al 2013. Buscó la tercera en el 2016, pero fue derrotado por el entonces independiente, Armando Cabada.

Todas esas ocasiones fue alcalde y candidato a la alcaldía bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). También fue senador de la República, diputado federal y precandidato a la gubernatura en el 2010 por el mismo tricolor.

Haría apenas su debut bajo las siglas del Partido del Trabajo rumbo a una contienda que, con su sola presencia, provocaba expectativas de interesante y por lo menos no aburrida. Alegre, dicharachero, disparatero mayúsculo.

En ese punto quedará la historia de su existencia, llena de reconocimientos y aplausos de miles de juarenses favorecidos por sus actos de gobierno, objeto de señalamientos y observaciones de sus naturales opositores políticos que lograron hacerle mella en 2016; al final del día, honrado por su esposa e hijos a los que mantuvo invariablemente en el pedestal del respeto y admiración profunda.

Todo un personaje juarense, empresario y político, que deja huella para décadas.

***

La definición desde antes de Navidad de los candidatos al Senado de la República por parte de Morena, la diputada federal Andrea Chávez y el exdelegado Juan Carlos Loera de la Rosa, no es el único factor de ventaja para los guindas en el proceso 2024. Así lo ven desde el partido oficial federal.

Haber sido designados como precandidatos desde hace dos semanas, mientras el PRIAN apenas sacó los nombres definitivos de Mario Vázquez y Daniela Álvarez, les favorece a los morenistas, quienes además no han tenido cuestionamientos internos fuertes por su inminente nominación oficial.

Hay otro factor de peso, muy importante, que juega contra la alianza opositora, bastante rezagada desde el proyecto presidencial que encabeza Xóchitl Gálvez hasta los acuerdos para definir las regidurías incluso en los municipios más pequeños del estado.

Los analistas de Morena lo apuntan así: hay que voltear a ver los resultados de las elecciones de 2018 para hacer la prospectiva de este año, aunque lógicamente debe haber variaciones porque ahora no va en la boleta Andrés Manuel López Obrador y, además, enfrenta hoy el desgaste de sus casi seis años de gobierno.

Pero con todos los asegunes, no debe perderse de vista que la primera fórmula de Bertha Caraveo, totalmente desconocida hace seis años, asociada con Cruz Pérez Cuéllar como segunda fórmula en tierra, levantó 540 mil votos en la entidad, pegándole al 40 por ciento del total de sufragios emitidos.

En contraparte, el corralista Gustavo Madero impuesto en primer lugar, de la mano de otra del mismo corte, Rocío Reza Gallegos, apenas llegaron a los 449 mil sufragios. El primero fue senador como mejor perdedor, pero la segunda panista debió quedarse con las ganas y regresar a la nómina de Javier Corral.

Entre paréntesis cabe agregar que la historia acomodó al morenista Cruz como alcalde de Juárez a la vuelta de tres años. Luego el bromista y morboso destino lo puso como pieza importante para apoyar el proyecto para el Senado de la República de su partido, aunque vaya su amigazo Loera de la Rosa incluido en éste.

El resto de los contendientes de ambos partidos no tuvieron tan buena suerte y hoy buscan una liana para no dejar de vivir del presupuesto.

Pero el caso es que el antecedente de la última elección de senadores, la definición temprana de Morena y la tardía decisión del frente opositor, pone con ventaja a los guindas y cuesta arriba a los del PRIAN.

Mario y Daniela son muy buenos candidatos, pueden superar ese antecedente.

***

Ha sido descrito una y 100 veces el drama de los migrantes en penosas travesías por tren o a pie, o bien, secuestrados por la delincuencia organizada para cobrar rescate, como ocurrió a mediados de año en un pueblo de Durango casi limítrofe con Chihuahua, y acaba de ocurrir en Tamaulipas con casi cuarenta de ellos.

También ha sido señalado el grave riesgo de los conductores de plataformas como Uber, Didi y demás, así como de sus pasajeros, cuando son interceptados por integrantes del crimen organizado.

Nada de estos peligros aminoran la decisión de los migrantes de aventurarse con rumbo a esta frontera.

Ayer mismo, en la plataforma Indrive se recibió una de las muchas ofertas que todos los días realizan migrantes para viajar de distintos puntos del estado hacia Juárez.

Tenemos la imagen de una oferta realizada la mañana de ayer en la plataforma que está ganando adeptos por encima de Uber y Didi.

“Somos inmigrantes y queremos llegar a Juárez, pero es que no podemos viajar en el tren por el frío”, expresa el solicitante del servicio, cuya imagen aparece en la solicitud y cuyo nombre, así como el domicilio registrado fueron testados para protegerlos.

Propone el migrante dos mil pesos por el viaje, que tendría lugar el día de ayer, y que no sabemos si finalmente se realizó.

Vinieron altos funcionarios del gobierno americano a dialogar con el gobierno de México, se supone que hubo acuerdos para reducir la migración. Al final todo sigue igual, los migrantes continúan haciendo su lucha para lograr el sueño americano.

***

Está el desempeño del extesorero de Casas Grandes y hoy Oficial Mayor de Nuevo Casas Grandes, Hernando Trejo Ontiveros, casi desprovisto de irregularidad alguna, conforme al resultado de la revisión practicada al ejercicio fiscal 2022 por la Auditoria Superior del Estado.

En general el desempeño financiero fue muy bueno, motivo por el cual entendemos decidió la edil de Nuevo Casas Grandes, solicitar apoyo a su homólogo de Casas Grandes, con el préstamo de dicho funcionario para hacerse cargo de la oficialía mayor.

Si pudo con el cargo de Tesorero, claro que podrá con el de Oficial Mayor, que es el brazo derecho de la tesorería para control de pagos, inmuebles, personal, etc.

El pecado que trae Hernando tiene que ver con el pago de impuestos motivo por el cual la ASE le fincó tres promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, que es en términos lisos y llanos, la obligación de pagar al fisco.

Probablemente, la irregularidad más delicada es no haberle retenido el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las dietas pagadas a regidores, así como compensaciones y aguinaldos de funcionarios y empleados.

El argumento del ayuntamiento, suponemos por voz del entonces tesorero de Casas Grandes, fue, por un lado, que había exención fiscal –lo cual no es cierto- y por otro, que los regidores se comprometieron a pagar ellos mismos el impuesto, cuando es obligación de quien paga retenerlo.

“… cada uno de los miembros del Ayuntamiento comunicaron por escrito su manifiesto de presentar sus pagos por concepto de Impuesto Sobre la Renta de manera personal, de acuerdo al artículo 94 fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta…”, explicó el Ayuntamiento.

Pero como el miedo no anda en burro, este año ya empezaron a retener el impuesto al cuerpo edilicio, pero eso no es suficiente. Habrá que resolver el entuerto con el SAT por el ISR no pagado durante el 2022 a regidores, funcionarios y empleados. Es un pendiente de millones que allá quedó.